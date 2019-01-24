 Що відбувається у Венесуелі: розвиток кризи | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 24.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Що відбувається у Венесуелі: розвиток кризи

Латиноамериканська країна занурюється у дедалі більше кризу на тлі фактичного президентського двовладдя. В огляді DW - основні відомості про розклад сил у країні.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо оголосив себе в.о. президента у день відзначення повстання 1958 року, що покінчило із військовою диктатурою

Лідер венесуельської опозиції та голова Національної асамблеї, 35-річний інженер Хуан Гуайдо, у середу, 23 січня, оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента замість Ніколаса Мадуро - довгожителя венесуельської політики. Гуайдо пообіцяв провести в країні чесні вибори, створити перехідний уряд та витягти економіку із глибокої прірви.

Практично відразу Гуайдо як тимчасового президента визнали США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив із відповідною заявою. Американський лідер назвав Мадуро нелегітимним президентом і наголосив, що єдиною легітимною гілкою влади в країні є парламент - Національна асамблея, яку очолює Гуайдо.

Мадуро не здається

Однак Мадуро здаватися не збирається. Він назвав свого опонента "маріонеткою США, які хочуть керувати Венесуелою із Вашингтона". Ніколас Мадуро негайно зажадав від американських дипломатів, аби ті упродовж 72-х годин залишили територію країни. Зі свого боку, держсекретар США Майк Помпео нагадав, що Вашингтон не визнає правомірності Мадуро, тож американська сторона не виконуватиме ці вимоги.

Армія Венесуели заявляє, що залишається вірною президентові Мадуро. Повідомляється, що 24 січня представники армійського командування виходять у радіоефір, аби підтвердити, що залишаються з Мадуро і до опозиційного табору не перейдуть. 

Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро називає свого опонента "маріонеткою США"

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, увесь час послідовно зберігав антиамериканський курс у зовнішній політиці, як і його попередник Уго Чавес. Однак популярності свого харизматичного попередника Мадуро утримати не зміг. Значною мірою ця популярність Чавеса базувалася на існуванні соціальних програм, фінансованих за рахунок експорту нафти. Після падіння ціни на енергоносії перші протести проти політики уряду відбулися ще у 2014-му. 44 особи загинули тоді у ході придушення владою протестів. Під час демонстрацій із закликами до відставки Мадуро, що тривали до 2017 року, загинули 125 осіб.

На виборах 2015 року опозиція упевнено виграла вибори до парламенту - Національної асамблеї. Та Мадуро вирішив зробити "хід конем" і заснував альтернативний орган - Конституційну асамблею, де засідали самі лише його прихильники. Опозиція легітимності цього органу не визнала. Утім, у травні 2018-го Мадуро переобрався на посаду президента, хоча багато країн відтоді не визнавали легітимності цих виборів. Усередині країни ці вибори також спричинили затяжну конституційну кризу.

Міжнародна реакція

Ситуація у Венесуелі зараз має усі шанси перерости у кризу міжнародного рівня. В ООН закликають сторони конфлікту до діалогу, але на рівні окремих країн виникло вже два табори підтримки. Про визнання легітимності нового тимчасового президента заявила влада Бразилії, Колумбії, Перу, Аргентини, Чилі, Парагваю, Еквадору, Панами, Коста-Ріки, Гватемали, Гондурасу, Канади і Грузії.

DW.COM

Національна асамблея Венесуели визнала нелегітимним другий термін президентства Ніколаса Мадуро. Голова парламенту закликав військових допомогти відновити демократію у державі. (05.01.2019)

Венесуельські військові повідомили про арешт кількох національних гвардійців, які захопили зброю. Тим часом Верховний суд Венесуели усунув з посади голову Національної асамблеї. (21.01.2019)

Про підтримку Мадуро заявляє влада Куби, Мексики та Болівії. Китай також став на його бік, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган особисто зателефонував Мадуро, назвавши його "братом". На цьому тлі цілком очікувано на бік антиамериканського Мадуро стала і влада Ірану та Сирії. У Росії події у Венесуелі використали для чергових гнівних випадів проти Заходу. "Приведення до присяги опозиційного тимчасового виконувача обов'язків президента Венесуели та негайне його визнання США...спрямоване на поглиблення розколу, зростання фронтального вуличного протиборства та подальшу ескалацію конфлікту", - йдеться в офіційній заяві МЗС Росії. У Москві заявили про "кавалеристські" дії США, які "ігнорують норми міжнародного права" та застерегли від військового втручання.  

