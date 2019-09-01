 Щонайменше 35 цивільних загинули на весіллі в Афганістані від обстрілу армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Щонайменше 35 цивільних загинули на весіллі в Афганістані від обстрілу армії

Афганські військові атакували сховок бойовиків "Талібану". Внаслідок обстрілу снаряд влучив у будинок неподалік, де відбувалося весілля.

Афганські військові у провінції Гільменд (архівне фото)

Афганські військові у провінції Гільменд (архівне фото)

Щонайменше 35 цивільних жителів, котрі відвідували весілля, були вбиті в Афганістані внаслідок обстрілу афганської армії, інформує агентство новин Reuters. Трагедія сталася в провінції Гільменд на півдні країни, коли військові ввечері в неділю, 22 вересня, атакували сховок бойовиків "Талібану", розташований поруч з місцем проведення весільної церемонії, повідомив представник місцевої владі у понеділок, 23 вересня. За його словами, ще близько 13 відвідувачів весілля отримали поранення.

DW.COM

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Після тривалої паузи співробітники Червоного Хреста знову зможуть надавати гуманітарну допомогу в Афганістані. Радикальний рух "Талібан" заявив про відповідні гарантії безпеки. (15.09.2019)

За даними іншого місцевого чиновника, внаслідок обстрілу загинули 40 цивільних.

У будинку, котрий став об'єктом атаки афганських військових, за повідомленням влади, бойовики радикального руху "Талібан" готували терористів-смертників. Місце проведення весільної церемонії, розташоване неподалік, також потрапило під обстріл.

Міністерство оборони Афганістану прозвітувало про 22 вбитих бойовиків "Талібану" та про 14 затриманих внаслідок операції. Також у відомстві повідомили про початок розслідування інформації про загибель цивільних.

За даними ООН, за перші шість місяців 2019 року в Афганістані було вбито понад 1300 мирних жителів. При цьому більшість з них - 717 - загинули внаслідок дій афганської армії та її союзників, передусім США.

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  • Зародження інформатики

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  • Студенти в Кабулі

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    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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