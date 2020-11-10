Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео)

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх "доб'є". Чому?
Ухвалюючи закон про касові апарати для ФОПів, Верховна Рада керувалася благородною метою: детінізація бізнесу і прозорість оподаткування. Держава хоче змусити тих, хто не сплачує всіх податків або працює за чорними схемами, вийти з тіні. Але касові апарати знищать дрібний та середній бізнес, переконують деякі підприємці. Громадський рух Save ФОП виступає за відтермінування або взагалі скасування введення касових апаратів. Передусім для дрібного бізнесу: маленьких крамничок, перукарень, майстерень, фермерів та фрілансерів.
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