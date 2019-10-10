Штайнмаєр у різдвяному привітанні нагадав німцям про важливість демократії
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців захищати демократію. Він нагадав, що останні 30 років країна живе у "в єдності, свободі, демократії", але закликав не сприймати це як належне.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців захищати демократію
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у своєму різдвяному зверненні закликав німців захищати демократію. Звернення президента, яке у вівторок, 24 грудня, цитує агенція dpa, транслюватиметься на радіо та телебаченні по всій країні в середу, 25 грудня.
У своїй промові Штайнмаєр говорить, що Німеччина останні 30 років живе "в єдності, свободі, демократії". "Однак будь ласка, ніколи не думайте, що це можна сприймати за належне. Нам потрібна демократія, але саме зараз демократія потребує нас", - наголошує президент Німеччини.
За його словами, "демократія потребує впевнених у собі громадян, які мають здоровий глузд, порядність і які солідарні з іншими". Він зазначив, що німці мають усі ці якості. "І саме тому я вірю в нас. Я вірю в цю країну", - наголосив Штайнмаєр.
"Ви - частина цієї демократії. Завдяки голосуванню на виборах, вашій політичній активності, участі у демонстраціях або підтримці політичних партій (...) ви всі тримаєте в руках шматочок Німеччини", - зазначив німецький президент.
У своїй промові він також згадав про терористичну атаку у місті Галле в землі Саксонія-Ангальт. Там 9 жовтня зловмисник застрелив двох людей - 40-річну жінку і 20-річного чоловіка. Також він намагався потрапити в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебували понад 50 осіб. Згодом нападник вчинив стрілянину в іншому містечку, де поранив двох людей. Потім його затримала поліція. Він визнав, що напав на людей на ґрунті антисемітизму.
Штайнмаєр каже, що одним із образів, які справили глибоке враження на нього цього року, були міцні двері синагоги. "На них є сліди від близько 20 куль. Це чудо, що вони витримали", - вважає він.
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Різдво на Дикому Заході
Баварський тематичний парк "Місто вестернів Пульман-сіті" у Егінгу-ам-Зе перетворюється на німецько-американський різдвяний ярмарок. Ряджені ковбої скачуть вулицями разом із Санта-Клаусами. На святково освітленій центральній вулиці можна знайти ятки із печивом, пуншем та глінтвейном.
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На узбережжі Північного моря
У східнофризькому приморському місті Емден так званий Янгольський ярмарок відбувається не лише на суходолі, але й на воді. Його назвали на честь золотої фігури янгола на міському гербі. Музейні кораблі у старій внутрішній гавані прикрашені гірляндами, а на їхніх камбузах готують північнонімецькі делікатеси на кшталт обліпихового грогу, супу з капустою грюнколь та бутербродів з вугрем.
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини
У підземному царстві
Мережа винних погребів, що знаходиться під землею у Трабен-Трарбаху на річці Мозель, сягає 22 кілометрів. Тут завжди панує одна й та ж сама, значно приємніша, ніж на вулиці, температура. Тому "Нічний ярмарок мозельського вина" завжди вартий того, аби його відвідати, навіть коли на вулиці шквальний вітер, чи хуртовина.
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини
Під чарівним мостом
Розташований у мальовничій Равеннській ущелині, цей різдвяний ярмарок у південнонімецькому Шварцвальді має особливо романтичну атмосферу. Замкнене між крутими скелями ущелини та під 40-метровим залізничним віадуком, невеличке поселення з традиційних дерев'яних ярмаркових яток запрошує до святкової передріздвяної прогулянки.
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини
У каменярні
Особливо невимушена атмосфера панує на різдвяному ярмарку у старій каменярні міста Гауценберг в Баварії. Тут не лише продають вироби місцевих ремісників, але й демонструються традиційні ремісничі техніки на кшталт обробки каменю. Але дітям набагато більше подобаються ясла зі справжніми тваринами.
