 Щонайменше 48 людей загинули внаслідок аварії потяга на Тайвані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2021

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Новини

Щонайменше 48 людей загинули внаслідок аварії потяга на Тайвані

Потяг на Тайвані зійшов з рейок у тунелі і, за попередніми даними, зіштовхнувся із вантажівкою, яка з'їхала з дороги. Жертвами аварії стали щонайменше 48 людей.

Потяг зіткнувся з вантажівкою у тунелі на Тайвані

Потяг зіткнувся з вантажівкою у тунелі на Тайвані

Потяг на Тайвані зійшов з рейок у тунелі і, за попередніми даними, зіштовхнувся із вантажівкою, яка з'їхала з дороги поруч з ділянкою, де проводилися ремонті роботи. Аварія сталася вранці у п'ятницю, 2 квітня. Внаслідок неї щонайменше 48 людей загинули, а близько 70 залишаються затиснутими в уламках.

Швидкісний потяг прямував з Тайбея до міста Тайдун. У ньому було близько 500 пасажирів, які їхали додому на довгі вихідні. Потяг був переповнений і багато людей стояли. Аварія сталася на сході Тайваню.

Рятувальники евакуйовують псажирів потяга

Рятувальники евакуйовують псажирів потяга

Вже евакуйовано близько сотні осіб, понад 40 людей вже доставили до лікарень. Як повідомляє агенція Reuters, ця катастрофа стала найбільшою залізничною аварією на острові за останні 40 років.

Нагадаємо, у 2018 році 18 людей загинули та 175 отримали поранення, коли поїзд зійшов з рейок на північному сході Тайваню. У 1991 році жертвами іншої аварії поїзда стали 30 людей. У 1981 році внаслідок зіткнення потягу на півночі Тайваню також загинули 30 пасажирів.

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