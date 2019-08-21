Шість країн ЄС готові прийняти майже 360 мігрантів з корабля Ocean Viking
Про згоду шести країн Євросоюзу розмістити в себе 356 врятованих у Середземному морі мігрантів повідомив уряд Мальти. Порятовані перебувають на судні вже майже два тижні.
З кінця липня 2019 року команда Ocean Viking розпочала порятунок біженців у Середземному морі
Шість країн ЄС, у тому числі Німеччина, погодились прихистити в себе 356 осіб, котрі вже майже два тижні перебувають на борту рятувального судна Ocean Viking у Середземному морі. Про це повідомив у п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат у дописі в соціальній мережі Twitter.
За словами керівника уряду острівної держави, Мальта прийме судно з біженцями лише тому, що усі люди будуть розподілені між іншими країнами-членами ЄС. Про свою згоду надати прихисток для врятованих шукачів притулку вже оголосили Франція, ФРН, Ірландія, Люксембург, Португалія та Румунія, написав очільник мальтійського уряду.
Він додав, що мігрантів спочатку заберуть кораблі мальтійського військово-морського флоту і доставлять їх на Мальту. Згодом людей розділять між названими вище країнами ЄС, пояснив Мускат. "На Мальті ніхто не залишиться", - наголосив Мускат, якого цитує агенція новин AFP
Раніше про готовність шести країн розмістити в себе врятованих мігрантів, котрі перебувають на судні Ocean Viking, повідомили в Європейській Комісії у Брюсселі.
Тим часом Франція вже оголосила, що прийме 150 мігрантів з цього судна, передає AFP. Щодо Німеччини, то речник німецького уряду наголосив, що переговори між Берліном та Єврокомісію щодо перерозподілу біженців ще тривають, тож жодних цифр не назвав.
Так само невідомо, коли саме врятовані мігранти зможуть зійти на берег.
Рятувальне судно востаннє перебувало між італійським островом Лампедуза та Мальтою, чекаючи дозволу на те, щоб зайти у порт. Саме судно діє під егідою гуманітарних організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée.
Як повідомлялося, "Лікарі без кордонів" критикуютьнездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих в Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах. Тож з кінця липня цього року команда корабля Ocean Viking, що ходить під норвезьким прапором, розпочала порятунок біженців у Середземному морі.
Гуманітарне судно Aquarius, яке діяло під егідою цих організацій з 2016 року, було змушене стати на якір у 2018 році після того, як втратило право ходити під прапорами британської колонії Гібралтар, а також Панами.
Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісно зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Мета - вижити
Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.
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Пішки до Європи
У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Глобальний шок
Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Хаос та відчай
Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Підніжка біженцю
Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Жодних відкритих кордонів
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Символ жахіть
Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Невідомий новий дім
Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надія на підтримку
Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надзвичайна ситуація в таборах
На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Порятунок у морі
Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Перечекати у Лівії
Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.