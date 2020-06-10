Що відомий білоруський блогер сказав про Зеленського (відео)

Тихановський бізнесмен. Йому належить студія "Компас", яка працює у сфері відеозйомок. Вона знімала відомі рекламні ролики, а також кліпи гурту "Пропаганда" та шоумена Олександра Ревви. У березні 2019-го Тихановський започаткував Youtube-канал, на якому розповідає про життя у республіці. Відтоді це його основне заняття. Тихановський збирався балотуватися у президенти, але його затримали й посадили під адміністративний арешт. За час його ув'язнення канал "Країна життя" став дуже популярним.