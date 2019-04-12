 Ще одна зустріч у Єлисейському палаці: Порошенко і Макрон провели переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

Ще одна зустріч у Єлисейському палаці: Порошенко і Макрон провели переговори

Після зустрічі з Володимиром Зеленським французький президент Еммануель Макрон провів переговори з президентом України Петром Порошенком.

Еммануель Макрон і Петро Порошенко

Еммануель Макрон і Петро Порошенко (архівне фото)

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 12 квітня, провів зустріч з президентом України Петром Порошенком в Єлисейському палаці. "Радий зустрічі із щирим другом України Еммануелем Макроном", - написав Порошенко в своєму Twitter.

Зустріч президентів тривала близько 50 хвилин , після чого Макрон провів Порошенка на ґанок палацу. Український президент сів в автомобіль і поїхав, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Пізніше в інтерв'ю телеканалу "Інтер" відеозв'язком з Парижа Порошенко заявив, що отримав згоду від лідерів Німеччини і Франції провести зустріч у "нормандському форматі" після президентських виборів. "Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу після мого переобрання - ми переконані, що відкривається вікно можливостей - буде скликане засідання на найвищому рівні "нормандського формату". Найбільш імовірно, це відбудеться у Франції, як раз у п'яту річницю створення "нормандського формату", - заявив Порошенко.

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Раніше цього дня Порошенко відвідав Берлін, де зустрівся з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Під час неї Меркель висловила сподівання, що другий тур українських виборів буде чесним, а також - закликала Україну далі боротися з корупцією.

Крім того, також у п'ятницю Еммануель Макрон зустрівся зі ще одним кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським. Останній назвав зустріч конструктивною. "Дуже класна, тепла атмосфера. Зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи. Мені сподобалося. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України", - сказав Зеленський у коментарі "Радіо Свобода" у Парижі.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

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За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)

Аудіо й відео до теми

За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)  

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