Що дратує німців напередодні Різдва

Ці неприємні дрібниці найбільше псують німцям святковий настрій напередодні Різдва. DW з'сувала, що засмучує жителів Німеччини.
Здавалося б, немає нічого приємнішого, аніж підготовка до зимових свят, очікування подарунків, вечерь із рідними і походів на різдвяні ярмарки. Але є дещо, що псує цю чарівну атмосферу. Принаймні, так вважають у Німеччині.
Шопінг
У грудні німецькі вулиці причепурюються, скрізь відкриваються різдвяні ярмарки, а свої будинки й квартири німці прикрашають ялинковим гіллям і вінками. Однак святкові товари (пряники з корицею, шоколадні Різдвяні діди, свічки, ялинкові прикраси і вінки) з’являються на полицях крамниць уже в серпні-вересні. До грудня багато що встигає набриднути. Згідно з опитуванням, проведеним інститутом маркетингових досліджень TNS Emnid, майже дві третини німців дратує те, що продаж різдвяних товарів розпочинається ще восени. Щоправда, при цьому багато хто зізнається в тому, що вже тоді не можуть встояти перед різдвяною випічкою.
Водночас купівлю подарунків чимало німців планують заздалегідь. Адже потрібно обміркувати кожен презент, скласти список - свій і дітей, які пишуть побажання немовляті Христу, який на Різдво й приносить подарунки, поїхати до торговельного центру… Уже наприкінці листопада й на початку грудня у вихідні дні в крамницях не проштовхнутися. Не дивно, що за даними гамбурзького інституту Statista, близько третини опитаних асоціює Різдво не зі святковою вечерею і подарунками, а з неминучим стресом через шопінг.
Різдвяні ярмарки
У перервах між роботою і забігами по крамницях у грудні німці ходять на різдвяні ярмарки. Їх відкриття чекають весь рік, а після першого випитого там келиху глінтвейну починають безперестанку на них скаржитись. По-перше, попри зовнішню красу і казковість цих місць, нічого нового тут, зазвичай не побачиш. У цій ятці - печиво й шоколад, у сусідній - ковбаски, у третій - картопляники. Тут продають ялинкові прикраси, там - календарі, а поруч виставили свої вироби ювеліри. І так щороку.
Здається, нічого не змінюється, окрім цін і кількості гостей, причому не лише із самої Німеччини, а також із сусідніх Нідерландів, Бельгії та Франції. До речі, вартість закусок і товарів на різдвяних базарах не можна назвати бюджетною.
"Три горішки для Попелюшки" - досі один з найулюбленіших різдвяних фільмів у Німеччині
Відсутність тиші
Відгомін різдвяного галасу відчувається не лише на вулицях, а й у соціальних мережах. Саме це дратує німців найбільше. Новорічні картинки, фотографії з ярмарків, покрокові рецепти печива і кадри з відомих стрічок - усе це не на жарт нервує користувачів Facebook, Instagram, Twitter та інших соцмереж. Головним подразником опитані назвали численні відео, що програються в новинній стрічці, а також рекламу супермаркетів, яка виринає на сторінці збоку.
Недолугі корпоративи
Після приблизно місячної метушні розпочинаються самі свята. Перший етап - корпоратив. Раз на рік співробітники великих компаній мусять пережити цей вечір, що часто складається з довжелезних промов керівництва, дивних конкурсів і відвертих танців колег. Вечірка, покликана об'єднати співробітників, насправді припадає до смаку далеко не кожному. Рівно половина німецьких працівників терпіти не може офісні бенкети напередодні Різдва.
Обридлі фільми й пісні
Можливо, вам пощастить уникнути всіх усіх неприємностей, але від цієї пісні втекти неможливо нікому. Вона переслідуватиме вас у крамницях, на бенкетах і в офісі. За даними порталу Statista, пісня Last Christmas Джорджа Майкла здатна відлякувати від танцполу якщо не всіх представників сильної статі, то принаймні половину з них. Те саме стосується і святкових фільмів, які показують щороку напередодні Різдва. Це "Маленький лорд Фаунтлерой", "Три горішки для Попелюшки" і "Сіссі". Втім, комусь таки подобається дивитися їх щороку. Інакше їх не показували би.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Різдвяний вінок
Сьогодні традиційний різдвяний вінок у ФРН має чотири свічки, які по черзі запалюють щонеділі під час адвенту - передріздвяного періоду в католицькій і лютеранській традиції. Утім, перші вінки робилися з дерева, а свічок було 24. Його винахідником вважають протестантського вихователя Гінріха Віхерна. 1839 він виставив його перед підопічними, аби ті рахували, скільки днів лишилося до свята.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Метушня на різдвяному ярмарку
Традиція ярмарків перед Різдвом у Німеччині сягає своїм корінням у пізнє середньовіччя. Але тоді люди приходили на них не попити глінтвейну, як зараз, а затоваритися продуктами харчування на всю зиму. Пізніше право продавати свої товари на таких ярмарках отримали також різноманітні ремісники, продавці іграшок і солодощів. Сьогодні різдвяні ярмарки можна знайти по всьому світу.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Сніг іде, гайда на вулицю!
