 Ще троє затриманих українських моряків оголосили себе військовополоненими - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2018

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Новини

Ще троє затриманих українських моряків оголосили себе військовополоненими - адвокат

Троє членів екіпажу рейдового буксира ВМС України "Яни Капу", затримані росіянами в Керченській протоці, теж оголосили себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола Полозов.

Юрій Будзило

Юрій Будзило (праворуч) розмовляє зі своїм адвокатом під час судового засідання, 27 листопада 2018 року

Микола Полозов, керівник групи адвокатів, які захищають затриманих під час інциденту в Керченській протоці українських моряків, повідомив про те, що ще троє ув'язнених українців назвали себе військовополоненими. Про це Полозов написав у понеділок, 24 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами адвоката, раніше цього дня члени команди захисту українських моряків, адвокати Айдер Азаматов, Оксана Железняк та Тетяна Окушко відвідали двох членів екіпажу рейдового буксира ВМС України "Яни Капу" Юрія Будзила і Андрія Шевченка. Цих моряків утримують у СІЗО в Москві.

Представники захисту мали намір дізналися про самопочуття та забезпечення українських військовослужбовців. Крім того, вони попередили підзахисних про небезпеки психологічної обробки оперативниками російської ФСБ.

"Під час слідчих дій Юрій Будзило заявив слідчому під протокол, що є військовополоненим. Від надання інших свідчень відмовився", - написав Полозов. Аналогічна ситуація й щодо іншого військовослужбовця - Андрія Шевченка. "Під час слідчих дій Андрій Шевченко заявив, що є військовополоненим і відмовився від надання інших свідчень", - додав адвокат.

Згодом цього ж дня адвокат Іслям Веліляєв зустрівся з ще одним членом екіпажу "Яни Капу" - Михайлом Власюком. "Михайло Власюк став 21-м українським моряком, який заявив слідчим, що є військовополоненим", - зазначив Полозов.

22 грудня Полозов повідомляв на своїй сторінці, що на той час 18 з 24 затриманих росіянами у Керченській протоці українців назвали себе військовополоненими. 

Суд відхилив апеляцію

DW.COM

Затриманих у Керченській протоці українських військових моряків переводять з Криму до слідчого ізолятора в Москві. (30.11.2018)

У ВМС України повідомили про шістьох поранених військових на захоплених росіянами кораблях. Загалом на трьох кораблях перебували 23 військовослужбовці ЗСУ. (25.11.2018)

Буксир і катери українських ВМС доправили у порт Керчі, повідомляє Reuters та "Інтерфакс". Керченську протоку відкрили для руху суден. (26.11.2018)

Захоплені поблизу Керченської протоки українські моряки заарештовані судами анексованого Криму. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Спільної стратегії захисту українців адвокати наразі не мають. (29.11.2018)

Росія не вважає українських моряків, захоплених у Керченській протоці, військовополоненими, заявляють у ФСБ РФ. (08.12.2018)

Верховний суд окупованого Криму 24 грудня не задовольнив апеляцію захисту на рішення попередньої судової інстанції про арешт військового моряка Владислава Костишина з бронекатера "Нікополь" - одного з трьох суден ВМС України, захоплених у Чорному морі місяць тому. Про це журналістам інформагенції "Інтерфакс" повідомили цього ж дня в суді.

Водночас суд також уточнив дату закінчення арешту українця: перша інстанція допустила технічну помилку, і термін утримання під вартою закінчується 24-го, а не 25 січня 2019 року. Український військовий перебуває в слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві.

Минулого тижня цей же суд залишив під вартою дев'ятьох українських моряків: Володимира Варімеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка та Віктора Беспальченка і командира бронекатера "Бердянськ" Романа Мокряка. Засідання з розгляду апеляцій захисту триватиме 25 грудня.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Затримані судна відконвоювали в Керч.

Згодом за рішенням судів у Сімферополі і Керчі всі 24 моряки були заарештовані до 25 січня 2019 року. У ніч на 30 листопада 21 військового перевезли з Криму в московський слідчий ізолятор "Лефортово", ще трьох поранених - у лікарню СІЗО "Матроська тиша".

Одразу після інциденту ФСБ РФ заявила, що українські військові судна увійшли в територіальні води РФ за вказівкою київської влади, і охарактеризувала інцидент як провокацію, яку координували два співробітники Служби безпеки України (СБУ). Крім того, російська сторона стверджувала, що Київ не повідомив Росію про прохід кораблів ВМС України через Керченську протоку. На додачу в ФСБ наголошували, що затриманих українців не можна вважати військовополоненими.

Натомість Київ назвав дії російських прикордонників неправомірними. На думку української влади, Росія порушила конвенцію ООН з морського права і договір між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

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