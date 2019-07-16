Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео)

Сьогодні грузинських ресторанів у Москві - кілька десятків. Сапераві або Піросмані - незмінний атрибут винної карти. Але на важливий для кожного грузина алкогольний напій нещодавно зазіхнули депутати російської Держдуми. І, образившись на нецензурний виступ грузинського журналіста на телеканалі "Руставі-2", почали обговорювати, як би грузинське вино, а заодно і мінеральну воду, заборонити. Що думає про це грузинська діаспора у Москві?