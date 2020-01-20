 Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.02.2020

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Культура й стиль життя

Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі (фотогалерея)

Сумуєте за зимою? Тоді пакуйте речі і вирушайте в один з європейських готелів з криги. Або ж оселіться в Альпах на висоті, де не тане сніг. Добірка найцікавіших пропозицій у фотогалереї DW.

  • Icehotel у шведському Юккас'ярві

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Icehotel у шведському Юккас'ярві

    Цей льодовий готель чекає на відвідувачів у невеликому шведському селищі Юккас'ярві, що в 200 кілометрах від Північного полярного кола. Основний будівельний матеріал для готелю - кригу - вже 25 років доставляють з річки, на березі якої він стоїть. Щорічно на початку зими готель зводять заново, оскільки у квітні він тане буквально на очах…

  • Готель Arctic TreeHouse у фінському Рованіемі

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Arctic TreeHouse у фінському Рованіемі

    Один житель фінського Рованіемі відомий на весь світ - це Санта-Клаус! Для тих, хто хоче його відвідати, у цьому містечку збудовано безліч готелів. Arctic Treehouse - один з найкрасивіших. Житлові блоки кубічної форми збудовані з місцевої деревини і встановлені на спеціальних опорах. Камін і чудові види з вікон - що може бути кращим для відпустки?

  • Sorrisniva Igloo-Hotel у норвезькому селищі Алта

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Sorrisniva Igloo-Hotel у норвезькому селищі Алта

    Цей готель, розташований неподалік норвезького селища Алта, нагадує житло ескімосів іглу. А ще він рясно прикрашений художніми крижаними скульптурами. У ньому постійно підтримується температура від -7 до -4 градусів. У кожному номері є теплі спальні мішки, загорнувшись в які гості можуть милуватися північним сяйвом.

  • Hotel Arctic у Гренландії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Hotel Arctic у Гренландії

    Хоча Гренландія і знаходиться географічно у Північній Америці, але належить до Королівства Данія, яке й має там свій найпівнічніший 4-зірковий готель. Туристів тут селять у п'ятьох іглу, які розташовані на стрімчаку, з якого відкривається фантастичний краєвид зі знаменитим Ілуліссад (фіордом), включеним до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

  • Hotel-Igloo Village у швейцарському Церматті

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Hotel-Igloo Village у швейцарському Церматті

    Це іглу-селище знаходиться у швейцарських Альпах на висоті 2700 метрів. Взагалі іглу - традиційні халабуди зі снігу або криги, в яких мешкають ескімоси. Тут же відвідувачам пропонують провести ніч у спальних мішках, які зазвичай використовуються для північних експедицій. Є у селищі і надзвичайно тепле місце - гідромасажна ванна з неперевершеним видом на зоряне небо.

  • Chalet Grand Flüh у Австрії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Chalet Grand Flüh у Австрії

    Відпочити душею і тілом можна також в затишному шале у тірольському селищі Нессельвенгле - це в австрійських Альпах на висоті 1100 метрів. Родзинка сервісу - приватний кухар, який готує гостям тірольські традиційні страви. А ще у цьому готелі широкий вибір оздоровчих спа-процедур. І чи не відразу від дверей шале починається лижня у 140 кілометрів.

  • Skiresort Arc 1950 у французьких Альпах

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Skiresort Arc 1950 у французьких Альпах

    Лез-Арк - один із найвідоміших гірських курортів Франції. Готельний комплекс Skiresort Arc 1950 - найбільш тихий і затишний. Тут можна розслабитися у номері, пообідати в одному з ресторанів і завершити день коктейлем в барі. До речі, 1950 - це висота над рівнем моря.

  • Замок-готель Kranzbach у Баварії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Замок-готель Kranzbach у Баварії

    Цей англійський замок розташований біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпітце. Він був зведений 1915 року на замовлення британської скрипальки Мері Портман. Сьогодні це готель, в якому поєднані стиль сільського будинку з вишуканим дизайном. Гостям пропонують й оздоровчі та косметичні процедури.

  • Sölring Hof на німецькому острові Зюльт

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Sölring Hof на німецькому острові Зюльт

    П'ятизірковий готель Sölring Hof розташований у селі Рантум. Саме ж село розкинулося в дюнах - у п'яти хвилинах пішки до узбережжя Північного моря. У готелі є чудовий ресторан - з двома зірками "Мішлен". Тож відпочинок класу "люкс" гарантований.

  • Zero Real Estate у Швейцарії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Zero Real Estate біля швейцарського Цюриха

    І наостанок готель, який поки працює тільки влітку. Це кімната без стін. Концепцію готеля "нуль зірок" у долині Тогенбург неподалік Цюриха у Швейцарії підхопили буквально з минулого року з фактично одного ліжка. На це літо таких кімнат "нульової нерухомості" з приватним персоналом там запропонують більше. Про всяк випадок - за всім слідкують з готелю Alpenrose, що розташований зовсім поруч.

