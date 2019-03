Що наші зуби можуть розповісти про нас?

Завжди правильно чистите зуби? Будь-якому дантисту достатньо один раз зазирнути до рота, щоб це зрозуміти. Зазвичай, чим гірший стан зубів пацієнта, тим нижчий його соціальний статус.

Водночас зуби - як відбитки пальців: за відбитками зубів судмедексперти можуть ідентифікувати злодія чи жертву. Про це ми знаємо вже відтоді, як інспектор Коломбо з відомого телесеріалу знайшов жувальну гумку в відрі для сміття, і це допомогло йому у розслідуванні справи.

Але тепер стає цікавіше: дослідники стверджують, що за станом зубів дитини можна зрозуміти, чи загрожує цій дитині ризик психічного захворювання. Також і зуби старих людей можуть свідчити про вплив важких металів і небезпеку розвитку хвороби Альцгеймера.

"Здається, ми не надаємо належного значення потенційному біомаркеру, який буквально випадає в людей з рота, який виривають або викидають, і який, врешті-решт, опиняється на сміттєзвалищі", - каже Ерін Данн, епідеміологиня з психічних захворювань з Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні, США. На її думку, зубам, особливо молочним, повинні приділяти більше уваги.

Якщо в крові забагато гормону стресу, товщина емалі змінюється

Стрес можна визначити за зубами

Що саме зуби можуть розказати про майбутні захворювання, презентували дослідники на зустрічі науковців "Американської асоціації розвитку науки" (American Association for the Advancement of Science) минулого тижня у Вашингтоні. Найважливіше відкриття: якщо дитина пережила сильний стрес в перші роки життя, це позначається на її зубах.

В такому випадку шари, що утворюють зуб, зокрема у зубній емалі, стають тоншими й менш щільними, розповідає Томас Бойс, психолог здоров'я в Каліфорнійському університеті, Сан-Франциско. "Як наслідок, зуб стає більш вразливим до карієсу", - каже він. Зміни можна простежити, проаналізувавши молочний зуб, що випав, на комп'ютерному томографі.

Стрес означає не лише перевантаження в школі, а й, наприклад, проблеми дитини внаслідок розлучення батьків, постійний вплив шуму або навіть фізичне та/чи психологічне насильство. У тілі людини, на яку впливає сильний стрес, виробляється гормон стресу кортизол. Концентрацію цього гормону в певний момент можна виміряти у крові або слині, каже Бойс.

"Але насправді нас цікавлять не ці проміжні результати, а реальний рівень кортизолу, який впливає на організм", - пояснює психолог. І це можна дізнатися завдяки зубам. Гормон стресу має видимий вплив на їхній розвиток.

Стрес спричиняє захворювання

Протягом 2003-2005 років у проекті центру "Дослідження зі здоров'я однолітків" у Сан-Франциско взяли участь діти з 350 сімей. Науковці вимірювали розмір, площу, об’єм, колір і товщину шарів молочних зубів дітей. Дослідники встановили, що в дітей із синдромом дефіциту уваги й порушеннями соціальної поведінки зазвичай зубна емаль тонша, а пульпа менша, ніж у решти дітей.

"Раніше біомаркерами в психіатрії для нас були слина, кров і шлунковий мікробіом у пробах калу, - каже Ерін Данн. - Зуби ще мало досліджені". Але вони могли би вказати на те, в яких умовах дитина провела перші роки свого життя.

За словами Ерін Данн, багато психічних захворювань спричинені не генетикою, а досвідом, який переживає людина, - особливо в перші роки життя. Цього також стосується стрес. Кілька досліджень вказують на те, що діти, які пережили значний стрес, мають підвищений ризик посттравматичного стресового розладу, депресії чи порушення харчової поведінки. Чому б тоді під час процедур прийому до школи не запровадити дослідження молочних зубів, які випали?

Також археологи можуть робити відкриття за допомогою старих зубів (на фото щелепа неандертальця)

Зуби - як дерева

Зуби формуються поступово. Молочні й корінні зуби закладаються вже на стадії ембріона й розвиваються після народження з різною інтенсивністю, яка залежить від позиції й функції зуба. Спочатку виростають різці, а кутні зуби натомість повноцінно формуються лише на третьому році життя, ці зуби випадають останніми, аж у підлітковому віці.

"Зуби вказують на стресові події, які сталися під час їхнього розвитку", - каже Ерін Данн. Шари зубної емалі формуються за принципом кіл, ніби річні кільця в стовбурі дерева. "Отже, зуби можуть розповісти не лише, чи ставалися з власником стресові події, а й коли вони були", - пояснює вона. У цьому перевага зубів над пробами крові й слини.

Важкі метали накопичуються

Якщо під час формування зуба на нього мають вплив такі важкі метали, як свинець, вони накопичуються у зубній емалі. Це 2005 року показали дослідження на щурах у Каліфорнійському університеті в Ірвайні. За припущеннями, з людьми відбувається те саме.

В тих людей, які незабаром після народження піддавалися впливу високої концентрації свинцю, ризик розвитку шизофренії зростає, - це встановили американські дослідники 2017 року.

Марк Вайскопф, нейробіолог та епідеміолог Гарвардського університету в Бостоні, припускає, що висока концентрація свинцю може підвищувати ризик хвороби Альцгеймера. Існує теорія, що важкі метали сприяють формуванню в мозку амілоїдних бляшок, типових для хвороби Альцгеймера. Так це чи ні, Марк Вайскопф зараз намагається встановити спільно з Клінікою для колишніх солдатів у рамках дослідження, в якому беруть 400 осіб.

Якщо пацієнту виривають зуб, вчені забирають вартісну частину зуба собі. Якщо пацієнт помирає, на потреби науки забирають одразу всю щелепу - звісно, за попередньої згоди пацієнта.

Дослідження зубів як потенційних маркерів майбутніх захворювань на сьогодні перебуває лише біля своїх витоків. Існує мало дослідів і багато неточностей. Але в одному учасники зустрічі "Американської асоціації розвитку науки" переконані: зуби, які випали, варті більшого, ніж лежати на пам'ять у шухляді.