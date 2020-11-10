Що буде з ФОПами, якщо їх перевести на касові апарати? (відео)

Касові апарати для ФОПів чи штрафи податкової: що страшніше? (10.11.2020)

В Україні з нового року хочуть зобов'язати ФОПи запровадити касові апарати. Це викликало хвилю протестів підприємців, які вважають що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Але є також підприємці, хто "за" касові апарати. DW зібрала аргументи тих та інших.