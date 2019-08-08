Щоб урятувати планету, люди мають переглянути свій раціон - звіт ООН

Середня температура повітря в світі зросла на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальними часами. Одна з причин - неправильне використання земельних ресурсів, йдеться в доповіді Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (IPCC), що була оприлюднена в четвер, 8 серпня.

Експерти цього органу ООН, що вивчає зміни екології на планеті, попереджають: якщо ця тенденція збережеться, продовольча безпека людства опиниться під загрозою. На сільське господарство, лісництво та землекористування припадає приблизно 23 відсотків світових викидів парникових газів, а також 80 відсотків вирублених лісів та використання 70 відсотків доступної прісної води.

Згідно зі звітом, який два роки готували експерти з 52 держав, наразі приблизно 821 мільйон людей у всьому світі страждають від голоду; ще 1,5 мільярда - від нестачі в їхньому раціоні таких мікроелементів, як залізо та цинк. Якщо обсяг викидів і надалі зростатиме, це число також збільшиться. Крім того, до 2050 року 178 мільйонів жителів Землі можуть зіткнутись із нестачею питної води та опустелюванням.

Експерти закликають уряди та громадян у всьому світі діяти. Зокрема, потрібно оптимізувати ведення сільського господарства, відновити два мільярди гектарів уже виснажених земель, оздоровити ґрунти та зупинити вирубку лісів. Науковці підкреслюють, що звичайні громадяни також можуть вплинути на катастрофічні зміни клімату. Вони закликають їсти більше продуктів рослинного походження та зменшити споживання мяса. Це допоможе скоротити обсяг шкідливих викидів, які продукує тваринництво, та звільнити землі для більш раціонального використання.

"Я маю надію, що цей звіт вплине на те, як ми використовуємо землю з огляду на зміни клімату. Я також сподіваюсь, що він вплине на політику, яка сприятиме вдумливому використанню земельних ресурсів та переходу до раціональної системи харчування", - зазначив співавтор звіту IPCC Алішер Мізарбаєв у коментарі DW.

У іншому звіті ООН в липні цього року науковці вже попереджали, що зміни клімату гальмують боротьбу з голодом у світі. Нагадаємо, що липень 2019 експерти називають найгарячішим місяцем в історії спостережень. Аномальну спеку в Європі пов'язують з глобальним потеплінням