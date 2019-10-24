Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (відео)

Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом.
Не хочете проблем із законом? Тоді знайте - в Німеччині є низка заборон, про які ви, мабуть, не здогадуєтеся. У так звані "тихі дні" танці в громадських місцях заборонено. Передусім у Страсну п’ятницю - одне з найважливіших свят християнського календаря. Що ще потрібно знати, щоб у вас не виникли проблеми з німецькою поліцією?
Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів. (09.10.2019)
Завдяки Гете, Шиллеру та багатьом іншим Німеччину називають країною поетів і мислителів. А як нині німці ставляться до літератури? Журналістка DW Рейчел Стюарт провела дослідження про книжки і читання в Німеччині. (24.09.2019)
Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами. (21.08.2019)