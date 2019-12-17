Що буде, якщо транзит газу через Україну раптом припиниться

Україна та Росія досягли за посередництва ЄС загальної згоди щодо газу. Про це заявили представники сторін за підсумками переговорів, які відбулися у Берліні 19 грудня. Щоправда, жодних деталей вони не повідомили. Перемовини мають продовжитися в п'ятницю, 20 грудня, у Мінську.

Україна достатньо запаслася газом

І в Києві, і в Брюсселі дуже спокійно ставилися до цих переговорів попри те, що транзит газу з Росії територією України припиниться, якщо до 1 січня сторони не погодять всі деталі та не підпишуть контракт. Головна причина спокою полягає у найбільших запасах газу за останні роки, які в Україні та ЄС накопичили до початку опалювального сезону.

За даними "Укртрансгазу", в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 18 грудня було 19,5 мільярда кубометрів палива. Це солідні запаси з огляду на те, що Україна минулого року спожила 32,3 мільярда кубометрів газу, а виробила - 21 мільярд. Тож таких запасів без жодних проблем вистачить до кінця опалювального сезону.

Більше того, "Нафтогаз" заявив про те, що підписав з кількома компаніями контракти на постачання з країн ЄС одного мільярда кубометрів газу в першому кварталі 2020 року.

Чи буде газ в Європі?

У Євросоюзі також готувалися до зими та заповнили свої сховища майже на 100 відсотків. Щоправда, у країн ЄС ситуація складніше, ніж у України, адже вони куди більше залежні від імпорту, а ємність ПСГ становить набагато меншу частку від споживання. У 2018 році ЄС спожив 474 мільярди кубометрів газу, з яких довелося імпортувати 363 мільярди. Загальний обсяг сховищ становить 100 мільярдів.

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович і міністри енергетики Росії Олександр Новак і України Олексій Оржель після газових переговорів у Берліні

Росія ж є найбільшим постачальником блакитного палива до ЄС з часткою в імпорті близько 40 відсотків. Україна залишається головним маршрутом постачання газу з РФ до Євросоюзу (близько 40 відсотків). Москва намагалася позбутися залежності від українського транзиту, проте не встигла добудувати газопровід "Північний потік-2" до кінця 2019-го.

Якщо до початку січня домовленості не буде, то частково припинення транзиту зможуть компенсувати за рахунок скрапленого природного газу (LNG), який уже є важливим джерелом палива для ЄС. В середині цього року він навіть виходив на друге місце в імпорті, випередивши Норвегію. Утім, взимку країнам Європи доводиться конкурувати за LNG з країнами Азії.

У підсумку, хоча припинення транзиту не загрожувало залишити ЄС без газу, воно би призвело до зростання його ціни. В кельнському Енергетично-економічному інституті (EWI) порахували, що без українського транзиту в січні 2020 року найбільше підскочили би ціни на газ у Греції - на 45 відсотків. У Болгарії та Румунії довелося би платити на 24 і 18 відсотків більше, в Італії, Австрії, Словенії та Хорватії - на 9-10 процентів. У решті країн ЄС підвищення цін не перевищило би п'яти відсотків.

За підрахунками EWI, у підсумку споживачі у ЄС заплатили би додаткові 1,5 мільярда євро за перший квартал наступного року. Україна би не отримала 500-600 мільйонів євро надходжень за транзит. Утім, найбільших втрат зазнав би "Газпром" - 3,4 мільярда євро від непоставленого газу до ЄС. Тією чи іншою мірою російська монополія зможе компенсувати ці втрати, адже за даними "Інтерфаксу", вона має у ПСГ країн Євросоюзу понад 11 мільярдів кубометрів газу. Крім того, РФ входить у трійку лідерів за постачанням скрапленого газу до ЄС.

Де Україна купує газ?

Україна припинила купувати газ у "Газпрому" ще в листопаді 2015 року. Однак відмовитися від імпорту палива країна не може. Покривати свої потреби Україна змогла завдяки переобладнанню газотранспортної системи з тим, щоб частина неї могла працювати у реверсному режимі, тобто транспортувати газ не в країни ЄС, а з них - до України.

Найбільше газу Україна імпортує зі Словаччини, менше з Угорщини та Польщі. За даними "Нафтогазу", минулого року одразу 65 компаній постачали блакитне паливо до країни.

Що це за газ? Поширеною є думка, що він російський. У РФ і справді була видобута більшість реверсного газу, однак не весь, адже після потрапляння транзитного палива до газотранспортної системи країн Євросоюзу, до нього може примішуватися газ і з інших джерел. Цього року Україна купила партію американського скрапленого газу. До Європи він потрапив через термінал у Свіноуйсьце, після чого польська компанія PGNiG продала його Україні.

Прокачування російського газу всією територією України до країн ЄС з одночасним транспортуванням газу в зворотному напрямі може здатися багатьом зайвим витрачання ресурсів. Виходом був би віртуальний реверс, коли транзитний газ використовувався би в Україні в обсягах, які вона імпортує з країн ЄС. Однак "Нафтогаз" заявляє, що віртуальний реверс неможливий, оскільки "Газпром" не повідомляє шиппер-коди. Тому здійснюється лише фізичний реверс.

Реверсні потужності України суттєво перевищують її річні потреби в газі. Однак без транзиту купувати паливо в країнах ЄС стало би складніше та дорожче, адже газу в них буде суттєво менше. Скільки саме - залежить від низки факторів. Зокрема, чи добудують та введуть в експлуатацію "Північний потік-2" та "Турецький потік". При цьому після завершення зими Європа зможе більше імпортувати скрапленого газу, бо попит на нього в Азії спаде. Водночас Росія постійно заявляла про бажання продавати газ Україні напряму. Начебто для країни це має бути дешевше за реверс, проте свої конкретні цінові пропозиції "Газпром" не оголошував.

Якими будуть ціни на газ для українських споживачів?

Промисловість в Україні вже кілька років купує газ за цінами, які визначаються на основі того, скільки паливо коштує на хабах у ЄС. Натомість для населення влада у Києві відмовлялася запроваджувати ринкові ціни та стримувала їх, поклавши спеціальні обов'язки (ПСО) на постачальників газу.

З січня ситуація зміниться - Україна поступово відмовлятиметься від ПСО. Населенню "Нафтогаз" запропонував дві ціни: гарантовану та місячну. На січень і одна, й інша становитиме 6600 гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ, але без витрат на транспортування та націнки газзбутів. Автоматично всі отримуватимуть газ до кінця квітня 2020 року за цією гарантованою ціною. Водночас кожен споживач до 24 грудня може відмовитися від гарантованої квартальної ціни. Тоді він платитиме за газ за місячною ціною. Це несе в собі ризик, адже у лютому вона може бути вищою за 6600 гривень, проте є імовірність, що буде нижчою.

Для промисловості на умовах передплати ціна є такою самою. Тож, чим би не завершилися газові переговори, у січні для споживачів нічого не зміниться.