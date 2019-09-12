Штрафи для "кнопкодавів": Рада ухвалила проєкт закону в першому читанні

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 29 жовтня, ухвалила у першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення персонального голосування народними депутатами України". За нього віддали свої голоси 287 депутатів за необхідних 226-ти.

Автор законопроєкту - перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук - пропонує карати народних депутатів за неперсональне голосування (так зване "кнопкодавство". - Ред.) штрафами, доповнивши відповідну статтю Кримінального кодексу. Розмір штрафу за "здійснення народним депутатом України у будь-який спосіб голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України", згідно з проєктом, має становити від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 51 тисячі до 85 тисяч гривень).

Апарату Верховної Ради потрібно буде забезпечувати відеофіксацію голосування депутататми, а голову Ради пропонують уповноважити на повідомлення про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити лічильній комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно. Далі головуючий надаватиме розпорядження апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить до Державного бюро розслідувань, зазначає агентство "Українські новини".

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування. 3 вересня Верховна Рада просила Конституційний суд оцінити конституційність відповідного законопроєкту Зеленського.