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Шукачі притулку

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шукачі притулку".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецького журналіста затримали в Хорватії за перехід кордону з мігрантами

Німецького журналіста затримали в Хорватії за перехід кордону з мігрантами 21.11.2021

Суд Хорватії стягнув 500 євро штрафу з німецького журналіста, який переходив боснійсько-хорватський кордон разом з групою мігрантів.

Чому в Берліні так багато біженців з Молдови

Чому в Берліні так багато "біженців" з Молдови 15.09.2021

У Берліні серед претендентів на притулок найбільше молдаван. Серед мотивів вони відверто називають економічні причини. "Ми приїхали, щоб не зимувати вдома", - сказала одна жінка кореспондентові DW.
Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз 28.03.2021

Євросоюз погрожує посиленням візових обмежень 13 країнам Африки і Близького Сходу через їхню "недостатню" співпрацю в репатріації своїх громадян.
Frontex призупиняє свою роботу в Угорщині

Frontex призупиняє свою роботу в Угорщині 28.01.2021

Після рішення Суду ЄС щодо угорської системи отримання притулку агентство Frontex вирішло призупинити свою роботу в Угорщині.
Правозахисники закидають ЄС повний провал у ситуації з біженцями в Боснії

Правозахисники закидають ЄС "повний провал" у ситуації з біженцями в Боснії 03.01.2021

Через ситуацію навколо табору біженців "Липа" в Боснії, мешканці якого опинилися на морозі просто неба, правозахисники закидають ЄС неспроможність вирішити проблему. Брюссель обіцяє допомогти боснійській владі.
Німеччина продовжує приймати біженців з Греції

Німеччина продовжує приймати біженців з Греції 22.10.2020

Ще 104 біженці, з яких багато дітей і неповнолітніх, прибули літаком з Греції до Німеччини. З квітня поточного року Німеччина прийняла з Греції загалом 1009 шукачів притулку.
Втеча від режиму Лукашенка: що роблять білоруси в Україні (відео)

Втеча від режиму Лукашенка: що роблять білоруси в Україні (відео) 24.09.2020

Через переслідування режиму Лукашенка й неможливість безпечно працювати на батьківщині чимало білорусів переїжджають в інші країни, зокрема й в Україну. Чому вони обирають Україну та чи залишаться тут надовго?

Білоруси в Україні: нова батьківщина чи тимчасовий прихисток від переслідувань Лукашенка? (24.09.2020) 24.09.2020

Через переслідування режиму Олександра Лукашенка й неможливість безпечно працювати на батьківщині білоруси переїжджають в інші країни, зокрема й в Україну. Чому активісти, айтішники та представники інших професій обирають Україну та чи залишаться тут надовго?

Єврокомісія запропонувала нові правила надання притулку в ЄС

Єврокомісія запропонувала нові правила надання притулку в ЄС 23.09.2020

Єврокомісія пропонує зміни до міграційної політики ЄС. Мігрантів, чиї заявки на отримання притулку були відхилені, хочуть швидше відправляти додому, а також планують прискорити процедуру розгляду прохань.
Число шукачів притулку в ЄС значно скоротилося через коронавірус

Число шукачів притулку в ЄС значно скоротилося через коронавірус 22.09.2020

У другому кварталі цього року в Євросоюзі було подано на 68 відсотків менше заяв на отримання притулку, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше серед шукачів притулку сирійців.
У Берліні демонстранти вимагали прийняти мігрантів з грецьких островів

У Берліні демонстранти вимагали прийняти мігрантів з грецьких островів 20.09.2020

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці німецької столиці із вимогою прийняти шукачів притулку, які перебувають на грецьких островах. Раніше німецький уряд вирішив прийняти кількасот сімей.

ФРН прийме 150 дітей-біженців з грецького острова Лесбос

ФРН прийме 150 дітей-біженців з грецького острова Лесбос 11.09.2020

Дітей та підлітків зі знищеного на Лесбосі пожежею табору Moria висловили готовність прийняти десять держав ЄС. Німеччина та Франція візьмуть більшу їх частину.
У ФРН зменшилася кількість депортацій осіб, яким відмовили у притулку

У ФРН зменшилася кількість депортацій осіб, яким відмовили у притулку 14.07.2020

На тлі коронавірусної кризи у Німеччині більш ніж вдвічі зменшилася кількість осіб, яких було депортовано після відмови у наданні притулку.

ЄСПЛ засудив Францію за нелюдське поводження з шукачами притулку

ЄСПЛ засудив Францію за нелюдське поводження з шукачами притулку 02.07.2020

Позов до Франції подали три мігранти з Афганістану, Росії та Ірану. Страсбурзький суд зробив висновок, що французька влада позбавила їх засобів до існування.
Frontex: У травні побільшало незаконних перетинів кордонів ЄС

Frontex: У травні побільшало незаконних перетинів кордонів ЄС 14.06.2020

Упродовж травня значно зросла кількість незаконних спроб перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу, підрахували в Frontex.
Через пандемію в ЄС рекордно скоротилося число заяв на отримання притулку

Через пандемію в ЄС рекордно скоротилося число заяв на отримання притулку 11.06.2020

У квітні в 31-ій країні Європи було подано лише 8730 заяв на отримання притулку, що є найнижчим показником з 2008 року. Причиною цього стали заборона на в'їзд до ЄС та посилений контроль на кордонах.
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