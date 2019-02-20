Штайнмаєр вшанував пам'ять жертв нацистської розправи в Італії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) застеріг щодо загрози відродження націоналізму в Європі. Виступаючи в неділю, 25 серпня, на церемонії вшанування пам'яті жертв нацистської розправи в італійській комуні Фівіццано в Тоскані, Штайнмаєр наголосив: "У майбутньому на нашому континенті більше ніколи не можна допускати розгнузданого націоналізму, війни, расизму, цькування і насильства", цитує агенція новин KNA.

На думка Штайнмаєра, саме в той час, коли "отрута націоналізму знову просочується в Європу", важливо, щоб Європа усвідомлювала "слабкість людей перед спокусою" і виступала за свободу, демократію, права людини, людяність і об'єднаний континент. Президент ФРН брав участь у церемонії разом з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Символ німецько-італійського примирення

Водночас Штайнмаєр зазначив, що в німецькій культурі пам'яті розправа у Фівіццано майже не присутня. "Лише мало хто знає, які жахливі звірства німці тут коїли", - констатував він.

Президент ФРН вибачився за скоєні німцями злочини в Тоскані. "Сьогодні я стою перед вами як федеральний президент Німеччини і відчуваю лише сором за те, що німці вам причинили", - наголосив він. Виступаючи перед тими, хто вижив, а також родичам та сусідам загиблих, Штайнмаєр запевнив, що в питанні відповідальності німців за цей злочин ніколи не можна буде поставити крапку, повідомляє агенція новин dpa..

Водночас він висловив задоволення тим, що Фівіццано перетворилося на символ німецько-італійського примирення, і закликав разом зберігати пам'ять про злочини нацистів.

Після церемонії Штайнмаєр зустрівся з людьми, які пережили трагедію в Фівіццано.

У 1944 році есесівці за підтримки італійських "чорних бригад" в помсту за напад партизанів брутально вбили у Фівіццано близько 400 мирних жителів.