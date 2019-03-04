Що загрожує за нелегальну працю в Німеччині

Підстригли газон сусіда? Після роботи в автомайстерні заїхали полагодити автівку товаришу? Коли йдеться про надання послуг як особисту люб'язність, про допомогу "по-дружньому" родичам, сусідам або знайомим, - усе чисто. Однак якщо хтось підхалтурив і пристойно заробив, приховавши це від податкового відомства (німецькою це називається Schwarzarbeit, тобто - "робота по-чорному"), то тут уже починає діяти закон. Будь-яка трудова діяльність, пов'язана з приховуванням податків і ухиленням від сплати соціальних внесків, вважається нелегальною.

Приблизно сім тисяч співробітників німецької митниці (Zoll) протидіють таким порушенням німецького законодавства. Їхнє первинне завдання - перевіряти, як дотримуються відповідні приписи. А якщо будуть виявлені порушення, то митники беруть на себе і притягнення порушників до відповідальності - причому як тих, хто халтурив, так і тих, хто заплатив їм за це.

Нелегальна праця і збитки німецької економіки

Нелегальна зайнятість знищує законні робочі місця, призводить до зростання безробіття і позбавляє державу надходжень - податкових і соціальних відрахувань. У 2018 році німецька економіка не дорахувала понад 300 мільярдів євро, заявили експерти Інституту прикладних економічних досліджень. Левова частка тіньової економіки припадає на будівельний сектор. Щоправда, оцінки тут сильно розходяться: від дев'яти до 30 відсотків від загальних збитків, завданих нелегальною працею.

Так, у середині лютого 2019 року відразу в чотирьох федеральних землях за участю 250 співробітників митниці, поліції та інших відомств була проведена масова перевірка будівельних майданчиків для виявлення нелегалів. У поле зору співробітників митниці і прокуратури потрапили 17 об'єктів будівельної галузі. Збитки, спричинені внаслідок ухилення від сплати соціальних відрахувань, тільки в цьому конкретному випадку оцінюються в мільйон євро. І це тільки вершина айсберга, наголошують у штаб-квартирі німецької митниці.

Німецькі митники перевіряють будівельні майданчики на предмет працевлаштування нелегалів

Нелегальна праця особливо сильно б'є по тих галузях, де задіяні робітники низької кваліфікації і де не надто важливим є знання німецької мови. Це індустрія громадського харчування, будівництво і прибирання будівель, кажуть митники.

Штраф і висилка з країни

Німці досить часто допомагають своїм сусідам або знайомим. Якщо знайомий допоміг обрізати дерева і отримав за це невелику грошову винагороду, це ще не є правопорушенням. Як наголошують у штаб-квартирі німецької митниці, "особисті послуги, надані в рамках допомоги сусідам, не є незаконними, навіть якщо за цю послугу платять невелику суму". Яка саме сума вважається в Німеччині невеликою? Чітких меж не існує. Вирішальним є той факт, що надання послуг не поставлене на потік і не є постійним джерелом доходу однієї зі сторін, пояснюють німецькі митники.

"Надання роботи іноземцю, який не має відповідного дозволу на перебування в Німеччині, може потягнути покарання у вигляді накладання штрафу в розмірі до півмільйона євро. За певних умов на роботодавця може бути накладене покарання у вигляді позбавлення волі", - пояснюють у німецькій митниці. Теоретично - до десяти років, якщо роботодавець організовано і не вперше використовував або надавав нелегальну робочу силу.

Утім, це найжорсткіше покарання. Зазвичай ідеться все ж таки про адміністративне правопорушення, а тут максимальний розмір штрафу - 50 тисяч євро. Плюс доведеться заплатити соціальні відрахування, - навіть на прибиральницю, яка приходила раз на тиждень і отримувала готівкою 20-30 євро.

Звичайно, електрика, який час від часу халтурить після завершення свого "офіційного" робочого дня, або прибиральницю, яка миє підлогу в чиїйсь квартирі, упіймати важко. А ось якщо мова йде про організовану групу, фірму, що заробляє на такій нелегальній діяльності, то правоохоронці майже напевно вийдуть на слід нелегалів. Достатньо буде порівняти обсяг роботи, кількість працівників, розмір соціальних відрахувань тощо.

І ще один момент, на який звертає особливу увагу німецька митниця: громадяни держав, які не входять до ЄС, у тому числі українці та росіяни, повинні мати відповідний дозвіл на перебування у країні, який дає їм право займатися тією чи іншою трудовою діяльністю.

Що загрожує, якщо схоплять? Правопорушника можуть видворити з країни та ще й після цього заборонити на кілька років в'їзд до Шенгенської зони. Утім, як повідомили DW у штаб-квартирі німецької митниці, "громадяни Росії і України не були особливо помічені серед таких нелегальних робітників".