 Що для українських дітей означає бути частиною Європи (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.05.2019

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Політика й суспільство

Що для українських дітей означає бути частиною Європи (відео)

Напередодні виборів до Європарламенту DW поцікавилася в українських школярів, що вони знають про ЄС та що для них означає бути частиною Європи.

В українських школах провели перший відкритий всеукраїнський онлайн-урок Європа починається з тебе

В українських школах провели перший відкритий всеукраїнський онлайн-урок "Європа починається з тебе"

У Голосіївському ліцеї Києва не заборонено вільно сидіти на цьому сучасному стадіоні - як і в парках європейських міст, які ці діти завдяки безвізовому режиму з ЄС вже змогли відвідати. Вони помічають, що Україна за останні п'ять років стала більш європейською країною. Але це не єдине їхнє спостереження щодо спільного майбутнього України та СЄ.

  

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Напередодні виборів до Європарламенту DW поцікавилася в українських школярів, що вони знають про ЄС і що для них означає бути частиною Європи.

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