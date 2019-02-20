Штайнмаєр вшанував пам'ять жертв нацистської розправи в Італії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) застеріг щодо загрози відродження націоналізму в Європі. Виступаючи в неділю, 25 серпня, на церемонії вшанування пам'яті жертв нацистської розправи в італійській комуні Фівіццано в Тоскані, Штайнмаєр наголосив: "У майбутньому на нашому континенті більше ніколи не можна допускати розгнузданого націоналізму, війни, расизму, цькування і насильства", цитує агенція новин KNA.
На думка Штайнмаєра, саме в той час, коли "отрута націоналізму знову просочується в Європу", важливо, щоб Європа усвідомлювала "слабкість людей перед спокусою" і виступала за свободу, демократію, права людини, людяність і об'єднаний континент. Президент ФРН брав участь у церемонії разом з президентом Італії Серджо Маттареллою.
Символ німецько-італійського примирення
Водночас Штайнмаєр зазначив, що в німецькій культурі пам'яті розправа у Фівіццано майже не присутня. "Лише мало хто знає, які жахливі звірства німці тут коїли", - констатував він.
Президент ФРН вибачився за скоєні німцями злочини в Тоскані. "Сьогодні я стою перед вами як федеральний президент Німеччини і відчуваю лише сором за те, що німці вам причинили", - наголосив він. Виступаючи перед тими, хто вижив, а також родичам та сусідам загиблих, Штайнмаєр запевнив, що в питанні відповідальності німців за цей злочин ніколи не можна буде поставити крапку, повідомляє агенція новин dpa..
Водночас він висловив задоволення тим, що Фівіццано перетворилося на символ німецько-італійського примирення, і закликав разом зберігати пам'ять про злочини нацистів.
Після церемонії Штайнмаєр зустрівся з людьми, які пережили трагедію в Фівіццано.
У 1944 році есесівці за підтримки італійських "чорних бригад" в помсту за напад партизанів брутально вбили у Фівіццано близько 400 мирних жителів.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Руїни як свідки війни
Важко повірити, що 1945 року німецькі міста були розбомблені так само вщент, як сьогодні деякі міста в Іраку чи Сирії. Зруйновані під час війни і більше ніколи не відбудовані - руїни в самісінькому серці того чи іншого німецького міста досі нагадують про жахи війни. Цих мовчазних свідків небагато. Йдеться передусім про сакральні будівлі на кшталт Меморіальної церкви кайзера Вільгельма у Берліні.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
"Порожній зуб" Берліна
Збудована у неоромантичному стилі та освячена у 1895 році церква кайзера Вільгельма в Берліні загорілася після однієї з повітряних атак Антигітлерівської коаліції 23 листопада 1943 року. Руїну головної вежі церкви заввишки 71 метр після закінчення війни зберегли як меморіал, доповнивши її 1961 року ще чотирма будівлями, зокрема, новою церквою. Берлінці прозвали руїну "порожнім зубом".
