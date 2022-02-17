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Щеплення

Щеплення - вакцинація, введення антигеного матеріалу з метою вироблення імунітету до хвороби. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "щеплення".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (17.02.2022) 17.02.2022

Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету видається наївною мрією.
Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення

Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення 11.02.2022

Коли пандемія буде подолана, і що на нас чекає далі? У лікарів та вчених різні відповіді на ці запитання. Від необхідності четвертого щеплення до ендемії та скасування всіх обмежень.

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні продовжує зростати

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні продовжує зростати 10.02.2022

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Одеській області (3 918) та місті Києві (3 880).
SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 супервакцина американських військових

SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 "супервакцина" американських військових 09.02.2022

Військові науковці США повідомляють, що створили вакцину, яка захищає від усіх варіантів коронавірусу. Тепер, кажуть вони, не буде потреби в бустерах. Експерти налаштовані скептично щодо SpNF.
В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків

В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків 08.02.2022

Наприкінці січня МОЗ розширив список професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. За новими правилами від роботи відсторонили вже понад сім тисяч працівників. 
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

У Німеччині тривають протести через ковідні обмеження

У Німеччині тривають протести через ковідні обмеження 08.02.2022

Як прихильники, так і противники обмежувальних заходів провели акції у ряді земель на тлі дискусії щодо планів виходу Німеччини з пандемії. Майже три чверті жителів ФРН повністю щеплені від COVID-19.
Імунітет від зараження омікроном кращий за щеплення? Дані вчених

Імунітет від зараження омікроном кращий за щеплення? Дані вчених 08.02.2022

На тлі появи нових мутацій коронавірусу в багатьох виникає запитання, чи не є природний імунітет, що виробляється після хвороби, кращим захистом від нових заражень, ніж щеплення.

COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів

COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів 07.02.2022

Термін обов'язкової самоізоляції для хворих на COVID-19 скоротили до п'яти днів, повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Карантин можна завершити раніше за наявності негативного ПЛР-тесту.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Глава МОЗ ФРН окреслив терміни послаблення COVID-обмежень

Глава МОЗ ФРН окреслив терміни послаблення COVID-обмежень 07.02.2022

За умови досягнення хвилею заражень омікроном свого піку до середини лютого послаблювати обмеження в Німеччині можуть розпочати до Великодня, зазначив Карл Лаутербах.
Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW 07.02.2022

Через рік від початку вакцинації від коронавірусу в ЄС соцмережі, як і раніше, сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.
В столиці Канади оголосили надзвичайний стан через протест далекобійників

В столиці Канади оголосили надзвичайний стан через протест далекобійників 07.02.2022

У Канаді другий тиждень триває акція протесту проти обов'язкової вакцинації далекобійників та інших заходів щодо боротьби з пандемією.
Бустер кохання: в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі

"Бустер кохання": в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі 06.02.2022

Відвідувачам Репербану запропонували вакцинуватись від коронавірусу, а також невеличку культурну програму.

Голова Всесвітньої медичної асоціації виступив за обов’язкові щеплення усіх дорослих

Голова Всесвітньої медичної асоціації виступив за обов’язкові щеплення усіх дорослих 05.02.2022

На думку голови WMA Монтґомері, повнолітні зобов’язані робити щеплення від коронавірусу упродовж двох років.
В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19

В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 05.02.2022

15 лютого усі нещеплені жителі Австрії отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Тим, хто не зробить щеплення протягом місяця після цього, загрожують високі штрафи.
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