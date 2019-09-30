Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прибув з триденним офіційним візитом до Грузії. У понеділок, 7 жовтня, він проведе переговори з грузинською колегою Саломе Зурабішвілі. Востаннє глава німецької держави відвідував Грузію 23 роки тому - тоді це був Роман Герцоґ (Roman Herzog).

Настільки тривала перерва "не відповідає всій глибині тих культурних і політичних відносин, які існують між нашими країнами", заявив Штайнмайер 6 жовтня в Тбілісі під час зустрічі з діячами культури Грузії.

За його словами, нинішній стан справ в країні не простий, "сили інерції борються з тими, хто прагне вперед, хто шукає європейський шлях".

Навіть через 30 років після того, як колишня радянська республіка здобула незалежність, цей конфлікт ще не вирішений. "Однак значна більшість (жителів Грузії. - Ред.) виступає за демократію, реформи, за європейський шлях, і я вважаю, саме тому ми і повинні зробити нашу присутність тут помітною", - наголосив президент ФРН.

Заплановані також переговори Штайнмаєра з грузинським прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Президент ФРН зустрінеться також з предстоятелем грузинської православної церкви Католикосом-патріархом Ілією II.