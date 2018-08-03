 Щонайменше 39 загиблих внаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Щонайменше 39 загиблих внаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок

В Індонезії на острові Ломбок стався потужний землетрус, через який загинули щонайменше 39 людей, повідомляє місцева влада. Поранено понад 50 осіб.

На острові Ломбок стався другий землетрус за тиждень

На острові Ломбок стався другий землетрус за тиждень

У неділю, 5 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався землетрус магнітудою 7. Внаслідок цього загинули щонайменше 39 людей, повідомив представник місцевої влади в ефірі індонезійського телебачення, передає агентство AP. Як повідомляє агентство AFP, серед загиблих щонайменше одна дитина. Травми отримали 52 людини. Окрім того, було зруйновано багато будинків.   

Епіцентр землетрусу був розташований за 18 кілометрів на північний схід від району північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів, передає агенція dpa. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

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Через землетрус на острові Ломбок в Індонезії загинули щонайменше 13 осіб. Сотні людей поранені, зруйновані тисячі будинків. (29.07.2018)

На горі Рінджані на індонезійському острові Ломбок через землетрус та зсув у пастці опинились 560 людей. Кількість жертв землетрусу зросла до 16. (30.07.2018)

Найбільше струс був відчутний у столиці острова Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява. Землетрус змусив багатьох людей залишити свої будинки.

Геологічна служба США попередила про можливість цунамі, але потім скасувала попередження. Місцеве управління з ліквідації наслідків стихійних лих попередило мешканців острова триматися подалі від прибережних районів та берегів річок.

Новий землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

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