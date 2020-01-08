Що може розповісти чорна скринька з борту літака

Для фахівців з Федерального управління розслідувань авіаційних пригод (BFU) в Брауншвейгу розшифрування так званої чорної скриньки, як зазвичай називають бортовий самописець, є роботою кількох днів. "Гадаю, ми маємо справу з подібним мало не кожні два тижні, - пояснює речник BFU Єнс Фрідеманн. - Такі розшифровки потрібні і щодо подій, які не є настільки приголомшливими, - так званих складних інцидентів з технічними проблемами". Йдеться про ситуації, коли аварії вдалося уникнути дивом.

Міцна і легка в пошуку

Чорна скринька є, у першу чергу, особливо захищеним записувальним пристроєм, схожим на жорсткий диск чи карту пам’яті. На нього записуються, з одного боку, всі важливі дані про політ, а з іншого - також розмови в кабіні пілота. Раніше ці два компоненти записувалися на два окремі пристрої. Нині вже існують також комбіновані пристрої, які можуть записувати і дані про політ, і розмови в кабіні пілота. Згідно з інструкцією, однак, на борту повинні бути два таких комбінованих пристрої.

Знайти бортові самописці на морському дні особливо складно

Окрім того, чорна скринька має бути здатна витримати без пошкоджень різного роду надзвичайні ситуації. Перед допуском до експлуатації самописець тестують: він повинен витримати зіткнення з бетонною стіною на швидкості 750 кілометрів на годину, статичне навантаження в 2,25 тонни тривалістю щонайменше п’ять хвилин, температуру в 1100 градусів за Цельсієм протягом однієї години і тиск води на глибині шість тисяч метрів.

Щоб бортовий самописець було легко знайти також і в морі, він при контакті з солоною водою посилає сигнал, який поширюється на територію у радіусі близько двох кілометрів. Оскільки це не так вже й багато, рятувальникам необхідно знати, де приблизно розпорошені уламки літака.

Приватні розмови також записуються

Диктофон записує всі звуки в кабіні пілота. Крім розмов між пілотами, фіксуються також автоматизовані сповіщення комп'ютерів, радіозв'язок, розмови з екіпажем та оголошення для пасажирів. Крім того, пристрій реєструє звуки перемикачів та двигунів.

Усі приватні розмови пілотів, звісно, також опиняються у "чорній скриньці", тому обережне поводження з розшифрованими аудіоматеріалами є дуже важливим з точки зору захисту даних. Розмови можна розшифровувати, лише щоб розкрити причину нещасного випадку чи аварії. І тому самописці зберігають тільки останні 120 хвилин розмов, потім запис починається наново, стираючи попередньо зафіксовану інформацію. Старі моделі бортових самописців взагалі розраховані лише на 30 хвилин. Технічно навіть можливо, щоб пілот зупинив або стер записи. Однак на практиці, зауважує експерт з авіакатастроф Єнс Фрідеманн, цим не користуються.

Обсяг даних зростає

Водночас пілоти не можуть мати прямого доступу до даних про технічні параметри польоту, які зберігаються на другому бортовому самописці. На старих літаках вони ще повинні були вмикати ці пристрої перед стартом, сучасні машини роблять це автоматично. Обсяги записуваних даних останніми роками ставали дедалі більшими. "Сьогодні самописці реєструють сотні, а іноді - понад тисячу параметрів". Вони включають в себе такі показники, як траєкторія польоту, висота польоту, швидкість, місце розташування літака, кількість обертів і температура вихлопних газів двигуна, положення шасі і закрилків.

Ці дані допомагають експертам з'ясувати причини аварії і серйозних катастроф та обмежити можливі причини несправностей. Тим не менше, вони не можуть повністю відновити картину польоту. "Він не імітується в симуляторі або за допомогою анімації, однак ми вже можемо з самими цими параметрами щось починати".

Будова "чорної скриньки"

Для розшифрування вмісту "чорної скриньки" у всьому світі є лише кілька спеціалізованих місць. Не в кожному такому центрі є можливість досліджувати усі моделі бортових самописців. Німецьке Федеральне управління розслідувань авіаційних пригод може аналізувати як західні, так і деякі пристрої російського виробництва. Але під час роботи з деякими моделями фахівці з Брауншвейгу все ж потребують допомоги закордонних лабораторій.

У майбутньому цілком можливо, зазначає Фрідеманн, що деякі показники в кабіні пілотів можна буде записувати на відео. Також може бути покращена потужність передачі даних під водою. До речі, колір "чорної скриньки" ніколи не був і не є чорним. Він навіть чітко визначений: яскраво-оранжевий.