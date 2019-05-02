Що наймолодші виборці хочуть від Зеленського (відео)

19-річна студентка факультету політології Києво-Могилянської академії Ірина Засимович голосувала вперше. І дуже боялася, що молодь не прийде на вибори. Адже в програмах 38-ми кандидатів у першому турі було замало планів про відстоювання інтересів молоді. Ірина 31 березня голосувала в Україні, потім поїхала в Німеччину за програмою обміну і спостерігала звідти за перебігом кампанії. Те, що переміг не її кандидат, а Володимир Зеленський, дівчину засмутило.

А от інша студентка Києво-Могилянської академії факультету політології, 20-річна Діана Клим'юк з Коломиї вважає, що "несистемність" Зеленського збалансує його команда. На думку Діани, перші півроку новообраний президент може припуститися багатьох помилок. Але дівчина впевнена, що Зеленський намагатиметься довести свою спроможність, а більшість "страшилок ", що розповсюджують про Володимира Зеленського, можуть і не справдитися.

Що ще очікують молоді українці, які вперше взяли участь у виборах, від новообраного президента Володимира Зеленського?