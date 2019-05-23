Що для українських дітей означає бути частиною Європи (відео)

У Голосіївському ліцеї Києва не заборонено вільно сидіти на цьому сучасному стадіоні - як і в парках європейських міст, які ці діти завдяки безвізовому режиму з ЄС вже змогли відвідати. Вони помічають, що Україна за останні п'ять років стала більш європейською країною. Але це не єдине їхнє спостереження щодо спільного майбутнього України та СЄ.