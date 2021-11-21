Шукачі притулку

Число шукачів притулку в ЄС значно скоротилося через коронавірус

У другому кварталі цього року в Євросоюзі було подано на 68 відсотків менше заяв на отримання притулку, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше серед шукачів притулку сирійців.