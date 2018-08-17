Що відомо про вбивство і заворушення в Хемніці?

Ввечері у понеділок, 27 серпня, в саксонському Хемніці на сході Німеччини очікуються демонстрації і, можливо, заворушення. Напередодні тут виникли сутички між поліцією і учасниками спонтанних акцій протесту, викликаних вбивством у ніч на неділю 35-річного німецького чоловіка. Він загинув внаслідок бійки, в якій брали участь, як заявила місцева поліція, до десяти осіб різних національностей.

Затримані громадяни Іраку і Сирії

Причини виникнення бійки поки що точно не відомі. Ходили чутки, що загиблий намагався захистити жінку, якої сексуально домагалися мігранти. Представник поліції Хемніца, однак, таку версію не підтверджує, закликає місцевих жителів не поширювати чутки і дочекатися результатів слідства.

На місці вбивства у Хемніці

Гарячими слідами поліція затримала двох чоловіків, які намагались втекти з того місця, де відбувалася бійка. Але крім віку - 22 і 23 роки - про них спочатку нічого не повідомлялося. Згодом у понеділок стало відомо, що один - громадянин Іраку, другий - Сирії.

Прокуратура клопоче про тримання під вартою обох, вважаючи, що вони були учасниками бійки, внаслідок якої один громадянин Німеччини загинув, а ще двоє отримали важкі поранення і перебувають у лікарні. При цьому саме затримані, вважають в поліції, завдали смертельних ножових поранень.

Убитий - російський німець?

Спочатку у низці інтернет-видань було поширено повідомлення, що загиблий - російський німець, потім - що він німець з кубинським корінням. Його ім'я Даніель Гілліґ (Daniel Hillig). Повідомляється, що у нього є дружина і дитина, що він навчався на столяра, а підприємство, де він проходив навчання, вже навіть висловило свої співчуття, охарактеризувавши загиблого як життєрадісного, завжди готового допомогти і старанного молодого чоловіка.

Офіційний представник МВС Німеччини, однак, на урядовій прес-конференції в понеділок, 27 серпня, відповідаючи на запитання кореспондента DW, відмовився підтвердити або спростувати цю інформацію. А на траурно оформленій сторінці Даніеля Гілліґа у Facebook, на перший погляд, немає жодних записів, які свідчать про те, що він - російський німець-переселенець.

Про затриманих іракця та сирійця на час публікації також не було відомо жодних подробиць.

Спонтанні мітинги

На наступний день - у неділю, 26 серпня, - в Хемніці відбулися два спонтанних мітинги. Перший - з ініціативи місцевого відділення правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" - пройшов на місці бійки. Прийшло близько ста осіб. Поклали квіти, виголосили промови і розійшлися по домівках.

Мітинг у Хемніці

На другий мітинг через соціальні мережі закликали футбольні фанати з клубу "Kaotic Chemnitz", який Федеральне відомство з охорони конституції кваліфікує як правоекстремістську організацію. На заклик відгукнулися від 800 до 1000 осіб. Спочатку присутні мітингували на місці, потім рушили в центр міста, не звертаючи уваги на протести поліції і скандуючи ксенофобські гасла. У якийсь момент в поліцейських полетіли пляшки, деякі з демонстрантів стали кидатися на мігрантів і темноволосих перехожих, яких вони вважали біженцями.

Однак, за даними очевидців, з якими розмовляв кореспондент DW, у цій несанкціонованій демонстрації брали участь не лише праворадикальні футбольні фанати і відомі в місті неонацисти. Були й цілком добропорядні городяни, які вважають, що місцева поліція панькається з біженцями, приховує інформацію про вчинені ними правопорушення і не забезпечує належну безпеку на вулицях міста.

Коментар представника канцлерки

Коментуючи на прохання журналістів недільні події в Хемніці, офіційний представник канцлерки Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвав "жахливою" загибель людини і висловив упевненість, що поліція, як і має бути у правовій державі, знайде того або тих, хто скоїв це вбивство.

Водночас Зайберт рішуче засудив, як він висловився, "збіговиська" подібні тим, які пройшли в Хемніці. "Тим епізодам, які ми бачили вчора в Хемніці, які зафіксовані на відео, немає місця в нашій правовій державі, - заявив він. - Для федерального уряду, а також для всіх демократичних політиків і більшої частини населення важливо чітко заявити: ми не терпітимемо цих збіговиськ, полювання на людей іншої зовнішності та іншого походження або спроб поширити на вулицях ненависть. Цьому немає місця в наших містах".

В очікуванні нових безладів

Тим часом поліція Хемніца готується до нових безладів. Угруповання як правового, так і лівого спрямувань опублікували в соціальних мережах заклики до своїх прихильників.

Правопопулістський міський рух Pro Chemnitz ("За Хемніц") подав заявку на проведення 27 серпня демонстрації біля пам'ятника Карлу Марксу. За даними місцевих ЗМІ, до міста збираються приїхати близько тисячі правих радикалів і неонацистів з інших міст Саксонії, а також інших східних земель. У самому Хемніці, за оцінкою саксонського відомства з охорони конституції, налічується від 150 до 200 правих екстремістів.

Лівий союз Chemnitz Nazifrei ("Хемніц без нацистів") також скликає своїх прихильників на демонстрацію в Хемніці, щоб висловити протест проти, як вважає цей союз, інструменталізації правими радикалами вбивства 35-річного німця.