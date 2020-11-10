 Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео)

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх "доб'є". Чому?

ФОПи у Києві

ФОПи у Києві

Ухвалюючи закон про касові апарати для ФОПів, Верховна Рада керувалася благородною метою: детінізація бізнесу і прозорість оподаткування. Держава хоче змусити тих, хто не сплачує всіх податків або працює за чорними схемами, вийти з тіні. Але касові апарати знищать дрібний та середній бізнес, переконують деякі підприємці. Громадський рух Save ФОП виступає за відтермінування або взагалі скасування введення касових апаратів. Передусім для дрібного бізнесу: маленьких крамничок, перукарень, майстерень, фермерів та фрілансерів. 

DW.COM

Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям

В Україні запровадили нові правила роботи з розрахунковим обладнанням (РРО) та механізм "кешбеку", що направлені на детінізацію економіки. До чого варто готуватися малому та середньому бізнесу - у матеріалі DW.  

Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео)

Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?  

Німецькі кредити для українського малого й середнього бізнесу (відео)

Від початку конфлікту на Донбасі малі підприємці мають чимало труднощів з пошуком грошей на розвиток бізнесу. Ситуацію допомагає змінити уряд ФРН.  

Також за темою

Касові апарати для ФОПів чи штрафи податкової: що страшніше? (10.11.2020) 10.11.2020

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Але є також підприємці, хто "за" касові апарати. DW зібрала аргументи тих та інших.

Реклама

Докладно

Хворі на депресію особливо відчули на собі наслідки пандемії

Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Новий "Барометр депресій" демонструє, який вплив мав локдаун на психіку жителів Німеччини.  

ФОПи у Києві

Що буде з ФОПами, якщо перевести на касові апарати? (відео)

ФОПам планують запровадити касові апарати. Підприємці бояться, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Чому?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  