Що для українських дітей означає бути частиною Європи (відео)

Напередодні виборів до Європарламенту DW поцікавилася в українських школярів, що вони знають про ЄС та що для них означає бути частиною Європи.
В українських школах провели перший відкритий всеукраїнський онлайн-урок "Європа починається з тебе"
У Голосіївському ліцеї Києва не заборонено вільно сидіти на цьому сучасному стадіоні - як і в парках європейських міст, які ці діти завдяки безвізовому режиму з ЄС вже змогли відвідати. Вони помічають, що Україна за останні п'ять років стала більш європейською країною. Але це не єдине їхнє спостереження щодо спільного майбутнього України та СЄ.
23-26 травня громадяни ЄС обирають новий Європарламент. В його складі очікують суттєвих змін, які матимуть наслідки і для відносин України та ЄС. Чому вибори важливі для України - у матеріалі DW. (23.05.2019)
Антидискримінаційна експертиза МОН знайшла недопустимі висловлювання у підручниках. Які саме? І чому поняття "батьки" теж не можна вживати? (12.06.2018)
"По-європейському" для нашої провінції автоматично означає "по-іноземному", "не так, як удома", - Оксана Забужко, спеціально для DW. (14.05.2018)
У міжнародних інноваційних рейтингах Україна то піднімається, то падає. Чому країна ніяк не може вийти на тренд позитивних змін, DW пояснили експерти-економісти. (24.01.2019)