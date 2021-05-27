Що ми знаємо про джерело походження пандемії COVID-19?

Досі понад 170 мільйонів людей у всьому світі заразилися вірусом SARS-CoV-2, і понад 3,5 мільйона людей померли від захворювань, викликаних цим збудником. Але звідки взявся цей високоінфекційний вірус, що зумів буквально протягом декількох місяців зруйнувати економіку і залишити незліченну кількість людей без засобів до існування? Поки що існує більше припущень, ніж фактів про те, де саме зародилася глобальна пандемія.

Нещодавно американське видання The Wall Street Journal повідомило про можливий нещасний випадок в Інституті вірусології в Ухані, посилаючись на відповідну доповідь американської розвідки. У листопаді 2019 року три співробітники цього інституту настільки серйозно захворіли на симптоми, схожими на COVID, що звернулися в клініку, йшлося в доповіді. Китай натомість заперечує ці повідомлення.

Тож президент США Джо Байден наказав американським спецслужбам зібрати перевірені факти, а не припущення, про можливу аварію в лабораторії в Китаї й протягом 90 днів представити йому відповідну доповідь.

"США й надалі працюватимуть з партнерами-однодумцями, щоб чинити тиск на Китай з метою змусити його взяти участь у повному, прозорому, заснованому на фактах міжнародному розслідуванні й надати доступ до всіх відповідних даних і доказів", - запевнив президент США Байден.

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А Китай, своєю чергою, звинуватив США в спробі політизувати пошук причин появи захворювання й перекинути на Китай провину за пандемію. Водночас ця країна, яку підозрюють у походженні вірусу, блокує проведення безстрокового розслідування й категорично відкидає будь-яку свою відповідальність у принципі.

Влада КНР вперто блокує будь-які спроби провести повне розслідування щодо причин походження коронавірусу

Що відомо про вірус?

Ще в січні 2020 року китайські вчені виявили причину появи раніше невідомої пневмонії, від якої померло вкрай багато людей у місті Ухань. Вони виявили в клітинах дихальних органів хворих гени позитивного, одноланцюгового РНК-вірусу, що був віднесений до підгрупи B (betacoronavirus).

Цей вірус, безумовно, був абсолютно новим, але мав велику схожість з коронавірусом, що викликав пандемію атипової пневмонії у 2002-2004 роках: SARS-CoV. Зафіксований уперше на півдні Китаю, цей новий вірус протягом декількох тижнів поширився майже на всі континенти. Тоді у всьому світі 8096 людей захворіли на важкий гострий респіраторний синдром (SARS) і 774 людини померли.

Попри те, що тодішня кількість випадків захворювання була незначна в порівнянні з нинішньою пандемією, вже тоді було переконливо продемонстровано, як напрочуд швидко може поширюватися вкрай інфекційне захворювання в умовах глобалізації.

Де вперше виявили вірус?

Деякі дослідження показують, що новий вірус SARS-CoV-2 поширювався ще за кілька тижнів або навіть місяців до того, як був виявлений в Ухані наприкінці грудня 2019 року.

У Китаї, за даними гонконзького видання South China Morning Post, в середині листопада 2019 року вже було зареєстровано перше підтверджене зараження вірусом SARS-CoV-2. Однак це ще не означає, що вірус обов'язково виник саме в Китаї.

У квітні 2020 року вчені Кембридзького університету опублікували дослідження, згідно з яким пандемія, швидше за все, розпочалася в період з вересня до початку грудня 2019 року - і або в Китаї, або в одній з сусідніх із ним країн.

Але сліди нового патогену були також виявлені в збережених зразках стічних вод з Бразилії та Італії, взятих ще в листопаді та грудні 2019 року відповідно. В Італії антитіла до SARS-CoV-2 були також виявлені в зразках крові учасників програми скринінгу раку легенів; зразки крові були взяті у вересні 2019 року та лютому 2020 року.

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Той факт, що вірус вже подекуди виявлявся в Європі наприкінці осені 2019 року, а в Китаї - з середини листопада, не дозволяє зробити будь-які остаточні висновки щодо походження пандемії. Це просто показує, як швидко високоагресивний вірус може поширитися по всьому світу.

Від якої тварини пішов вірус?

Найбільш вірогідним сценарієм є зоологічне походження через проміжного господаря. Якась тварина носила початковий вірус, а потім передала його іншій тварині. Однак досі ні потенційна тварина-джерело, ні проміжний господар не були встановлені однозначно. Два коронавіруси SARS також ще не були чітко ідентифіковані у тварин.

