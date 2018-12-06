Штайнмаєр: Боротьба з антисемітизмом у Німеччині - відповідальність кожного

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав рішуче протидіяти антисемітизму в Німеччині. Політик заявив про це на відкритті юдейсько-християнського Тижня братерства в Нюрнберзі в неділю, 10 березня.

"Той, хто прагне вільної, гідної для життя країни, той мусить брати відповідальність і повставати проти антисемітизму в будь-якій формі, бо ми не хочемо толерувати це в нашій країні", - цитує Штайнмаєра інформагенція dpa.

Хоча гарантувати безпеку і свободу євреїв - завдання держави, "але це також відповідальність суспільства і кожного особисто", переконаний президент Німеччини.

Штайнмаєр висловив значне занепокоєння через те, що антисемітизм знову поширюється в німецькому суспільстві і стає помітним на вулицях, у шкільних класах і на шкільних подвір'ях. "Це сповнює мене соромом і болем, що антисемітизм у Німеччині - саме тут! - знову частіше й відкритіше показує свій вищир", - вказав він. Велика відповідальність у боротьбі з ворожістю до євреїв лежить на школах, додав президент ФРН.

Тиждень братерства в Німеччині проводять із 1952 року. Мета заходу - плекати релігійний діалог між юдеями і християнами, а також ушанувати пам'ять жертв Голокосту. Гасло Тижня братерства 2019 року - "Людино, де ти? Разом проти антисемітизму".

Одним із приводів для поновлення широкої дискусії про антисемітизм у Німеччині став напад на двох чоловіків у кіпах серед білого дня в Берліні у квітні 2018 року. 19-річного нападника родом із Сирії засудили за ювенальним правом до чотирьох тижнів ув'язнення. Акції протесту проти антисемітизму тоді відбулися в Берліні й багатьох інших містах. Учасники на знак солідарності з євреями вдягали кіпи.

Жодна єврейська установа в Німеччині не може працювати без охорони, заявляла раніше канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel).

63 відсотки євреїв, які мешкають у ЄС, вважають, що рівень антисемітизму в цих країнах значно зріс за останні п'ять років. 23 відсотки говорять про невелике зростання. 45 відсотків назвали антисемітизм "дуже великою проблемою". Це результати опитування, яке провело Агентство з основних прав Європейського Союзу (FRA) у 12 країнах ЄС.