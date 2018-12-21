Штайнмаєр: Здатність до компромісу - це сила демократії

"Розмовляйте з тими людьми, чия думка відрізняється від вашої", - закликав у своєму різдвяному зверненні федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Необхідно продовжувати суспільний діалог у Новому році, адже "мовчання означає застій", йдеться в промові президента ФРН, оприлюдненій в ніч на понеділок, 24 грудня.

За словами Штайнмаєра, на прикладі інших країн видно, до чого може привести втрата здатності до діалогу. Він згадав "барикади в Парижі", політичний розкол у США, хвилювання у Великобританії через Brexit", а також те, як "випробовується міцність Європи в Угорщині, Італії". Федеральний президент застеріг, що Німеччина теж не захищена від подібного розвитку подій.

"І у нас в країні є невпевненість, є страх, є гнів", - зазначив Штайнмаєр. Всюди, і особливо в соціальних мережах, "розливається отрута, здіймається галас і щоденне роздратування". Федеральний президент висловив занепокоєння тим, що громадяни Німеччини все менше говорять один з одним, все рідше прислухаються один до одного.

"Наша демократія завжди сильна настільки, наскільки ми її робимо сильною. Вона ґрунтується на тому, що ми висловлюємо свою думку, сперечаємося, обговорюючи наші інтереси. І постійно доводиться враховувати ту можливу небезпеку, що інший теж може мати рацію", - зауважив президент Німеччини. "Здатність до компромісу - це сила демократії", - наголосив Штайнмаєр.