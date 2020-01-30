Ще одна спроба: ЄС і Великобританія продовжать переговори

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що під час телефонної розмови із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном у неділю, 13 грудня, сторони ще раз домовилися продовжити переговори про торговельну угоду після Brexit.

"Ми обговорили головні невирішені питання. Останніми днями наші переговірні команди працюють цілодобово. І попри виснаження після майже року переговорів та незважаючи на кількаразове недотримання дедлайнів щодо завершення перемовин, ми обоє вважаємо, що зараз відповідальним рішенням буде зробити ще один крок", - йдеться у спільній заяві Джонсона і фон дер Ляєн, яку зачитала голова Єврокомісії.

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Як зазначається у заяві, сторони доручили своїм переговірникам продовжини перемовини і "подивитися, чи можна ще дійти домовленості щодо угоди на цій пізній стадії". Переговори продовжать у Брюсселі.

Раніше 13 грудня вважали останнім днем торговельних переговорів між ЄС та Великобританією. Основні суперечки точаться навколо питань, пов'язаних з риболовлею і правилами добросовісної конкуренції. Тиждень тому сторони домовилися продовжити переговори, однак розв'язати спірні питання не вдалося. Часу для ратифікації угоди до кінця поточного року залишається обмаль.

Без досягнення торговельної угоди ЄС і Великобританія будуть змушені запроваджувати мита та інші торговельні бар'єри, що завдасть серйозної шкоди економіці та порушить ланцюги постачання.

Великобританія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. Але до кінця цього року вона залишається учасницею внутрішнього ринку та митного союзу ЄС - за цей перехідний період сторони мали погодити двосторонню торговельну угоду.

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