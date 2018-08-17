 Щонайменше 10 осіб загинули внаслідок нового землетрусу в Індонезії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Щонайменше 10 осіб загинули внаслідок нового землетрусу в Індонезії

Новий землетрус на острові Ломбок в Індонезії магнітудою майже 7 балів забрав життя щонайменше 10 осіб. Загалом кількість загиблих з початку серії землетрусів у липні становить близько 500 осіб.

Землетруси призвели до великих руйнувань у Індонезії

Землетруси призвели до великих руйнувань у Індонезії

DW.COM

Число загиблих внаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок зросло до 436 осіб. Понад 350 тисяч людей на даний момент не мають даху над головою. (13.08.2018)

В Індонезії на острові Ломбок стався третій за останній місяць потужний землетрус. Про жертви поки не повідомляється. (19.08.2018)

Індонезійський туристичний острів Ломбок продовжує потерпати від землетрусів. За землетрусом, що стався в неділю, 20 серпня, послідувала понад сотня афтершоків. Максимальна магнітуда поштовхів сягала 6,9 бала. Офіційна кількість загиблих на Ломбоку та сусідньому острові Сумбава від нового землетрусу сягнула щонайменше десяти осіб - як мінімум п'ять на кожному з островів. Щонайменше 24 людини, за даними місцевої влади, зазнала поранень.

Загалом від початку серії землетрусів наприкінці липня кількість жертв - близько 500 людей. Понад 400 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Це вже третій потужний землетрус у регіоні протягом останнього місяця. Найбільш руйнівний землетрус магнітудою 6,9 на острові Ломбок стався увечері неділі, 5 серпня. Його епіцентр був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Саме він спричинив поки що найбільшу кількість жертв - щонайменше 460. Те, що нинішній землетрус із такою самою магнітудою спричинив набагато менше жертв, пов'язано з тим, що його епіцентр був розташований набагато далі від острова та глибше в морі - за 60 кілометрів від столиці провінції та глибині 20 кілометрів, пише інформагенція dpa.

Також за темою

Indonesien | Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben auf Lombok

Кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 130 осіб 08.08.2018

Майже півтори тисячі осіб дістали травми, 156 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки, а 131 особа загинула внаслідок землетрусу поблизу острова Ломбок в Інонезії.

Indonesien Lombok - Schäden nach Erdbeben

На індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус 19.08.2018

В Індонезії на острові Ломбок стався третій за останній місяць потужний землетрус. Про жертви поки не повідомляється.

Starkes Nachbeben auf Lombok

Число жертв землетрусу на острові Ломбок зросло до 227 осіб 09.08.2018

Підтверджена кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок продовжує зростати. 9 серпня острів струсонув афтершок магнітудою 5,9.

Докладно

Найширші смуги руху в Німеччині - на автобанах - 3,75 метра

Звуження доріг: як у світі скорочують смертність

Вужчі смуги - нижча швидкість - менше смертей, свідчить міжнародна статистика. Як це працює у ФРН і Нідерландах. 

Долар залишатиметься найсильнішою валютою в світі

Чи похитнуться позиції долара, і хто загрожує валюті США

Експерти не виключають, що позиції долара можуть ослабнути. Що і хто може позбавити його поточного статусу? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  