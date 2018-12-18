Що дратує німців напередодні Різдва

Здавалося б, немає нічого приємнішого, аніж підготовка до зимових свят, очікування подарунків, вечерь із рідними і походів на різдвяні ярмарки. Але є дещо, що псує цю чарівну атмосферу. Принаймні, так вважають у Німеччині.

Шопінг

У грудні німецькі вулиці причепурюються, скрізь відкриваються різдвяні ярмарки, а свої будинки й квартири німці прикрашають ялинковим гіллям і вінками. Однак святкові товари (пряники з корицею, шоколадні Різдвяні діди, свічки, ялинкові прикраси і вінки) з’являються на полицях крамниць уже в серпні-вересні. До грудня багато що встигає набриднути. Згідно з опитуванням, проведеним інститутом маркетингових досліджень TNS Emnid, майже дві третини німців дратує те, що продаж різдвяних товарів розпочинається ще восени. Щоправда, при цьому багато хто зізнається в тому, що вже тоді не можуть встояти перед різдвяною випічкою.

Водночас купівлю подарунків чимало німців планують заздалегідь. Адже потрібно обміркувати кожен презент, скласти список - свій і дітей, які пишуть побажання немовляті Христу, який на Різдво й приносить подарунки, поїхати до торговельного центру… Уже наприкінці листопада й на початку грудня у вихідні дні в крамницях не проштовхнутися. Не дивно, що за даними гамбурзького інституту Statista, близько третини опитаних асоціює Різдво не зі святковою вечерею і подарунками, а з неминучим стресом через шопінг.

Різдвяні ярмарки

У перервах між роботою і забігами по крамницях у грудні німці ходять на різдвяні ярмарки. Їх відкриття чекають весь рік, а після першого випитого там келиху глінтвейну починають безперестанку на них скаржитись. По-перше, попри зовнішню красу і казковість цих місць, нічого нового тут, зазвичай не побачиш. У цій ятці - печиво й шоколад, у сусідній - ковбаски, у третій - картопляники. Тут продають ялинкові прикраси, там - календарі, а поруч виставили свої вироби ювеліри. І так щороку.

Здається, нічого не змінюється, окрім цін і кількості гостей, причому не лише із самої Німеччини, а також із сусідніх Нідерландів, Бельгії та Франції. До речі, вартість закусок і товарів на різдвяних базарах не можна назвати бюджетною.

"Три горішки для Попелюшки" - досі один з найулюбленіших різдвяних фільмів у Німеччині

Відсутність тиші

Відгомін різдвяного галасу відчувається не лише на вулицях, а й у соціальних мережах. Саме це дратує німців найбільше. Новорічні картинки, фотографії з ярмарків, покрокові рецепти печива і кадри з відомих стрічок - усе це не на жарт нервує користувачів Facebook, Instagram, Twitter та інших соцмереж. Головним подразником опитані назвали численні відео, що програються в новинній стрічці, а також рекламу супермаркетів, яка виринає на сторінці збоку.

Недолугі корпоративи

Після приблизно місячної метушні розпочинаються самі свята. Перший етап - корпоратив. Раз на рік співробітники великих компаній мусять пережити цей вечір, що часто складається з довжелезних промов керівництва, дивних конкурсів і відвертих танців колег. Вечірка, покликана об'єднати співробітників, насправді припадає до смаку далеко не кожному. Рівно половина німецьких працівників терпіти не може офісні бенкети напередодні Різдва.

Обридлі фільми й пісні

Можливо, вам пощастить уникнути всіх усіх неприємностей, але від цієї пісні втекти неможливо нікому. Вона переслідуватиме вас у крамницях, на бенкетах і в офісі. За даними порталу Statista, пісня Last Christmas Джорджа Майкла здатна відлякувати від танцполу якщо не всіх представників сильної статі, то принаймні половину з них. Те саме стосується і святкових фільмів, які показують щороку напередодні Різдва. Це "Маленький лорд Фаунтлерой", "Три горішки для Попелюшки" і "Сіссі". Втім, комусь таки подобається дивитися їх щороку. Інакше їх не показували би.