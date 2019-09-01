Щонайменше 35 цивільних загинули на весіллі в Афганістані від обстрілу армії

Щонайменше 35 цивільних жителів, котрі відвідували весілля, були вбиті в Афганістані внаслідок обстрілу афганської армії, інформує агентство новин Reuters. Трагедія сталася в провінції Гільменд на півдні країни, коли військові ввечері в неділю, 22 вересня, атакували сховок бойовиків "Талібану", розташований поруч з місцем проведення весільної церемонії, повідомив представник місцевої владі у понеділок, 23 вересня. За його словами, ще близько 13 відвідувачів весілля отримали поранення.

За даними іншого місцевого чиновника, внаслідок обстрілу загинули 40 цивільних.

У будинку, котрий став об'єктом атаки афганських військових, за повідомленням влади, бойовики радикального руху "Талібан" готували терористів-смертників. Місце проведення весільної церемонії, розташоване неподалік, також потрапило під обстріл.

Міністерство оборони Афганістану прозвітувало про 22 вбитих бойовиків "Талібану" та про 14 затриманих внаслідок операції. Також у відомстві повідомили про початок розслідування інформації про загибель цивільних.

За даними ООН, за перші шість місяців 2019 року в Афганістані було вбито понад 1300 мирних жителів. При цьому більшість з них - 717 - загинули внаслідок дій афганської армії та її союзників, передусім США.