 Що наймолодші виборці хочуть від Зеленського (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.05.2019

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Політика й суспільство

Що наймолодші виборці хочуть від Зеленського (відео)

Євроінтеграція, кращі умови для бізнесу, реформа медицини й освіти. Чого ще чекають від Володимира Зеленського в ролі президента України наймолодші виборці, які вперше голосували на президентських виборах 2019 року?

Wahlen Ukraine (Reuters/V. Ogirenko)

Волонтерка з команди Володимира Зеленського

19-річна студентка факультету політології Києво-Могилянської академії Ірина Засимович голосувала вперше. І дуже боялася,  що молодь не прийде на вибори. Адже в програмах 38-ми кандидатів у першому турі було замало планів про відстоювання інтересів молоді. Ірина 31 березня голосувала  в Україні,  потім поїхала в Німеччину за програмою обміну і спостерігала звідти за перебігом кампанії. Те, що переміг не її кандидат, а Володимир Зеленський, дівчину засмутило.

А от інша студентка Києво-Могилянської академії факультету політології, 20-річна Діана Клим'юк з Коломиї вважає, що "несистемність" Зеленського збалансує його команда. На думку Діани, перші півроку новообраний президент може припуститися багатьох помилок. Але дівчина впевнена, що Зеленський намагатиметься довести свою спроможність, а  більшість "страшилок ", що розповсюджують про Володимира Зеленського, можуть і не справдитися.

Що ще очікують молоді українці, які вперше взяли участь у виборах, від новообраного президента Володимира Зеленського?

 

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