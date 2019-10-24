 Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.10.2019

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Культура й стиль життя

Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (відео)

Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом.

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Відео

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