Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі (фотогалерея)

Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

Zero Real Estate біля швейцарського Цюриха

І наостанок готель, який поки працює тільки влітку. Це кімната без стін. Концепцію готеля "нуль зірок" у долині Тогенбург неподалік Цюриха у Швейцарії підхопили буквально з минулого року з фактично одного ліжка. На це літо таких кімнат "нульової нерухомості" з приватним персоналом там запропонують більше. Про всяк випадок - за всім слідкують з готелю Alpenrose, що розташований зовсім поруч.

Автор: Анн Термеш, Віктор Вайц