 Штайнмаєр у Білорусі закликав до формування спільної культури пам′яті | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.06.2018

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Європа

Штайнмаєр у Білорусі закликав до формування спільної культури пам'яті

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр узяв участь у відкритті меморіалу на місці концтабору "Тростенець" під Мінськом.

Президенти Німеччини, Білорусі та Австрії на відкритті меморіалу Тростенець під Мінськом, 29 червня 2018 року

Президенти Німеччини, Білорусі та Австрії на відкритті меморіалу "Тростенець" під Мінськом, 29 червня 2018 року

В урочищі Благовщина під Мінськом у п'ятницю, 29 червня, за участі президентів Білорусі, Німеччини та Австрії відбулося відкриття другої черги меморіального комплексу "Тростенець" на місці колишнього нацистського табору. Для німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) це був перший візит до Мінська.

Штайнмаєр прилетів у Мінськ із запізненням

Президент ФРН прибув до білоруської столиці з півторагодинним запізненням. Як пізніше пояснив Штайнмаєр на зустрічі з білоруськими та німецькими істориками, це сталося через технічні проблеми з літаком.

"Уранці в Берліні виявилося, що мій літак несправний", - повідомив високий гість і вибачився за запізнення. Учасники конференції "Пам'ятати заради спільного європейського майбутнього" тепло привітали Штайнмайера.

Президенти дали завдання історикам на осінь

Утім, графік візиту постраждав не тільки через поламку літака, а й через гостинність президента Білорусі Олександра Лукашенка: затягнулися й офіційний обід президентів, і двосторонні переговори.

За підсумками переговорів Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів про домовленості з білоруським президентом "пізньої осені провести конференцію за участю істориків двох країн". За його словами, Лукашенко "готовий подумати про те, як використати сьогоднішню подію (відкриття меморіалу. - Ред.), яка є історичною, щоб у нас була ще не європейська, але вже загальна культура пам'яті".

Меморіал на місці колишнього табору смерті Малий Тростенець

Меморіал на місці колишнього табору смерті "Малий Тростенець"

"З точністю можна сьогодні сказати, що стабільність і мир на цьому континенті будуть довгостроковими тільки тоді, коли у нас буде мужність до відкритості, коли ми будемо спрямовувати свій погляд у минуле. Так само, як нам потрібна мужність разом дивитися в майбутнє", - підкреслив Штайнмаєр. У свою чергу, Лукашенко подякував Німеччині за величезний внесок у нормалізацію відносин Білорусі та ЄС.

Дискусія про історичну пам'ять

На конференції в Мінському міжнародному освітньому центрі імені Йоганнеса Рау (Johannes Rau) президент Німеччини говорив про необхідність іти до спільної культури пам'яті. "Дуже важливо самокритично подивитися, де ми перебуваємо. Тому що з самого початку, як мені здається, треба констатувати, що європейська культура пам'яті - це не сьогоднішній стан, це шлях, і треба подивитися, де ми перебуваємо на цьому шляху", - сказав він.

За словами Штайнмаєра, треба усвідомити історичну відповідальність за збереження пам'яті і передати її далі наступним поколінням. У цьому плані президент схвально висловився про роботу Народного союзу Німеччини з догляду за військовими могилами.

У фінансуванні меморіалу брала участь Німеччина

До речі, цей союз, так само як і МЗС Німеччини, виступив одним зі спонсорів, які фінансово допомогли створенню меморіалу в Благовщині. Зовнішньополітичне відомство ФРН перерахувало 500 тисяч євро, Народний союз Німеччини з догляду за військовими могилами - 200 тисяч євро, а загалом на будівництво другої черги меморіального комплексу "Тростенець" німецькі організації і приватні особи зібрали мільйон євро.

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У Львові виявили єврейські надгробки, які використовували як сходи у дворику. Місцеві волонтери перевозять їх на кладовище. Кажуть, знахідки таких плит під бруківкою - непоодинокі. (28.11.2017)

Інститут національної пам'яті Польщі опублікував інформацію щодо майже 10 тисяч працівників концтабору "Освенцім". Більшість із них - німці, але є й українці, латвійці та литовці. (30.01.2017)

Німецька історик Крістіане Янеке (Kristiane Janeke) в інтерв'ю DW подякувала Білорусі за те, що "вона нас прийняла в цьому історичному місці - що не було саме собою зрозумілим". За її словами, в Німеччині мало знають про концтабір "Тростенець" і нинішнє відкриття меморіалу, і візит німецького президента допоможе поширити обізнаність про цю трагедію.

Історики знають про Тростенець ще не все

Білоруський історик Ігор Кузнєцов відкриття меморіалу в урочищі Благовщина назвав важливим етапом з розкриття правди про табір смерті "Тростянець". За кількістю жертв він посідає четверте місце після таких сумнозвісних нацистських таборів смерті в Європі, як Освенцим, Майданек і Треблінка.

У той же час Кузнєцов відзначив, що відкриття меморіалу - це тільки початок шляху. Радянські історики спочатку назвали кількість жертв концтабору "Тростенець" - 206 500 осіб, і це число в подальшому не уточнювали. Саме в урочищі Благовщина, де за участі президентів був відкритий меморіал, за німецькими даними, були розстріляні до 80 тисяч осіб, з яких близько 30 тисяч становили депортовані з Австрії, Німеччини, Польщі та Чехословаччини євреї. "Ми знаємо близько 29 тисяч прізвищ депортованих євреїв і лише близько 150 прізвищ загиблих тут радянських громадян", - зазначив експерт.

Ложку дьогтю до організації урочистостей додало те, що білоруська влада за п'ять днів до заходу прибрала поставлені громадськими активістами хрести на місці розстрілу співробітниками НКВС політв'язнів. "Ми застосовуємо подвійні стандарти: жертв нацизму поминати можна, жертв сталінщини - не можна", - констатував Кузнєцов.

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Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей. (27.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)  

Докладно

Президенти Німеччини, Білорусі та Австрії на відкритті меморіалу Тростенець під Мінськом, 29 червня 2018 року

Штайнмаєр у Білорусі закликав до спільної культури пам'яті

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр узяв участь у відкритті меморіалу на місці концтабору "Тростенець" у Білорусі. 

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