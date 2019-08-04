Ще одна стрілянина в США: у штаті Огайо нападник вбив дев'ятьох людей

У місті Дейтон в штаті Огайо в ніч на неділю, 4 серпня, озброєний чоловік відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше дев'ятеро людей, нападника також було вбито, повідомила поліція міста. За уточненими даними поліції, ще 26 людей отримали поранення. Їх доправили в лікарні.

Нападник відкрив вогонь після 1-ої годині ночі (за місцевим часом) у районі Орегон, що відомий нічними клубами, барами та магазинами. За даними ЗМІ, зловмисник розпочав стрілянину на вулиці поблизу одного з барів. Поліцейські, які були неподалік, швидко втрутилися та застрілили нападника. "Стрілець загинув від вогнепальних поранень після пострілів у відповідь з боку поліцейських", - повідомив представник місцевої поліції Метт Карпер, цитує агенція новин AFP. За його словами, првоохоронці не постраждали.

Поліція розслідує напад та опитує свідків. На місці перебувають співробітники ФБР, які допомагають у розслідуванні.

Це вже друге масове вбивство із застосуванням вогнепальної зброї, вчинене в США за останню добу. Ввечері 3 серпня чоловік відкрив вогонь у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 20 людей і ще 26 отримали поранення. нападника затримали.Нападника затримали.