 Що кажуть у Берліні про заворушення в Тбілісі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.06.2019

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Європа

Що кажуть у Берліні про заворушення в Тбілісі

МЗС ФРН застерігає від нових зіткнень у грузинській столиці. Німецький експерт бачить причину заворушень у підвищених емоціях, які викликає в грузинському суспільстві російська тема.

Протести під грузинським парламентом

Протести під грузинським парламентом

МЗС Німеччини досить оперативно відреагувало на події в Тбілісі. Вже рано вранці в п'ятницю, 21 червня, на сайті міністерства, що інформує німецьких туристів про ситуацію у різних країнах, з'явилося повідомлення про акції протесту в Тбілісі поблизу будівлі парламенту, на проспекті Руставелі і площі Свободи.

Німецькі дипломати попереджають туристів, які вирушають до Грузії, що у Тбілісі не виключені нові заворушення, сутички демонстрантів з поліцією, яка може застосувати сльозогінний газ і гумові кулі. Туристів закликають бути обережними, уникати і далеко обходити скупчення людей, стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ та неодмінно слідувати вказівкам співробітників правоохоронних органів.

МЗС ФРН закликає зберігати спокій

На урядовій прес-конференції у п'ятницю вдень представниця МЗС ФРН Марія Адебар (Maria Adebahr) повідомила, що німецький уряд уважно стежить за розвитком ситуації в Тбілісі після нічних заворушень, а посольство ФРН перебуває в постійному контакті з грузинською владою. Вона нагадала, що в ефірі грузинського телебачення виступив посол Німеччини Губерт Кнірш (Hubert Knirsch), закликавши всіх учасників тих подій дотримуватися спокою і не вдаватися до насильства.

"Ми вимагаємо від грузинської влади якнайшвидшого розслідування зіткнень, а також причин, що призвели до них, виступаємо за діалог між усіма сторонами, закликаємо їх сприяти розрядці напруженості, - дипломатично заявила Адебар. - Все має відбуватися в рамках демократичного конституційного устрою Грузії".

Нагадаємо, що заворушення в центрі Тбілісі почалися у зв'язку з участю делегації Росії в генасамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП). Протести викликав той факт, що депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який очолює делегацію і є главою МАП, на відкритті сесії сів у крісло спікера грузинського парламенту і звернувся до присутніх російською мовою. Гаврилов підтримує визнання Москвою незалежності Абхазії і Південної Осетії, що обурює опозиційних грузинських політиків.

Вибух емоцій в Тбілісі через Росію

Прес-секретарка МЗС ФРН не захотіла зі свого боку говорити про причини, які призвели до вуличних сутичок в Тбілісі. На прохання DW вона тільки підтвердила незмінність позиції офіційного Берліна з проблеми Абхазії та Південної Осетії, яка полягає в підтримці територіальної цілісності Грузії.

DW.COM

Для розгону демонстрації поблизу будівлі парламенту Грузії в Тбілісі поліція застосувала кийки та сльозогінний газ. Мітингарі намагалися прорватися в будівлю грузинського парламенту. (21.06.2019)

Понад 100 осіб, котрі дістали поранень під час сутичок між мітингарями та поліцією поблизу грузинського парламенту, перебувають у лікарнях, повідомили представники влади Грузії. Загалом постраждало 240 осіб. (21.06.2019)

Православна церква у Грузії домагається прийняття закону проти «непристойності». Причиною цьому стала поява книги, яка висміює церкву та православну віру. У Тбілісі вирує суперечка релігійних активістів та лібералів. (22.08.2010)

Керівник представництва німецького фонду імені Генріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) у Грузії Штефан Майстер (Stefan Meister) не скутий правилами дипломатичного протоколу. Він вважає, що зіткнення могли бути спровоковані деякими частинами політичної еліти, зокрема, прихильниками Міхеіла Саакашвілі. "Російська тема викликає найсильніші емоції в грузинському суспільстві, - заявив Майстер в інтерв'ю DW, - і деякі групи спеціально розпалюють ці емоції з тим, щоб використовувати їх як інструмент боротьби з правлячою партією "Грузинська мрія".

Експерт упевнений, що російська тема стане і однією з головних на парламентських виборах в Грузії, які відбудуться наступного року. "Росія, як країна, яка окупувала дві грузинські території - Абхазію і Південну Осетію, і розмістила там свої війська, грає важливу роль у внутрішній політиці Грузії, - вказує Майстер. - А через православну церкву Росія намагається чинити додатковий вплив на внутрішньополітичний дискурс в Грузії" .

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