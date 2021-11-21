Шукачі притулку

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Через переслідування режиму Олександра Лукашенка й неможливість безпечно працювати на батьківщині білоруси переїжджають в інші країни, зокрема й в Україну. Чому активісти, айтішники та представники інших професій обирають Україну та чи залишаться тут надовго?