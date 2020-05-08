Штайнмаєр застеріг від "спокуси нового націоналізму" і зневаги до демократії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у 75-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі застеріг від "спокуси нового націоналізму", від зневаги до демократії, ненависті, ксенофобії та від роз'єднаності й ворожнечі між державами. За його словами, усе це є нічим іншим, як "злими старими привидами у новому вбранні".

У п'ятницю, 8 травня, Штайнмаєр взяв участь у церемонії покладання квітів у Берліні з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі. У своїй промові він нагадав про відповідальність Німеччини за кровоприлитну війну. "Цю країну можна любити тільки з розбитим серцем… Німецька історія - це зламана історія з відповідальністю за смерть і страждання мільйонів. Це розбиває нам серце", - заявив Штайнмаєр.

Німці повинні дивитися в вічі власній історії, заявив Штайнмаєр. "Народи світу подарували нам нову довіру, тому що ми взяли історичну відповідальність. Тому ми й самі можемо довіритися цій Німеччині", - цитує президента інформагенція AFP. У цьому Штайнмаєр вбачає "прогресивний, демократичний патріотизм".

Три покоління, щоб усвідомити провину і взяти відповідальність

Штайнмаєр нагадав, що примирення німців із власною історією та усвідомлення провини тривало десятиліттями, "три покоління". Звільнення від нацизму, за його словами, прийшло "ззовні", але потім німці взяли участь у власному звільненні. "Воно було довгим і болючим шляхом. Аналіз і пояснення співучасті у злочинах, болісні питання всередині сімей та між поколіннями, боротьба проти замовчування та відкиданням", - наголосив Штайнмаєр. Ті, хто не спроможний визнати свою провину, заперечують саму суть німецької демократії, застеріг президент.

Штайнмаєр закликав міжнародну спільноту до єдності на тлі пандемії коронавірусу. Він запевнив, що Німеччина прагне "більше, а не менше співпраці у світі".

Через пандемію COVID-19 у Берліні скасували масові заходи з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Попередньо планувалося, що на державну церемонію вшанування пам'яті до німецької столиці мали прибути тисячі молодих людей із різних країн Європи. Замість того довелося обмежитися покладанням квітів до меморіалу Neue Wache на центральному бульварі Унтер-ден-Лінден.

Маас: ЄС - "найбільший мирний проєкт нашого часу"

Натомість міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час віртуального засідання Ради безпеки ООН назвав Європейський Союз "найбільшим мирним проєктом нашого часу". Європа, за його словами, "розвинулася від континенту вічних війн до найпотужнішої захисниці миру у світі".

Маас застеріг від "спроб переписати історію" і спонукати німців до націоналізму. На тлі пандемії коронавірусу він закликав міжнародну спільноту об'єднатися навколо заклику генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до режиму тиші в усьому світі.

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