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Корисна руїна
Історія церкви францисканського монастиря у районі Берлін-Мітте сягає 1250 року. Монастир було розпущено 1539 року в період Реформації. 3 квітня 1945 року церкву охопило "полум’я з небес". Руїну церкви було укріплено та взято під охорону, тож з усього комплексу лише вона збереглася до наших днів. Після реставрації з 2004-го року у ній проводять виставки, театральні постановки та концерти.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Жалоба просто неба
Ця зруйнована і більше ніколи не відбудована церква у Старому місті в Кельні носить ім'я святого Альбана. На фото - рештки хорів. У наші дні руїна церкви отримала функцію меморіала загиблих у війні. Всередині колишнього храму "Батьки в жалобі" закликають до миру – це скульптура Ернста Барлаха за ескізом німецької художниці Кете Колльвіц.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Уціліла цінність
Неподалік від церкви святого Альбана розташовувалась церква святої Колумби, одна з найстаріших приходських церков Кельна. Перший її камінь було закладено ще 980 року. Усе, що залишилося після майже цілковитого знищення церкви в 1943 році, - статуя Діви Марії та рештки середньовічного муру.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Музей для руїни
Саме для цієї статуї Марії вже в 1947-1950 роках на тому ж місці в руїнах спорудили восьмикутну каплицю. Кельнці прозвали її "Мадонною в руїнах". 1956-57 року каплицю Діви Марії доповнили квадратною каплицею Святих Дарів. Справжнім архітектурним шедевром зрештою стало те, що 2007 року рештки церкви святої Колумби повністю інтегрували в новобудову Архієпископського музею єпархії.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Перлина німецького бароко
Цербстський замок в Саксонії-Ангальт був резиденцією князя Ангальт-Цербста. Новобудова була запланована в XVII столітті як комплекс з трьох частин і належала до найвизначніших будівель у стилі бароко в Середній Німеччині. У дитинстві сюди часто навідувалася до родичів принцеса Софі Августа Фрідеріке фон Ангальт-Цербст, яка згодом стала відома світу як російська цариця Катерина ІІ.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Надія на нове життя
У квітні 1945 року внаслідок бомбардування замок Цербст згорів. Цінне внутрішнє убранство було повністю знищене. Замок можна було б відбудувати, але з політичних міркувань цю ідею відхилили. Лише східне крило вдалося врятувати від цілковитого знесення. Спеціальний фонд дбає про його збереження донині. Ентузіасти не втрачають надії колись повністю відбудувати хоча б цю частину Цербстського замку.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
У бетоні навіки
Це хоч і не руїна, але однозначно меморіальний пам’ятник – дюссельдорфський бункер часів Другої світової війни спорудили у 1940-их роках, замаскувавши під церкву. З 1949 року бункер насправді став церквою. Будівля, що охороняється законом як архітектурна пам'ятка, - унікальна і вважається найстабільнішим храмом у світі. У наші дні бункер є не лише церквою, а й меморіалом та місцем для виставок.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Церква як орієнтир для бомбардувальників
Історія головної церкви святого Миколая в Гамбургу сягає ще 1195 року. Після пожежі в 1842 році було споруджено новий храм у стилі неоготики. Остаточно будівництво завершили 1874 року. Вежа заввишки 147 метрів певний час навіть була найвищою будівлею в світі. 28 липня 1943 року церква згоріла вщент після того, як авіація Антигітлерівської коаліції розбомбила Гамбург.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Гамбург і "Гоморра"
Уціліли лише вежа та підвальна частина церкви. До сьогодні вони - як відкрита рана. Після війни сенат Гамбурга ухвалив рішення не відбудовувати церкву. Руїни церкви святого Миколая присвятили "жертвам війни та панування насильства у період з 1933 по 1945 роки". У підвалах створили документаційний центр. Постійна експозиція представляє відвідувачам "Гоморру 1943-го - знищення Гамбурга з повітря".
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Іноді кінець - це лише початок
У 1945 році Фрауенкірхе, перлина барокового Дрездена, взірець протестантського храму лежала в руїнах. Нищівні повітряні атаки у лютому 1945 року церква Божої Матері ще витримала, проте наступного дня після вогняного штурму масивний кам’яний купол обрушився. Руїни довгий час слугували меморіальним пам’ятником-застереженням проти війни та знищення. Для відбудови Фрауенкірхе НДР бракувало грошей.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
З надією проти руїни
У 1996 році, вже після возз’єднання Німеччини, почався дев'ятирічний процес відбудови Фрауенкірхе. В нову будівлю інтегрували оригінальні уламки церкви. У фінансуванні проекту обсягом 180 мільйонів євро взяли участь 16 фондів з Німеччини та з-за кордону. Люди з усього світу робили пожертви, таким чином встановивши пам’ятник надії на порозуміння між народами.
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Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Уламки як частини нового єдиного цілого
У 1947 році церква Воскресіння Христового у Пфорцгаймі стала першою церквою, збудованою в Німеччині після Другої світової війни. 30 тисяч цеглин для неї відкопали й зібрали на руїнах будинків навколо та ретельно очистили. Споруджена з руїн ця церква стала не лише символом нового початку, а й взірцем для ще 46 таких церков у знищених війною німецьких містах.
Автор: Клаус Кремер, Тетяна Бондаренко