 Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.07.2019

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Політика й суспільство

Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео)

Після того, як телеведучий грузинського каналу Rustavi-2 нецензурно висловився в ефірі щодо президента Росії Володимира Путіна, відносини між Москвою і Тбілісі зіпсувалися. Що думає про це грузинська діаспора в Москві?

Georgien | Landschaft (picture-alliance/dpa/EPA/Z. Kurtsikidze)

Грузинські винороби можуть знову опинитися під санкціями Росії

Сьогодні грузинських ресторанів у Москві - кілька десятків. Сапераві або Піросмані - незмінний атрибут винної карти. Але на важливий для кожного грузина алкогольний напій нещодавно зазіхнули депутати російської Держдуми. І, образившись на нецензурний виступ грузинського журналіста на телеканалі "Руставі-2", почали обговорювати, як би грузинське вино, а заодно і мінеральну воду, заборонити. Що думає про це грузинська діаспора у Москві?

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Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео)

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"? (10.07.2019)  

Держдума РФ закликала уряд запровадити санкції проти Грузії

Держдума запропонувала російському уряду запровадити економічні санкції проти Грузії. Депутати хочуть припинити поставки з Грузії вина та газованої води, а також обмежити грошові перекази до країни з Росії. (09.07.2019)  

Німецький експерт: Мат на адресу Путіна на Rustavi 2 - політична провокація

Основні політичні сили Грузії використовують провокацію на телеканалі Rustavi 2 для боротьби з опонентами, вважає Штефан Майстер. (09.07.2019)  

Заборона літати до Грузії коштуватиме російським авіакомпаніям три мільярди рублів

Російська влада обіцяє компенсувати збитки російських авіакомпаній через заборону Путіна літати до Грузії. У країні залишається п'ять тисяч російських туристів, у яких виникли труднощі з поверненням додому. (08.07.2019)  

Грузинський телеканал відновив мовлення після образ на адресу Путіна

Телеведучий грузинського каналу Rustavi-2 нецензурно висловився в ефірі щодо російського президента Володимира Путіна, викликавши цим акцію протесту та погрози у бік каналу. (08.07.2019)  

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Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (16.07.2019) 16.07.2019

Після того, як грузинський телеведучий в ефірі "Rustavi-2" нецензурно висловився в ефірі щодо президента Росії Володимира Путіна, відносини між Москвою і Тбілісі зіпсувалися. Знову заговорили про заборону на ввезення грузинських вин. Що про це думає грузинська діаспора у Москві?

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Екстрадиція Фірташа знову затягується

Адвокати Дмитра Фірташа примудрилися вкотре затягнути екстрадицію, щонайменше, ще на кілька місяців.  

Ігор Коломойський

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