Штайнмаєр: У Німеччині існує расизм

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) в середу, 4 березня, на жалобному заході, присвяченому пам'яті жертв стрілянини в місті Ганау, закликав присутніх активно захищати демократію і чинити спротив проявам ненависті і расизму.

"Демократія живе не тому, що вона прописана в Основному законі. Вона, демократія, живе і буде жити, тому що ми прагнемо цього і активно заявляємо про свою позицію в її рамках - проти тих, хто піддає її сумніву чи навіть бореться проти неї", - заявив президент ФРН на траурній церемонії в Ганау, цитує dpa. "Ми маємо активно захищати її. Ми. Держава. Я", - додав політик.

"Наші основні цінності, наша свобода, наш мир - їх не можна гарантувати без нас самих", - наголосив Штайнмаєр.

Штайнмаєр визнав існування расизму в Німеччині

"Так, в нашій країні існує расизм - причому вже довше, ніж пару тижнів", - заявив Штайнмаєр. "Так, існує і широко поширена ненависть до мусульман", - додав він. За словами політика, люди з темним кольором шкіри і жінки, що носять хустку, нерідко піддаються в Німеччині дискримінації і стають жертвами нападів, образ і насильства.

"Всі вони мають право на те, щоб держава стала на їхній захист", - підкреслив Штайнмаєр. "Кожен, хто живе в нашій спільній країні, має отримати можливість жити в свободі й безпеці. Наша держава зобов'язана захистити це право. Державі потрібно робити більше в цьому плані. Вона має зробити для цього все", - зазначив політик. Стрілянину в Ганау Штайнмаєр назвав "нападом на суспільний мир".

Крім Штайнмаєра, на траурній церемонії в Ганау були присутні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і глава уряду федеральної землі Гессен Фолькер Буф (Volker Bouffier).

Нагадаємо, 19 лютого 43-річний громадянин Німеччини Тобіас Р. (Tobias R.) застрелив у місті Ганау дев'ять осіб з міграційними корінням, увірвавшись до двох міських кальян-барів. Ще однією жертвою стала 72-річна мати злочинця. Ще кілька людей отримали поранення.

Сам нападник, який влаштував стрілянину, скоїв самогубство. Згідно з наявними на даний момент відомостями, нападник був психічно хворий і керувався расистськими мотивами.

За даними відомства з кримінальних справах федеральної землі Гессен, троє загиблих були громадянами Німеччини, двоє - Туреччини, один - Болгарії і ще один - Румунії. Восьма жертва - родом з Боснії та Герцеговини. У дев'ятій було подвійне громадянство: Афганістану і ФРН.