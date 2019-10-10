Штайнмаєр у різдвяному привітанні нагадав німцям про важливість демократії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у своєму різдвяному зверненні закликав німців захищати демократію. Звернення президента, яке у вівторок, 24 грудня, цитує агенція dpa, транслюватиметься на радіо та телебаченні по всій країні в середу, 25 грудня.

У своїй промові Штайнмаєр говорить, що Німеччина останні 30 років живе "в єдності, свободі, демократії". "Однак будь ласка, ніколи не думайте, що це можна сприймати за належне. Нам потрібна демократія, але саме зараз демократія потребує нас", - наголошує президент Німеччини.

За його словами, "демократія потребує впевнених у собі громадян, які мають здоровий глузд, порядність і які солідарні з іншими". Він зазначив, що німці мають усі ці якості. "І саме тому я вірю в нас. Я вірю в цю країну", - наголосив Штайнмаєр.

"Ви - частина цієї демократії. Завдяки голосуванню на виборах, вашій політичній активності, участі у демонстраціях або підтримці політичних партій (...) ви всі тримаєте в руках шматочок Німеччини", - зазначив німецький президент.

У своїй промові він також згадав про терористичну атаку у місті Галле в землі Саксонія-Ангальт. Там 9 жовтня зловмисник застрелив двох людей - 40-річну жінку і 20-річного чоловіка. Також він намагався потрапити в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебували понад 50 осіб. Згодом нападник вчинив стрілянину в іншому містечку, де поранив двох людей. Потім його затримала поліція. Він визнав, що напав на людей на ґрунті антисемітизму.

Штайнмаєр каже, що одним із образів, які справили глибоке враження на нього цього року, були міцні двері синагоги. "На них є сліди від близько 20 куль. Це чудо, що вони витримали", - вважає він.

Дивитись відео 03:15 Поділитись 10 традицій справжнього німецького Різдва (19.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3V3uG 10 традицій справжнього німецького Різдва (19.12.2019)

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