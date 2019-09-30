 Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2019

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Європа

Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрічатиметься з президенткою та прем'єром Грузії.

Франк-Вальтер Штайнмаєр (п) з главою грузинського МЗС Давідом Залкаліані

Франк-Вальтер Штайнмаєр (п) з главою грузинського МЗС Давідом Залкаліані

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прибув з триденним офіційним візитом до Грузії. У понеділок, 7 жовтня, він проведе переговори з грузинською колегою Саломе Зурабішвілі. Востаннє глава німецької держави відвідував Грузію 23 роки тому - тоді це був Роман Герцоґ (Roman Herzog).

DW.COM

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄС не має наміру призупиняти дію безвізового режиму для Грузії попри значну кількість необґрунтованих прохань про надання притулку від громадян цієї країни. (22.01.2019)

Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту. (02.12.2018)

Хоча чиновники та політики у ЄС і вітають погодження "формули Штайнмаєра", сильно радіти вони не поспішають. Як у Брюсселі відреагували на домовленість Тристоронньої контактної групи в Мінську, розбиралася DW. (02.10.2019)

Настільки тривала перерва "не відповідає всій глибині тих культурних і політичних відносин, які існують між нашими країнами", заявив Штайнмайер 6 жовтня в Тбілісі під час зустрічі з діячами культури Грузії.

За його словами, нинішній стан справ в країні не простий, "сили інерції борються з тими, хто прагне вперед, хто шукає європейський шлях".

Навіть через 30 років після того, як колишня радянська республіка здобула незалежність, цей конфлікт ще не вирішений. "Однак значна більшість (жителів Грузії. - Ред.) виступає за демократію, реформи, за європейський шлях, і я вважаю, саме тому ми і повинні зробити нашу присутність тут помітною", - наголосив президент ФРН.

Заплановані також переговори Штайнмаєра з грузинським прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Президент ФРН зустрінеться також з предстоятелем грузинської православної церкви Католикосом-патріархом Ілією II.

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