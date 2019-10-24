Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (відео)

Не хочете проблем із законом? Тоді знайте - в Німеччині є низка заборон, про які ви, мабуть, не здогадуєтеся. У так звані "тихі дні" танці в громадських місцях заборонено. Передусім у Страсну п’ятницю - одне з найважливіших свят християнського календаря. Що ще потрібно знати, щоб у вас не виникли проблеми з німецькою поліцією?