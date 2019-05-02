Що наймолодші виборці хочуть від Зеленського (відео)

Євроінтеграція, кращі умови для бізнесу, реформа медицини й освіти. Чого ще чекають від Володимира Зеленського в ролі президента України наймолодші виборці, які вперше голосували на президентських виборах 2019 року?
19-річна студентка факультету політології Києво-Могилянської академії Ірина Засимович голосувала вперше. І дуже боялася, що молодь не прийде на вибори. Адже в програмах 38-ми кандидатів у першому турі було замало планів про відстоювання інтересів молоді. Ірина 31 березня голосувала в Україні, потім поїхала в Німеччину за програмою обміну і спостерігала звідти за перебігом кампанії. Те, що переміг не її кандидат, а Володимир Зеленський, дівчину засмутило.
А от інша студентка Києво-Могилянської академії факультету політології, 20-річна Діана Клим'юк з Коломиї вважає, що "несистемність" Зеленського збалансує його команда. На думку Діани, перші півроку новообраний президент може припуститися багатьох помилок. Але дівчина впевнена, що Зеленський намагатиметься довести свою спроможність, а більшість "страшилок ", що розповсюджують про Володимира Зеленського, можуть і не справдитися.
Що ще очікують молоді українці, які вперше взяли участь у виборах, від новообраного президента Володимира Зеленського?
Вибори президента України будуть першими для понад 1 мільйона українців. Чого вони вимагають від кандидатів і за що голосуватимуть? (29.03.2019)
Уперше в історії України країною керуватиме несистемний політик. Від дій Зеленського залежатиме не тільки його політична доля, але й майбутнє країни, пише український журналіст і політичний оглядач Сергій Руденко. (22.04.2019)
Зеленському було легко перемогти Порошенка на виборах. Українці прагнуть перезавантаження. Новий початок хоча й несе з собою ризики, але все ж таки вибори є потужним демократичним сигналом, вважає Бернд Йоганн. (22.04.2019)
З приходом у велику політику художнього керівника студії "Квартал 95" змінюються не лише правила гри в ній, а й ставлення до політики людей. Це вчергове показали дебати між Порошенком і Зеленським, вважає Сергій Руденко. (20.04.2019)