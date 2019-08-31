Штайнмаєр вибачився перед поляками за Другу світову війну

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) визнав скоєнні німцями воєнні злочини та злочини проти людяності під час Другої світової війни в Польщі. Про це Штайнмаєр сказав у неділю, 1 вересня, під час церемонії вшанування жертв Другої світової війни, що відбулася в польському місті Велюнь.

"Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами німецького насильницького панування. І я прошу пробачення", - сказав Штайнмаєр під час своєї промови, цитує агенція новин dpa. Ці слова президент ФРН виголосив німецькою та польською мовами.

Щодо скоєного німцями під час Другої світової війни федеральний президент наголосив: "Ми ніколи не забуватимемо. Ми хочемо й будемо пам'ятати. І приймаємо ту відповідальність, яку дає нам наша історія". Згодом він додав, що відповідальність німців за Другу світову війну "не промине".

Важливість примирення

Водночас Штайнмаєр вказав на те, що попри всі жахіття історії Польща та Німеччина зуміли простягнути одна одній руку примирення. "Ми вкрай вдячні за цю простягнуту руку, за готовність Польщі спільно йти шляхом примирення", - сказав Штайнмаєр. Президент ФРН також наголосив, що Німеччина прагне йти цим шляхом примирення разом із Польщею.

Пам'ятний захід у місті Велюнь відбувся 1 вересня рано-вранці ще до сходу сонця. Крім Штайнмаєра, в ньому взяв також участь і президент Польщі Анджей Дуда. В своєму виступі Дуда наголосив, що "Друга світова війна змінила світ" і про це ніколи не можна забувати. Крім того, він подякував німецькому колезі, що той прибув у Велюнь та зазирнув правді в вічі.

Анджей Дуда та Франк-Вальтер Штайнмаєр на пам'ятному заході у місті Велюнь

1 вересня 1939 о 4:40 літаки люфтваффе Гітлера розпочали масивні бомбардування цього польського міста. Хоч Велюнь не мав жодного військового чи стратегічного значення, це польське місто, що на той час налічувало близько 15 тисяч жителів, зазнало величезних руйнувань. Тоді від німецьких бомб загинуло більше тисячі містян - чоловіків, жінок та дітей, нагадує інформагенція epd. Інтенсивні бомбардування, що тривали багато годин, зруйнували до 70 відсотків міста. Центр Велюня було зруйновано на 90 відсотків. Дуда назвав бомбардування цього міста літаками люфтваффе терористичним нападом та "варварством".

Багато учасників заходу тримали свічки

Понад 250 іноземних гостей

Загалом для участі у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, що проводяться в Польщі, прибуло понад 250 запрошених іноземних гостей. Серед гостей канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та прем'єр-міністр Бельгії й майбутній президент Європейської Ради Шарль Мішель, представники Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський і глави держав та урядів таких країн, як Чехія, Литва, Словаччина, Хорватія та Угорщина.

У списку запрошених був і президент США Дональд Трамп. Однак через наближення урагану "Доріан" до узбережжя США він відмовився приїхати. США представлятиме на цих пам'ятних заходах віце-президент Майк Пенс.

Заходи з вшанування жертв найбільшого збройного конфлікту в історії людства відбудуться в Варшаві та в Гданську.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Замах на Гітлера 20 липня 1944 року Рівно 75 років тому в головній штаб-квартирі Гітлера "Вовче лігво", розташованій у тодішній Східній Пруссії, вибухнула бомба, котра мала вбити Адольфа Гітлера. Замах провалився. Гітлер вижив. Вже через кілька днів після спроби вбивства диктатора, учасників замаху стратили.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Людина, яка стояла за замахом на Гітлера Головним учасником замаху 20 липня 1944 року був Клаус Шенк фон Штауффенберґ. Ще 1942 року Штауффенберґ, який служив офіцером, зрозумів, що в Другій світовій війні нацистам не перемогти. Щоб врятувати Німеччину від майбутньої катастрофи, він разом з іншими офіцерами вермахту вирішив повалити гітлерівський режим.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Група Крайзау Метою членів "Групи Крайзау" була докорінна політична реформа Німеччини. Провідними фігурами в цьому русі були Гельмут Джеймс фон Мольтке і Петер Йорк фон Вартенбурґ (на фото). 1944 року дехто з членів групи приєднався до спроби замаху на Гітлера, проведеного 20 липня. Згодом їх засудили до страти.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Ганс і Софі Шолль Починаючи з 1942 року група мюнхенських студентів, очолювана Гансом та Софією Шолль, котрі були братом і сестрою, намагалася чинити опір нацистам. Називали вони себе "Біла троянда". Члени групи опору поширювали тисячі листівок, що засуджували злочини нацистів. У лютому 1943 року Софі та Ганса Шолль викрило гестапо, а згодом їх засудили до страти.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Спроба замаху на Гітлера Ґеорґа Ельзера 1939 року тесля Ґеорґ Ельзер розмістив у Мюнхені вибухівку за трибуною в пивниці "Бюрґербройкеллер", де мав виступати Гітлер. Бомба вибухнула, та вже тоді, коли Гітлера за трибуною не було, бо його промова тривала менше, ніж планувалося. Внаслідок вибуху загинуло семеро осіб, ще 60 отримали поранення. Того ж дня Ельзера заарештували, а згодом відправили в концтабір Дахау, де він помер 1945 року.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Майстерня для сліпих Отто Вайдта У роки Другої світової війни невеличкий берлінський фабрикант Отто Вайдт залучав для роботи в своїй майстерні переважно сліпих та глухих євреїв. Його майстерня, що спеціалізувалася на випуску віників та щіток, вважалася "важливим оборонним підприємством", тож нацисти не змогли її закрити. Впродовж війни Вайдтові вдалося захистити своїх робітників-євреїв від депортації.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Спротив з боку митців та інтелектуалів Чимало митців та інтелектуалів вже з моменту приходу Гітлера до влади 1933 року стали запеклими ворогами режиму. Багато-хто з тих, котрі не бажали пристосовуватись, але не могли відкрито протистояти системі, були змушені емігрувати. А ця берлінська група кабаретистів "Катакомба" безстрашно критикувала режим. 1935 року гестапо закрило театр, а його засновника Вернера Фінка ув'язнили в концтаборі.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Молодь, яка любить американців і танцює свінг Дехто з молодих людей розглядав у той час американо-англійський стиль життя, який ототожнювався з парним танцем свінг, як спосіб відкрито чинити спротив нацистам з їхнім гітлерюґендом. У серпні 1941 року передусім у Гамбурзі проколотилася хвиля арештів молодих людей, які захоплювалися свінгом. Багатьох з них взяли під варту, а декого депортували в спеціальні концтабори для молоді.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Група опору "Червона капела" За допомогою пеленгаторів гестапо виявляло нелегальні передавачі груп опору. Приміром, улітку 1942 року було заарештовано понад 120 членів групи "Червона капела". Мета групи, що гуртувалася навколо Гарро Шульце-Бойзена та Арвіда Гарнака, - допомога євреям, фіксація злочинів нацистів та поширення листівок. Понад 50 учасників цієї групи засудили до смертної кари та стратили.

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору 19 липня 1953 року в Берліні відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу, присвяченого німецькому руху опору. Комплекс відкрили на тому місці, де стратили Штауффенберґа після невдалого замаху на Гітлера. Але сам комплекс вшанував всіх мужніх жінок та чоловіків, котрі протистояли гітлеризму навіть ціною власного життя. Автор: Розалія Енґельс