    Автор: Анн Термеш, Віктор Вайц


  • Icehotel у шведському Юккас'ярві

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Icehotel у шведському Юккас'ярві

    Цей льодовий готель чекає на відвідувачів у невеликому шведському селищі Юккас'ярві, що в 200 кілометрах від Північного полярного кола. Основний будівельний матеріал для готелю - кригу - вже 25 років доставляють з річки, на березі якої він стоїть. Щорічно на початку зими готель зводять заново, оскільки у квітні він тане буквально на очах…

  • Готель Arctic TreeHouse у фінському Рованіемі

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Arctic TreeHouse у фінському Рованіемі

    Один житель фінського Рованіемі відомий на весь світ - це Санта-Клаус! Для тих, хто хоче його відвідати, у цьому містечку збудовано безліч готелів. Arctic Treehouse - один з найкрасивіших. Житлові блоки кубічної форми збудовані з місцевої деревини і встановлені на спеціальних опорах. Камін і чудові види з вікон - що може бути кращим для відпустки?

  • Sorrisniva Igloo-Hotel у норвезькому селищі Алта

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Sorrisniva Igloo-Hotel у норвезькому селищі Алта

    Цей готель, розташований неподалік норвезького селища Алта, нагадує житло ескімосів іглу. А ще він рясно прикрашений художніми крижаними скульптурами. У ньому постійно підтримується температура від -7 до -4 градусів. У кожному номері є теплі спальні мішки, загорнувшись в які гості можуть милуватися північним сяйвом.

  • Hotel Arctic у Гренландії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Hotel Arctic у Гренландії

    Хоча Гренландія і знаходиться географічно у Північній Америці, але належить до Королівства Данія, яке й має там свій найпівнічніший 4-зірковий готель. Туристів тут селять у п'ятьох іглу, які розташовані на стрімчаку, з якого відкривається фантастичний краєвид зі знаменитим Ілуліссад (фіордом), включеним до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

  • Hotel-Igloo Village у швейцарському Церматті

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Hotel-Igloo Village у швейцарському Церматті

    Це іглу-селище знаходиться у швейцарських Альпах на висоті 2700 метрів. Взагалі іглу - традиційні халабуди зі снігу або криги, в яких мешкають ескімоси. Тут же відвідувачам пропонують провести ніч у спальних мішках, які зазвичай використовуються для північних експедицій. Є у селищі і надзвичайно тепле місце - гідромасажна ванна з неперевершеним видом на зоряне небо.

  • Chalet Grand Flüh у Австрії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Chalet Grand Flüh у Австрії

    Відпочити душею і тілом можна також в затишному шале у тірольському селищі Нессельвенгле - це в австрійських Альпах на висоті 1100 метрів. Родзинка сервісу - приватний кухар, який готує гостям тірольські традиційні страви. А ще у цьому готелі широкий вибір оздоровчих спа-процедур. І чи не відразу від дверей шале починається лижня у 140 кілометрів.

  • Skiresort Arc 1950 у французьких Альпах

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Skiresort Arc 1950 у французьких Альпах

    Лез-Арк - один із найвідоміших гірських курортів Франції. Готельний комплекс Skiresort Arc 1950 - найбільш тихий і затишний. Тут можна розслабитися у номері, пообідати в одному з ресторанів і завершити день коктейлем в барі. До речі, 1950 - це висота над рівнем моря.

  • Замок-готель Kranzbach у Баварії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Замок-готель Kranzbach у Баварії

    Цей англійський замок розташований біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпітце. Він був зведений 1915 року на замовлення британської скрипальки Мері Портман. Сьогодні це готель, в якому поєднані стиль сільського будинку з вишуканим дизайном. Гостям пропонують й оздоровчі та косметичні процедури.

  • Sölring Hof на німецькому острові Зюльт

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Sölring Hof на німецькому острові Зюльт

    П'ятизірковий готель Sölring Hof розташований у селі Рантум. Саме ж село розкинулося в дюнах - у п'яти хвилинах пішки до узбережжя Північного моря. У готелі є чудовий ресторан - з двома зірками "Мішлен". Тож відпочинок класу "люкс" гарантований.

  • Zero Real Estate у Швейцарії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Zero Real Estate біля швейцарського Цюриха

    І наостанок готель, який поки працює тільки влітку. Це кімната без стін. Концепцію готеля "нуль зірок" у долині Тогенбург неподалік Цюриха у Швейцарії підхопили буквально з минулого року з фактично одного ліжка. На це літо таких кімнат "нульової нерухомості" з приватним персоналом там запропонують більше. Про всяк випадок - за всім слідкують з готелю Alpenrose, що розташований зовсім поруч.

    Автор: Анн Термеш, Віктор Вайц


  

DW.COM

Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

Сумуєте за зимою? Тоді пакуйте речі і вирушайте в один з європейських готелів з криги. Або ж оселіться в Альпах на висоті, де не тане сніг. Добірка найцікавіших пропозицій у фотогалереї DW. (05.02.2020)  

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