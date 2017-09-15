 Штайнмаєр: У Німеччині існує расизм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

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Новини

Штайнмаєр: У Німеччині існує расизм

Виступаючи на церемонії вшанування пам'яті жертв нападу в Ганау, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав своїх співгромадян об'єднатися в боротьбі з терором і насильством.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на траурній церемонії в Ганау

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) в середу, 4 березня, на жалобному заході, присвяченому пам'яті жертв стрілянини в місті Ганау, закликав присутніх активно захищати демократію і чинити спротив проявам ненависті і расизму.

"Демократія живе не тому, що вона прописана в Основному законі. Вона, демократія, живе і буде жити, тому що ми прагнемо цього і активно заявляємо про свою позицію в її рамках - проти тих, хто піддає її сумніву чи навіть бореться проти неї", - заявив президент ФРН на траурній церемонії в Ганау, цитує dpa. "Ми маємо активно захищати її. Ми. Держава. Я", - додав політик.

"Наші основні цінності, наша свобода, наш мир - їх не можна гарантувати без нас самих", - наголосив Штайнмаєр.

Штайнмаєр визнав існування расизму в Німеччині

"Так, в нашій країні існує расизм - причому вже довше, ніж пару тижнів", - заявив Штайнмаєр. "Так, існує і широко поширена ненависть до мусульман", - додав він. За словами політика, люди з темним кольором шкіри і жінки, що носять хустку, нерідко піддаються в Німеччині дискримінації і стають жертвами нападів, образ і насильства.

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До 10 тисяч людей зібралися на траурну ходу в німецькому Ганау, аби вшанувати пам'ять жертв стрілянини у місті та виступити проти расизму. Подібна акція відбулася також напередодні. (23.02.2020)

Перед скоєнням нападів підозрюваний у стрілянині розмістив на своєму сайті відео та свого роду маніфест, які свідчать про глибоко расистські погляди, повідомив генеральний прокурор ФРН. (20.02.2020)

Стрілянина в місті Ганау - недвозначний теракт на расистському ґрунті, вважає міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер. Він пообіцяв посилити охорону мечетей. (21.02.2020)

Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти цькування та зневаги до людей у німецькому місті Ганау, де три дні тому нападник, очевидно, з расистських мотивів вбив дев'ятьох людей. (22.02.2020)

"Всі вони мають право на те, щоб держава стала на їхній захист", - підкреслив Штайнмаєр. "Кожен, хто живе в нашій спільній країні, має отримати можливість жити в свободі й безпеці. Наша держава зобов'язана захистити це право. Державі потрібно робити більше в цьому плані. Вона має зробити для цього все", - зазначив політик. Стрілянину в Ганау Штайнмаєр назвав "нападом на суспільний мир".

Крім Штайнмаєра, на траурній церемонії в Ганау були присутні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і глава уряду федеральної землі Гессен Фолькер Буф (Volker Bouffier).

Нагадаємо, 19 лютого 43-річний громадянин Німеччини Тобіас Р. (Tobias R.) застрелив у місті Ганау дев'ять осіб з міграційними корінням, увірвавшись до двох міських кальян-барів. Ще однією жертвою стала 72-річна мати злочинця. Ще кілька людей отримали поранення.

Сам нападник, який влаштував стрілянину, скоїв самогубство. Згідно з наявними на даний момент відомостями, нападник був психічно хворий і керувався расистськими мотивами.

За даними відомства з кримінальних справах федеральної землі Гессен, троє загиблих були громадянами Німеччини, двоє - Туреччини, один - Болгарії і ще один - Румунії. Восьма жертва - родом з Боснії та Герцеговини. У дев'ятій було подвійне громадянство: Афганістану і ФРН.

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Перед скоєнням нападів підозрюваний у стрілянині розмістив на своєму сайті відео та свого роду маніфест, які свідчать про глибоко расистські погляди, повідомив генеральний прокурор ФРН.

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