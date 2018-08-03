Щонайменше 130 осіб загинуло внаслідок боїв за місто Газні в Афганістані

Атака бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" на розташоване на сході Афганістану місто Газні призвела до загибелі не менше 130 осіб протягом останніх чотирьох днів. Такі дані щодо загиблих назвали в понеділок, 13 серпня, в міністерстві оборони Афганістану, передає інформагенція dpa.

За інформацією афганського відомства, близько 30 загиблих - представники мирного населення, решта - афганські силовики. Також у оборонному відомстві повідомили про виявлення 50 спецпризначенців, котрих два дні тому оголосили зниклими безвісти. Всі вони - живі й здорові, наголошується в повідомленні.

На даний момент на місто, що опинилося під контролем талібів, з чотирьох сторін ведуть наступ урядові війська та сили безпеки, зазначили в міністерстві.

Бойовики "Талібану" атакували місто Газні ще 10 серпня. Газні розташоване на важливій дорозі, що з'єднує північ та південь і сполучає найбільші міста країни - Кабул і Кандагар. Остаточна втрата контролю над містом була б значною поразкою афганського уряду у боротьбі проти "Талібану", зауважує dpa.

На даний момент з міста надходить суперечлива інформація щодо того, хто саме контролює більшу його частину - таліби чи урядові війська. Через пошкодження ліній електропередачі зв'язку з містом практично немає.

Раніше у Кабулі повідомляли про 100 загиблих або зниклих безвісти афганських військових і силовиків під час боїв за Газні.