Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (відео)

Після того, як телеведучий грузинського каналу Rustavi-2 нецензурно висловився в ефірі щодо президента Росії Володимира Путіна, відносини між Москвою і Тбілісі зіпсувалися. Що думає про це грузинська діаспора в Москві?
Сьогодні грузинських ресторанів у Москві - кілька десятків. Сапераві або Піросмані - незмінний атрибут винної карти. Але на важливий для кожного грузина алкогольний напій нещодавно зазіхнули депутати російської Держдуми. І, образившись на нецензурний виступ грузинського журналіста на телеканалі "Руставі-2", почали обговорювати, як би грузинське вино, а заодно і мінеральну воду, заборонити. Що думає про це грузинська діаспора у Москві?
Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"? (10.07.2019)
Держдума запропонувала російському уряду запровадити економічні санкції проти Грузії. Депутати хочуть припинити поставки з Грузії вина та газованої води, а також обмежити грошові перекази до країни з Росії. (09.07.2019)
Основні політичні сили Грузії використовують провокацію на телеканалі Rustavi 2 для боротьби з опонентами, вважає Штефан Майстер. (09.07.2019)
Російська влада обіцяє компенсувати збитки російських авіакомпаній через заборону Путіна літати до Грузії. У країні залишається п'ять тисяч російських туристів, у яких виникли труднощі з поверненням додому. (08.07.2019)