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини
Рожеве Різдво
У рожевих тонах та святковій атмосфері вже в 15-ий раз відбувається різдвяний ярмарок геїв та лесбійок Pink Christmas ("Рожеве Різдво") на площі Святого Штефана у Мюнхені. На його сцені гарний настрій забезпечують травесті-діви, діджеї та популярні співаки. А прибуток від продажу шампанського буде перерахований благодійним внеском мюнхенській організації допомоги людям, що живуть з ВІЛ.
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини
Піратське різдво
Смолоскпипи мерехтять, шаблі дзвенять, стріли проносяться у повітрі. На "Різдвяному ярмарку середньовічних вогнів" у дортмундському Фреденбаумпарку є на що подивитися. Піратські кораблі та скарби, лицарські турніри та змагання драконів - тут є все для справжніх пригод.
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини
Еротичне Різдво
"Санта Паулі" - так називається гамбурзький еротичний різдвяний ярмарок на легендарній вулиці Репербан, що є епіцентром нічного життя міста. Його відвідувачі можуть подивитися на "гарячих ангелів" у стриптиз-наметі, прикупити собі секс-іграшок чи заспівати у порно-караоке. Що б про це сказав Ісус?
Автор: Ліза Марі Йордан, Олександр Голубов
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
Хо-хо-хо на Курфюрстендамм
Підсвічений Дід Мороз махає перехожим на Курфюрстендамм - вулиці в Західному Берліні, на якій розташовані численні крамниці. У нього гідна компанія - лускунчик, олень та сніговик, а також інші фігури прикрашають середню смугу бульвару.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
Бульвар, що сяє
Уздовж чотирикілометрового бульвару Курфюрстендамм можна побачити близько 600 підсвічених дерев. Аби підсвітити одне дерево, потрібно від 200 до 300 метрів гірлянди. Посеред цього моря світла різдвяний шопінг приносить ще більше задоволення, ніж зазвичай.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
Чарівні ятки на Жандармському ринку
Для багатьох гостей Берліна це найромантичніший різдвяний ярмарок німецької столиці. Вражаючі фасади концертної зали, французького та німецького соборів створюють сповнене особливого настрою тло для ярмарку на Жандармському ринку. У білих наметах продають високоякісні вироби ручної роботи.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
Ковзанка біля Червоної ратуші
Фонтан Нептуна світиться червоним і синім. На ковзанці навколо пам'ятника богові морів коло за колом наганяються відвідувачі. Це центральне місце різдвяного ярмарку біля Червоної ратуші. Найкраще спостерігати за всім, що тут відбувається, можна з 50-метрового чортового колеса.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
Подорож різдвяним садом
Сади Берліна так само поринають у різдвяне світло. Четвертий рік поспіль у ботанічному саду міста у передріздвяний час працює Christmas Garden ("Різдвяний сад"). Його девіз: "У сутінках починається магічна подорож". Оглядовий маршрут проходить повз 30 світових інсталяцій. На їхньому тлі - по-святковому підсвічені оранжереї.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
Різдвяне сяйво в Тірпарку
Новинка цього року: зимовий світ у Тірпарку в районі Фрідріхсфельде. Уперше гості Берліна можуть зробити вечірню прогулянку по-святковому вбраним парком та проїхатися коло-друге на різдвяній ковзанці.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
Казкові створіння у Sony Center
Сафірно-блакитні та блискучо-золоті - світлові інсталяції у Sony Center на Потсдамській площі приваблюють відвідувачів щороку. У навколишніх ресторанах можна у спокої спостерігати за пегасом та іншими казковими створіннями.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва
O Tannenbaum
Певно, найгарніша різдвяна ялинка Берліна розташована на площі Марлен Дітріх. Вона важить п'ять тонн, заввишки 20 метрів та прикрашена дев'ятьма тисячами кульок та 150 тисячами LED-ліхтариків. Саме дерево хоч і штучне, але його можна використовувати багато разів. Тож він уже кілька років як прикрашає різдвяний ярмарок вздовж Старої Потсдамської вулиці.