Що відомо про вбивство чеченського біженця в Австрії

Стрілянина на паркувальному майданчику торговельного центру, гонитва із залученням спецназу, поліцейський вертоліт - увечері суботи, 4 липня, налякані жителі австрійського містечка Герасдорф у передмісті Відня могли спостерігати справжній бойовик не по телевізору, а з вікон власних будинків. Спецназівці переслідували сріблястий Audi, за кермом якого сидів 47-річний виходець із Чечні Сар-алі А.

Втекти від спецназу не вдалося - Сар-алі А., як і його ймовірний спільник, були затримані й поміщені до слідчого ізолятора у віденському районі Корнойбург. Обох затриманих підозрюють у вбивстві. Убитий, за даними російських видань "Кавказ.Реалии" та "Кавказский узел", які посилаються на джерела у чеченській діаспорі в Європі, - виходець із Чечні, блогер Маміхан Умаров. 43-річний Умаров відомий як "Анзор із Відня" - під таким псевдонімом чеченський біженець публікував на YouTube ролики, присвячені владі цієї північнокавказької республіки РФ. Дехто сприймав зміст цих роликів як критику, а хтось - як образи.

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Вбивство під Віднем за австрійськими мірками настільки кричуще, що від захисту підозрюваних відмовляються навіть віденські адвокати, які традиційно спеціалізуються на справах біженців із Чечні.

Маміхан Умаров розміщував в інтернеті ролики, присвячені Рамзану Кадирову (на фото) і його родичам

Маміхан Умаров відмовився від охорони

Маміхан Умаров переїхав до Австрії у 2007 році, отримав статус біженця і навіть нове ім'я - Мартін Бек. Починаючи від квітня цього року, він опублікував 29 відеороликів, присвячених в основному главі Чеченської республіки Рамзану Кадирову і його родичам. Їхній зміст був настільки провокаційним, що "було ясно, що справа добром не скінчиться", цитує австрійське інформаційне агентство APA неназваного представника чеченської громади в Австрії.

Серед чеченців, які живуть в Австрії, ходили чутки про те, що за вбивство Маміхана Умарова було оголошено винагороду. Австрійська поліція утримується від коментарів про хід розслідування вбивства, проте джерела у силових структурах країни стверджують, що Умарову неодноразово пропонували охорону, однак він від неї відмовлявся.

Увечері суботи Умарова знайшли вбитим у його автомобілі на парковці біля торгового центру в передмісті Відня. Другий підозрюваний прибув на місце злочину разом із жертвою, поліція спершу розглядала його як свідка. Але після того, як він почав плутатися у свідченнях, слідчі перевели його у статус підозрюваного і помістили в СІЗО. Не виключено, що спільник заманив жертву на парковку, де на неї вже чекав кілер.

Мітинг біля посольства РФ

Збурена вбивством чеченська діаспора Відня планує вийти у вівторок, 7 липня, до посольства Росії. Організатор мітингу - Хусейн Ісханов, координатор чеченського культурного центру в Австрії, учасник обох чеченських воєн і колишній особистий ад'ютант Аслана Масхадова.

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За його словами, учасники мітингу вимагатимуть від влади РФ "припинити політичні розправи в Європі", до яких Ісханов відносить вбивства Умара Ісраїлова у Відні в 2009 році, Зелімхана Хангошвілі у Берліні в серпні 2019-го, Імрана Алієва у французькому Ліллі в лютому 2020-го, а також замах на Тумсо Абдурахманова у Швеції на початку березня цього року. За словами Ісханова, загалом жертвами замахів за межами Росії стали 19 осіб, так чи інакше пов'язаних з чеченськими сепаратистами. Ісханов стверджує, що був знайомий з убитим і що кілька років тому той розповідав йому про те, що отримує погрози телефоном.

Публікацією відеороликів на YouTube "Анзор із Відня" захопився після виступу на українському телебаченні, у якому йшлося про планування та здійснення вбивств на території ЄС, каже Ісханов. "У тому ролику, який я бачив, він називає конкретних людей на ім'я і прізвище і звертається до них зрозумілою їм мовою, яка не пасує для цитування у ЗМІ", - пояснює Ісханов.

Чеченські сепаратисти й українські націоналісти

Убитий у передмісті Відня Маміхан Умаров, як і застрелений торік у Берліні Зелімхан Хангошвілі, переїхав із Чечні до Німеччини із зупинкою в Україні. Умаров був особисто знайомий із колишнім депутатом Верховної Ради Ігорем Мосійчуком, відомим своїми ультранаціоналістичними та антиросійськими поглядами. Мосійчук - колишній заступник командира добровольчого батальйону "Азов" - має давні зв'язки з чеченцями, вороже налаштованими до російської влади.

Ігор Мосійчук після замаху на нього в Києві, жовтень 2017 року

У 1990-х роках Мосійчук був активістом націоналістичної партії УНА-УНСО, окремі представники якої брали участь у бойових діях проти російських військ у Чечні. А 2014 року після початку збройного конфлікту на Сході України деякі колишні прихильники виходу Чечні зі складу Росії виступили проти проросійських сепаратистів на Донбасі - на боці українського уряду воювали щонайменше два так званих чеченських батальйони.

На активних учасників тих подій в одному тільки 2017 році було вчинено кілька замахів на території України. Серед жертв - Аміна Окуєва, яка брала участь у воєнних діях на Донбасі, а пізніше працювала помічницею Мосійчука. В інтерв'ю DW ексдепутат Мосійчук розповів, що вбитий в Австрії Маміхан Умаров намагався попередити його про підготовку замахів на інших "ворогів Кадирова" в Україні, в тому числі й на нього самого, але не встиг.

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За словами Мосійчука, він зустрічався з Умаровим в Австрії після вбивства Окуєвої. Покійний чеченець був важливим свідком як у справі про вбивство Окуєвої, так і в історії із замахом на самого Мосійчука - у жовтні 2017 від вибуху в Києві загинули охоронець депутата і випадковий перехожий, сам політик був поранений.

Мосійчук пов'язує замах на себе зі своєю підтримкою критиків Кадирова: "Я неодноразово заявляв, що ключ до перемоги України у війні з Росією знаходиться на Кавказі. Якщо підтримати кавказьких повстанців і буде відкритий другий фронт, то жодна країна на два фронти воювати не зможе" . Інтерв'ю DW він дав по Skype, не розголошуючи свого місцеперебування. Слідчий комітет Росії ще у 2014 році порушив щодо Мосійчука кримінальну справу за підозрою в підтримці тероризму.

Чеченська діаспора в Австрії турбується через власну безпеку

Ситуацію в чеченської діаспорі в Австрії Хусейн Ісханов змальовує як "важку". За його словами, багато чеченців непокояться через власну безпеку та безпеку своїх родин. За оцінкою Ісханова, в Австрії можуть проживати близько 40 тисяч вихідців із Чечні.

Але сам Ісханов стверджує, що йому не страшно: "Я пройшов дві війни, двічі був у полоні. Мені боятися нічого. Я прожив гідне життя, і коли воно обірветься - не моя справа".