Москва останніми роками підтримувала особливо тісні зв'язки із Каракасом на тлі антиамериканської політики цієї країни. Її географічна близькість до США та контракти на постачання російських озброєнь - основні фактори російського інтересу до подій у регіоні. Лише торік у грудні до Венесуели на показові спільні навчання прилітали два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Нові вибори як варіант виходу з кризи

До завершення кризи, поки, схоже далеко. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вибори Мадуро у травні 2018-го були нелегітимними, тож "Європа сподівається на відновлення демократії у Венесуелі". Таку ж оцінку виборам-2018 у Венесуелі дало і МЗС Великобританії. У схожому ключі виступили й у Брюсселі: ЄС закликає до початку політичного процесу, який уможливить проведення нових виборів. В уряді Німеччині вважають, що Національна асамблея зараз має відіграти "особливу роль" у підготовці та проведенні вільних і чесних виборів. 

Протести у Каракасі

Протести у Каракасі

Найбільші побоювання оглядачів зараз викликає реальна загроза розростання сутичок і кровопролиття та спроб Мадуро придушити протести. Наразі відомо про 13 загиблих цього тижня, повідомляють громадські спостерігачі. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала Мадуро поважати права демонстрантів.

Багата-бідна Венесуела

Політичні протиріччя на тлі катастрофічної ситуації в економіці роздирають Венесуелу від 2014 року. Південноамериканська країна, де у часи правління Чавеса бензин коштував дешевше чаю, через падіння цін на нафту опинилася у глибокій кризі - річний рівень інфляції національної валюти болівара наближається до двох мільйонів відсотків, а до кінця цього року, за прогнозами МВФ, сягне 10 мільйонів відсотків. Прилавки магазинів уже давно спорожніли, логістика порушена, вулична злочинність процвітає, а десятки тисяч венесуельців шукають будь-якої можливості виїхати з країни.

У Венесуелі зосереджені найбільші у світі нафтові родовища. За оцінками, близько 302 мільярдів барелів. Та економіка країни повністю залежна від її продажу - на це припадає 96 відсотків усього експорту та половина доходів держави. Населення країни становить 32 мільйони і за даними внутрішніх досліджень, близько 87 відсотків венесуельців живуть за межею бідності.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле



Дивитись відео 01:35
Now live
01:35 хв

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

Також за темою

Venezuelas Parlamentschef fordert Präsident Maduro heraus

Новий голова парламенту Венесуели готовий оголосити себе президентом 12.01.2019

Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу.

Staatssekretär Mike Pompeo

США й надалі збільшуватимуть тиск на Венесуелу - Помпео 22.09.2018

Вже найближчими днями Вашингтон оголосить "низку дій" проти керівництва Венесуели, пообіцяв держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео. Про що саме йдеться, він не уточнив.

Venezuela Präsident Nicolas Maduro

США обговорювали з військовими Венесуели плани перевороту в Каракасі - ЗМІ 09.09.2018

Представники США впродовж року обговорювали з військовими Венесуели можливість військового перевороту в цій латиноамериканській країні, повідомляє видання The New York Times.

Реклама

Докладно

Хуан Гуайдо

Що відбувається у Венесуелі

В огляді DW - основні відомості про розклад сил у країні. 

Kreativität Gehirn (Colourbox)

Чому Україна ніяк не закріпиться в ТОП інноваційних країн

Чому країна ніяк не може вийти на тренд позитивних інноваційних змін, DW пояснили експерти-економісти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  