Проте два коронавіруси SARS, безумовно, пов'язані з коронавірусами, виявленими у деяких видів кажанів, що мешкають у Південно-Східній Азії. Крім того, дослідження показали, що попередні епідемії, пов'язані з коронавірусами, такими як SARS і MERS, також мають стосунок до кажанів.

За однією з версій, до яких схиляються вчені, джерелом походження коронавірусу могли бути кажани

Генна послідовність нинішнього SARS-CoV-2 на 96,2 відсотка збігається з коронавірусом RaTG13, який раніше був виявлений у підковоносих кажанів.

Такий збіг може здатися дуже значним, але це - лише один з аргументів. Адже збіг з генною послідовністю коронавірусу, виявленого у панголінів, приміром, лише незначно менше цього показника.

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Оскільки більшість людей зазвичай не мають прямого контакту з підковоносами або панголінами, експерти також вивчають роль потенційних проміжних господарів, які значно тісніше контактують з людиною, як-от норки, куниці та цивети. Приміром, норки можуть порівняно легко заразити людину вірусом SARS-CoV-2. Теоретично, передача вірусу від тварин до людини менш імовірна, але можлива.

Чи виник вірус у лабораторії?

Як свідчать наявні докази, Уханський інститут вірусології проводив експерименти з коронавірусом RaTG13 і з RmYN02, генна послідовність якого збігається з SARS-CoV-2 на 93,3 відсотка. На основі цього були розроблені два сценарії: SARS-CoV-2 міг бути штучно створений як свого роду біологічна зброя і/або випадково випущений унаслідок нещасного випадку.

Будівля Уханського інституту вірусології

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яких відрядили в Китай для вивчення ситуації, вважають обидва сценарії версії про лабораторне походження коронавірусу "вкрай малоймовірними". Однак цілком переконливими їхні припущення не є, оскільки під час свого дуже обмеженого в часі розслідування на початку 2021 року - приблизно через рік після початку пандемії - вони не могли проводити власні інспекції або збір доказів, бо влада КНР не дозволяла цього.

Натомість їм довелося покладатися на загальнодоступні дані та інформацію від своїх китайських співрозмовників. Навіть глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус після поїздки експертів зажадав подальшого вивчення хоча б гіпотези про аварію в лабораторії в Ухані.

Чи це розробка "біологічної зброї"?

Штучне створення вірусу SARS-CoV-2 в дослідницькій лабораторії в Ухані більшість експертів вважає малоймовірним. Наприклад, група під керівництвом шведської професорки мікробіології Крістіан Андерсен з дослідницького інституту Скріппса в Ла-Джоллі, Каліфорнія, вивчала насамперед характерний спайковий протеїн на поверхні вірусу, за допомогою якого вірус стикується з клітиною-господарем в легенях або горлі, щоб вдертися до неї.

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Але дослідження будови геному виявило дві суттєві відмінності між SARS-CoV-2 та його "корона-родичами". Білок має іншу структуру, і амінокислоти в ньому складаються по-іншому. Хоча це може полегшити зараження клітин людини, структура вірусу недостатньо складна для створення "біологічної зброї", на думку команди науковців дослідницького інституту Скріппса в Ла-Джоллі.

А може нещасний випадок у лабораторії?

Залишається теза, що китайські дослідники експериментували з небезпечними коронавірусами, такими як RaTG13 або RmYN02, і що SARS-CoV-2 був випадково випущений у результаті нещасного випадку. Китайське керівництво категорично виключає таку можливість.

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Експерти ВООЗ, які побували в Китаї, спираючись на наявні в них дані, також класифікують таку аварію як "вкрай малоймовірну". На їхню думку, сама еволюція вірусу говорить проти цієї версії. Експерти ВООЗ вказують також на наявність в Уханському інститут вірусології лабораторії підвищеного рівня безпеки, де діють украй суворі правила та заходи перестороги. Крім того, в переданих експертам даних немає вказівок на нещасні випадки в лабораторії або підозрілі захворювання серед працівників.

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Згідно з доповіддю американської розвідки, на яку посилається Wall Street Journal, така версія не схожа на правду. За даними американських спецслужб, ще в листопаді 2019 року три співробітники Інституту були настільки сильно хворими і мали симптоми, подібні до COVID, що були змушені звернутися за медичною допомогою до клініки. Китай це заперечує.

Тож у підсумку ми маємо з одного боку припущення замість фактів, а з другого - заперечення замість прозорості. Як наслідок поки що неясно, чи дізнаємося ми взагалі, звідки насправді взялася ця глобальна пандемія. І як можна стримувати загрозу пандемій на більш ранніх стадіях у майбутньому.