На зиму, яку в Німеччині довгий час сприймали радше як сіру й сувору пору року, в 19-му столітті почали дивитися по-іншому. В ній частіше почали бачити щось радісне і романтичне. Це видно навіть по сніговиках. Якщо раніше їх часто представляли чимось лютим і гнівним, то сьогодні вони здебільшого посміхаються - і з подвір'їв, якщо на вулиці сніг, і як прикраси на різдвяних ялинках.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Дерево, яке опанувало світ
Ялинка, під якою заховані подарунки до Різдва, довгий час лишалася святковою принадою, яку могли собі дозволити лише заможні німці. Лише після того, як у 19 столітті в країні почало з'являтися дедалі більше штучних хвойних лісів, зростала і кількість родин, які могли собі дозволити деревце перед Різдвом. З Німеччини традиція пішла по всьому світу. На фото - різдвяна ялинка в 2015 році в Токіо.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Малюк-Ісус замість Миколая
В середньовіччі подарунки німецьким дітям приносив Святий Миколай 6 грудня. Але з приходом реформації протестанти почали противитися цій традиції поклоніння святому. Тому не виключено, що перенесенням подарункової традиції в Німеччині на Святвечір - 24 грудня - треба завдячувати реформатору Мартіну Лютеру. Адже саме з тих часів подарунки дітям почав приносити Chistkind (Малюк-Ісус).
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Святі дари
Сьогодні більшість німецьких дітей щороку чекає на роздачу подарунків перед Різдвом. Сам процес німецькою називається "Bescherung". На середньонімецькому діалекті це слово означає щось "роздавати від Бога". Тобто подарунки початково представляли як щось, дане Богом - дари Христоса. У малюка-Ісуса з подарунками й сьогодні вірить багато німців, принаймні, маленьких.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Різдвяна меса
Якщо впродовж усього року німецькі церкви радше небагаті на відвідувачів, то на Різдво в них може бути навіть не проштовхнутися. Різдвяна служба опівночі має навіть окрему назву в німецькій - Christmette. Слово "mette" з латини означає "вранішній". До 18 століття різдвяні служби в Німеччині проводили рано вранці 25 грудня. І хоч часові рамки посунулися, сама церемонія залишилася майже незмінною.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Дивная новина. Цілий світ збудила
Традиція невеличких театральних вистав до Різдва у виконанні акторів-аматорів має історію довжиною в століття. Раніше до них входили різноманітні біблійні сцени, як, приміром, вигнання Адама і Єви з раю. Та згодом все сфокусувалося на історії власне народження Ісуса Христа, що лягло в основу сьогоднішнього традиційного німецького вертепу.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
Різдвяний гусак чи картопляний салат?
Дехто в Німеччині пов'язує святкування Різдва із запеченим гусаком. Інші -з простішими в приготуванні стравами на кшталт традиційних для німецької кухні картопляного салату й сосисок. Раніше гусак був традиційним лише для заможних родин, простому народові залишалося навіть на свято обходитися простішими стравами. Нині у більшості є вибір, але зробити його почасти нелегко.
В очікуванні Різдва - 10 німецьких різдвяних звичаїв
"Волохаті" ночі після Різдва
12-денний період між Різдвом (25 грудня) та святом богоявлення, або трьох королів (6 січня), називають "волохатими ночами" (Raunächte). Німецьке "rau", яке нині означає "суворий", "грубий", в цьому разі не має нічого спільного з суворістю морозної зими, оскільки походить від середньонімецького "волохатий". Згідно з народним повір'ям, по ночах у цей час всюди літають волохаті демони.