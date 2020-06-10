Що відомий білоруський блогер сказав про Зеленського (відео)

Найвідоміший критик білоруського президента Лукашенка Сергій Тихановський розповів DW, на кого він схожий - на Навального чи на Зеленського.
Тихановський бізнесмен. Йому належить студія "Компас", яка працює у сфері відеозйомок. Вона знімала відомі рекламні ролики, а також кліпи гурту "Пропаганда" та шоумена Олександра Ревви. У березні 2019-го Тихановський започаткував Youtube-канал, на якому розповідає про життя у республіці. Відтоді це його основне заняття. Тихановський збирався балотуватися у президенти, але його затримали й посадили під адміністративний арешт. За час його ув'язнення канал "Країна життя" став дуже популярним.
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