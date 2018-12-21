Щонайменше 15 загиблих внаслідок двох вибухів в Могадішо

Внаслідок двох вибухів у столиці Сомалі Могадішо вранці у суботу, 22 грудня, загинули щонайменше 15 людей, повідомила місцева поліція. "Поки що ми знаємо, що 15 людей загинули внаслідок нападів", - заявив співробітник поліції Ахмед Башане. Він додав, що кількість жертв може зрости. Точна кількість поранених наразі не повідомляється.

Вибухові пристрої підірвали терористи-смертники. Один вибух стався в автомобілі на контрольно-пропускному пункті в 400 метрах від президентського палацу. "Перший вибух смертника стався на контрольно-пропускному пункті, загинули п'ятеро людей, в основному правоохоронці. Ще четверо дістали поранення", - повідомив представник поліції, передає агенція Reuters. Другий вибух стався неподалік.

Відповідальність за теракти взяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб". Ціллю атак були контрольно-пропускні пункти, які захищають президентський палац, заявило угрупування на радіостанції Andalus.