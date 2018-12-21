 Щонайменше 15 загиблих внаслідок двох вибухів в Могадішо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

Щонайменше 15 загиблих внаслідок двох вибухів в Могадішо

Внаслідок двох вибухів, спричинених смертниками у столиці Сомалі, загинули щонайменше 15 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Аш-Шабаб".

Вибух в Могадішо

Вибух в Могадішо

Внаслідок двох вибухів у столиці Сомалі Могадішо вранці у суботу, 22 грудня, загинули щонайменше 15 людей, повідомила місцева поліція. "Поки що ми знаємо, що 15 людей загинули внаслідок нападів", - заявив співробітник поліції Ахмед Башане. Він додав, що кількість жертв може зрости. Точна кількість поранених наразі не повідомляється.

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Щонайменше два потужні вибухи пролунали у столиці Сомалі Могадішо. За даними поліції, смертники підірвали начинені вибухівкою автомобілі, після чого було чути стрілянину. (23.02.2018)

Внаслідок терористичного нападу радикальних ісламістів у Могадішо кількість жертв сягнула, за різними даними від 38 до 45 осіб. (24.02.2018)

Вибухові пристрої підірвали терористи-смертники. Один вибух стався в автомобілі на контрольно-пропускному пункті в 400 метрах від президентського палацу. "Перший вибух смертника стався на контрольно-пропускному пункті, загинули п'ятеро людей, в основному правоохоронці. Ще четверо дістали поранення", - повідомив представник поліції, передає агенція Reuters. Другий вибух стався неподалік.

Відповідальність за теракти взяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб". Ціллю атак були контрольно-пропускні пункти, які захищають президентський палац, заявило угрупування на радіостанції Andalus.

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