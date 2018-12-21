 Штайнмаєр: Здатність до компромісу - це сила демократії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Штайнмаєр: Здатність до компромісу - це сила демократії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові з нагоди Різдва закликав до діалогу. Здатність до компромісу - це сила демократії, наголосив він.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

"Розмовляйте з тими людьми, чия думка відрізняється від вашої", - закликав у своєму різдвяному зверненні федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Необхідно продовжувати суспільний діалог у Новому році, адже "мовчання означає застій", йдеться в промові президента ФРН, оприлюдненій в ніч на понеділок, 24 грудня.

За словами Штайнмаєра, на прикладі інших країн видно, до чого може привести втрата здатності до діалогу. Він згадав "барикади в Парижі", політичний розкол у США, хвилювання у Великобританії через Brexit", а також те, як "випробовується міцність Європи в Угорщині, Італії". Федеральний президент застеріг, що Німеччина теж не захищена від подібного розвитку подій.

"І у нас в країні є невпевненість, є страх, є гнів", - зазначив Штайнмаєр. Всюди, і особливо в соціальних мережах, "розливається отрута, здіймається галас і щоденне роздратування". Федеральний президент висловив занепокоєння тим, що  громадяни Німеччини все менше говорять один з одним, все рідше прислухаються один до одного.

"Наша демократія завжди сильна настільки, наскільки ми її робимо сильною. Вона ґрунтується на тому, що ми висловлюємо свою думку, сперечаємося, обговорюючи наші інтереси. І постійно доводиться враховувати ту можливу небезпеку, що інший теж може мати рацію", - зауважив президент Німеччини. "Здатність до компромісу - це сила демократії", - наголосив Штайнмаєр.

 

DW.COM

Президент ФРН застеріг щодо негативних наслідків розвитку технологій

Під час візиту до Китаю президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на ризики, які несуть з собою дигіталізація та розвиток штучного інтелекту. (06.12.2018)  

Штайнмаєр запалив свічку на найбільшому ханукальному світильнику в Європі

Церемонія запалювання першої ханукальної свічки відбулася в Берліні біля Бранденбурзьких воріт. Президент Німеччини закликав протидіяти антисемітизму. (02.12.2018)  

Президент Німеччини вимагає протидії "новому агресивному націоналізму"

У роковини єврейських погромів у нацистській Німеччині президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив за рішучу боротьбу проти націоналізму та закликав до прихильності демократії. (09.11.2018)  

Також за темою

Frank-Walter Steinmeier in Polen

Штайнмаєр розраховує на компроміс між Польщею та Єврокомісією 19.05.2017

У суперечці щодо незалежності конституційного суду Польщі ще є надія на досягнення компромісного рішення між Варшавою та Брюсселем, заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Як попрощався президент ФРН (18.01.2016) 18.01.2017

Федеральний президент Німеччини Йоахім Ґаук виступив з прощальною промовою. Він вирішив не балотуватися на другий термін. За 5 років свого президентства Ґаук став моральним авторитетом для нації.

Реклама

Докладно

Колишня будівля КДБ у Ризі

Латвія розкриває архіви КДБ

Що приховують таємні архіви, які в Латвії назвали "мішками КДБ"? 

Volkswagen

VW виявив проблеми в новому програмному забезпеченні

Внутрішня перевірка VW виявила вади в програмному забезпеченні для зменшення шкідливих викидів дизельних авто. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  