 Ще один кантон Швейцарії заборонить носити паранджу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

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Новини

Ще один кантон Швейцарії заборонить носити паранджу

Санкт-Галлен став другим кантоном Швейцарії, жителі якого на референдумі підтримали заборону одягу, що приховує обличчя.

Паранджа в Санкт-Галлені тепер поза законом

Паранджа в Санкт-Галлені тепер поза законом

DW.COM

З 1 серпня у Данії забороняється з'являтися в громадських місцях у головних уборах та елементах одягу, що закривають обличчя. DW - про те, де ще в ЄС діє подібна заборона. (01.08.2018)

Відсьогодні в Данії не можна носити не тільки паранджу, але й більшості інших предметів одягу, які можуть приховувати обличчя. У поліції, однак, зазначають, що норми нового закону є дещо розмитими. (01.08.2018)

Жителі швейцарського кантону Санкт-Галлен у неділю, 23 вересня, проголосували на референдумі за заборону носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. За "заборону паранджі" проголосували майже 67 відсотків учасників референдуму, інформує агенція AFP.

Влада Санкт-Галлена повідомила, що явка на референдумі склала 36 відсотків. За текстом закону, ухваленого законодавцями Санкт-Галенна, штраф буде стягнутий з осіб, які "приховують обличчя в громадському місці і, таким чином, загрожують безпеці суспільства чи суспільному і релігійному спокою". Тепер закон отримав підтримку на референдумі.

Санкт-Галлен став другим швейцарським кантоном, жителі якого на референдумі підтримали закон, котрий називають "забороною на паранджу". У кантоні Тічино заборону запровадили в 2016 році.

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


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Джонсон образив мусульманок і приніс чай замість вибачення (13.08.2018)

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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

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Джонсон образив мусульманок і приніс чай замість вибачення (13.08.2018)  

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