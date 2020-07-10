Що криється за дешевим м'ясом у Німеччині (відео)

У німецьких супермаркетах діє чотирирівнева уніфікована градація м’ясних продуктів. Перший рівень - це так зване "стійлове утримання". Тобто худоба все своє життя провела у стійлах, без пасовищ і сонячного світла, з дотриманням мінімальних вимог утримання. Приміром, для свині на 100 кілограмів відводиться лише 0,75 м², а для великої рогатої худоби понад 220 кг - майже 2 квадратних метри. Яйця в Німеччині теж розділяються на чотири рівні залежно від того, в яких умовах утримуються кури.