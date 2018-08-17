Щонайменше 10 осіб загинули внаслідок нового землетрусу в Індонезії

Індонезійський туристичний острів Ломбок продовжує потерпати від землетрусів. За землетрусом, що стався в неділю, 20 серпня, послідувала понад сотня афтершоків. Максимальна магнітуда поштовхів сягала 6,9 бала. Офіційна кількість загиблих на Ломбоку та сусідньому острові Сумбава від нового землетрусу сягнула щонайменше десяти осіб - як мінімум п'ять на кожному з островів. Щонайменше 24 людини, за даними місцевої влади, зазнала поранень.

Загалом від початку серії землетрусів наприкінці липня кількість жертв - близько 500 людей. Понад 400 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Це вже третій потужний землетрус у регіоні протягом останнього місяця. Найбільш руйнівний землетрус магнітудою 6,9 на острові Ломбок стався увечері неділі, 5 серпня. Його епіцентр був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Саме він спричинив поки що найбільшу кількість жертв - щонайменше 460. Те, що нинішній землетрус із такою самою магнітудою спричинив набагато менше жертв, пов'язано з тим, що його епіцентр був розташований набагато далі від острова та глибше в морі - за 60 кілометрів від столиці провінції та глибині 20 кілометрів, пише інформагенція dpa.