Шість країн ЄС готові прийняти майже 360 мігрантів з корабля Ocean Viking

Шість країн ЄС, у тому числі Німеччина, погодились прихистити в себе 356 осіб, котрі вже майже два тижні перебувають на борту рятувального судна Ocean Viking у Середземному морі. Про це повідомив у п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат у дописі в соціальній мережі Twitter.

За словами керівника уряду острівної держави, Мальта прийме судно з біженцями лише тому, що усі люди будуть розподілені між іншими країнами-членами ЄС. Про свою згоду надати прихисток для врятованих шукачів притулку вже оголосили Франція, ФРН, Ірландія, Люксембург, Португалія та Румунія, написав очільник мальтійського уряду.

Він додав, що мігрантів спочатку заберуть кораблі мальтійського військово-морського флоту і доставлять їх на Мальту. Згодом людей розділять між названими вище країнами ЄС, пояснив Мускат. "На Мальті ніхто не залишиться", - наголосив Мускат, якого цитує агенція новин AFP

Раніше про готовність шести країн розмістити в себе врятованих мігрантів, котрі перебувають на судні Ocean Viking, повідомили в Європейській Комісії у Брюсселі.

Тим часом Франція вже оголосила, що прийме 150 мігрантів з цього судна, передає AFP. Щодо Німеччини, то речник німецького уряду наголосив, що переговори між Берліном та Єврокомісію щодо перерозподілу біженців ще тривають, тож жодних цифр не назвав.

Так само невідомо, коли саме врятовані мігранти зможуть зійти на берег.

Рятувальне судно востаннє перебувало між італійським островом Лампедуза та Мальтою, чекаючи дозволу на те, щоб зайти у порт. Саме судно діє під егідою гуманітарних організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée.

Як повідомлялося, "Лікарі без кордонів" критикуютьнездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих в Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах. Тож з кінця липня цього року команда корабля Ocean Viking, що ходить під норвезьким прапором, розпочала порятунок біженців у Середземному морі.

Гуманітарне судно Aquarius, яке діяло під егідою цих організацій з 2016 року, було змушене стати на якір у 2018 році після того, як втратило право ходити під прапорами британської колонії Гібралтар, а також Панами.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісно зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.