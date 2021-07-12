 Штайнмаєр і Зеленський поговорили в Берліні про Донбас та реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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Новини

Штайнмаєр і Зеленський поговорили в Берліні про Донбас та реформи

Президент Німеччини зустрівся з президентом України в Берліні. Штайнмаєр і Зеленський обговорили конфлікт на Донбасі, реформи в Україні та інші теми. Зеленський розповів про закон щодо деолігархізації.

Штайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції - палаці Бельвю.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр у палаці Бельвю в Берліні

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Берліна в понеділок, 12 липня, зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Штайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції - палаці Бельвю.

Сторони приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Зеленський зазначив, що Київ робить усе можливе для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомляється на сайті Офісу президента України.

Президенти говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу, НАТО і шлях реалізації цієї мети. Вони обмінялися думками щодо втілення реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

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Зеленський розповів Штайнмаєру про законопроєкт щодо деолігархізації, який нещодавно ухвалила в першому читанні Верховна Рада. "Реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні", - вказано на сайті Офісу президента.

Штайнмаєр, згідно з цим повідомленням, наголосив, що закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Зеленський поінформував Штайнмаєра про ситуацію з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Під час зустрічі також наголосили на важливості збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості.

Зеленський зустрінеться з Меркель

Увечері 12 липня Зеленський зустрінеться з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Сторони планують обговорити ситуацію на сході України, будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" та інші теми. Двостороння зустріч відбудеться напередодні переговорів Меркель із президентом США Джо Байденом, запланованих на 15 липня.

Речник німецького уряду 12 липня заявив, що Україна має залишатися транзитеркою російського газу до Європи попри "Північний потік-2". Представник уряду нагадав про контракт на транспортування газу, який уклали Україна та Росія у 2019 році. Угода чинна до 2024 року й може бути продовжена на 10 років.

Зеленський також зустрінеться в Берліні з міністеркою оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

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