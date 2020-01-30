 Ще одна спроба: ЄС і Великобританія продовжать переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2020

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Ще одна спроба: ЄС і Великобританія продовжать переговори

Голова Єврокомісії та прем'єр Великобританії домовилися щодо ще одного продовження переговорів про торговельну угоду після Brexit.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що під час телефонної розмови із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном у неділю, 13 грудня, сторони ще раз домовилися продовжити переговори про торговельну угоду після Brexit.

"Ми обговорили головні невирішені питання. Останніми днями наші переговірні команди працюють цілодобово. І попри виснаження після майже року переговорів та незважаючи на кількаразове недотримання дедлайнів щодо завершення перемовин, ми обоє вважаємо, що зараз відповідальним рішенням буде зробити ще один крок", - йдеться у спільній заяві Джонсона і фон дер Ляєн, яку зачитала голова Єврокомісії.

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Як зазначається у заяві, сторони доручили своїм переговірникам продовжини перемовини і "подивитися, чи можна ще дійти домовленості щодо угоди на цій пізній стадії". Переговори продовжать у Брюсселі.

Раніше 13 грудня вважали останнім днем торговельних переговорів між ЄС та Великобританією. Основні суперечки точаться навколо питань, пов'язаних з риболовлею і правилами добросовісної конкуренції. Тиждень тому сторони домовилися продовжити переговори, однак розв'язати спірні питання не вдалося. Часу для ратифікації угоди до кінця поточного року залишається обмаль.

Без досягнення торговельної угоди ЄС і Великобританія будуть змушені запроваджувати мита та інші торговельні бар'єри, що завдасть серйозної шкоди економіці та порушить ланцюги постачання.

Великобританія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. Але до кінця цього року вона залишається учасницею внутрішнього ринку та митного союзу ЄС - за цей перехідний період сторони мали погодити двосторонню торговельну угоду.

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