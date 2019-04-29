 Шторм у Греції забрав життя шістьох туристів, близько ста осіб поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Новини

Шторм у Греції забрав життя шістьох туристів, близько ста осіб поранені

На півночі Греції прокотився шторм, внаслідок сильних поривів вітру, злив і граду загинули шестеро осіб, ще близько сотні отримали поранення.

На півночі Греції прокотився раптовий шторм, загинули 6 людей, десятки поранені

На півночі Греції прокотився раптовий шторм, загинули 6 людей, десятки поранені

На півночі Греції на популярному серед туристів півострові Халкідіки внаслідок раптового потужного шторму у середу ввечері, 10 липня, загинули шестеро туристів. За різними даними, ще близько сотні людей отримали поранення.

Потужні вітри, зливи та сильний град розгулялися біля міста Салоніки. За словами свідків, шторм тривав всього близько 20 хвилин. Однак він встиг зірвати дахи з будинків та вирвати дерева. Після шторму вулиці були вкриті рештками дерев та розкиданими внаслідок вітру речами.

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Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів CO2, вказано у звіті експертів програми ООН із довкілля. (27.11.2018)

Наразі офіційно повідомляється про шістьох жертв стихії. Чеська літня пара загинула, коли шквальний вітер та злива знесли їхній автотрейлер. Також через падіння дерева загинув росіянин та його син, а внаслідок обвалу даху в ресторані - громадянка Румунії та її восьмирічний син.

"Я вперше за свою 25-річну кар'єру пережив щось подібне (...) Це було настільки різко та неочікувано", - поділився своїми враженнями директор місцевого медичного центру Атансіос Кальтсас, інформує агенція Reuters.

На місці негоди працюють щонайменше 140 рятувальників. Місцева влада регіону Халкідіки вже оголосила надзвичайний стан.

Метеорологи описали цей шторм, як "надзвичайно незвичний" для цієї пори року, яка більше характеризується сухою та спекотною погодою. Зазначається, що шторму передувала спека до 37 градусів. 

Дивитись відео 02:42

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