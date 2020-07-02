 Ще двом поліцейським у Кагарлику обрали запобіжні заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Новини

Ще двом поліцейським у Кагарлику обрали запобіжні заходи

Оперуповноваженого, який причетний до катування жінки в Кагарлицькому відділку поліції, відправили під домашній арешт. Ще одного підозрюваного у тортурах місцевих жителів поліцейського взято під варту.

Поліцейських підозрюють в катуваннях

Поліцейських підозрюють в катуваннях

Голосіївський районний суд Києва у п'ятницю, 3 липня, обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у тортурах працівникам Кагарлицького відділення поліції, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР). Оперуповноваженого, який в ніч з 23 на 24 травня за вказівкою свого керівника утримував руки потерпілої жінки в той час, як його керівник надів на неї протигаз з метою отримання викривальних свідчень, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Іншому поліцейському, якого підозрюють в тортурах місцевих жителів на початку цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. ДБР закликає жителів Кагарлика повідомляти про всі факти протиправних дій правоохоронців до територіального управління бюро у Києві.

Зґвалтування в Кагарлику

Як повідомлялося, в ніч на 24 травня оперуповноважений одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Правоохоронець вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою жінки, після чого кілька разів зґвалтував її.

Також правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у відділі поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою.

26 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави двом підозрюваним у зґвалтуванні та катуванні поліцейським. Пізніше до ДБР почали надходити повідомлення про інші факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції.

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