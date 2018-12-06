 Штайнмаєр: Боротьба з антисемітизмом у Німеччині - відповідальність кожного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

Штайнмаєр: Боротьба з антисемітизмом у Німеччині - відповідальність кожного

Антисемітизм знову шириться в німецькому суспільстві і стає помітним на вулицях, у шкільних аудиторіях і на шкільних подвір'ях, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті юдейсько-християнського тижня братерства.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

На відкритті Тижня братерства Франк-Вальтер Штайнмаєр вимагав рішучої боротьби з антисемітизмом у ФРН

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав рішуче протидіяти антисемітизму в Німеччині. Політик заявив про це на відкритті юдейсько-християнського Тижня братерства в Нюрнберзі в неділю, 10 березня.

"Той, хто прагне вільної, гідної для життя країни, той мусить брати відповідальність і повставати проти антисемітизму в будь-якій формі, бо ми не хочемо толерувати це в нашій країні", - цитує Штайнмаєра інформагенція dpa.

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Міністри внутрішніх справ ЄС схвалили декларацію, в якій закликають посилити боротьбу з антисемітизмом та покращити безпеку єврейських громад. (06.12.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель визнала, що в Німеччині все ще дуже багато антисемітизму, але запевнила, що німецький уряд йому протидіє. (29.09.2018)

Сирійця, який напав на двох чоловіків у кіпах, визнали винним у завданні травм і образі та засудили до чотирьох тижнів ув'язнення. (25.06.2018)

Ізраїльтянин вдягнув кіпу та прогулявся Берліном. Безневиний експеримент завершився брутальним антисемітським нападом. В інтерв'ю Deutsche Welle головний герой розповів про свої враження від того незвичайного дня. (20.04.2018)

Хоча гарантувати безпеку і свободу євреїв - завдання держави, "але це також відповідальність суспільства і кожного особисто", переконаний президент Німеччини.

Штайнмаєр висловив значне занепокоєння через те, що антисемітизм знову поширюється в німецькому суспільстві і стає помітним на вулицях, у шкільних класах і на шкільних подвір'ях. "Це сповнює мене соромом і болем, що антисемітизм у Німеччині - саме тут! - знову частіше й відкритіше показує свій вищир", - вказав він. Велика відповідальність у боротьбі з ворожістю до євреїв лежить на школах, додав президент ФРН.

Тиждень братерства в Німеччині проводять із 1952 року. Мета заходу - плекати релігійний діалог між юдеями і християнами, а також ушанувати пам'ять жертв Голокосту. Гасло Тижня братерства 2019 року - "Людино, де ти? Разом проти антисемітизму".

Одним із приводів для поновлення широкої дискусії про антисемітизм у Німеччині став напад на двох чоловіків у кіпах серед білого дня в Берліні у квітні 2018 року. 19-річного нападника родом із Сирії засудили за ювенальним правом до чотирьох тижнів ув'язнення. Акції протесту проти антисемітизму тоді відбулися в Берліні й багатьох інших містах. Учасники на знак солідарності з євреями вдягали кіпи.

Жодна єврейська установа в Німеччині не може працювати без охорони, заявляла раніше канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel).

63 відсотки євреїв, які мешкають у ЄС, вважають, що рівень антисемітизму в цих країнах значно зріс за останні п'ять років. 23 відсотки говорять про невелике зростання. 45 відсотків назвали антисемітизм "дуже великою проблемою". Це результати опитування, яке провело Агентство з основних прав Європейського Союзу (FRA) у 12 країнах ЄС.

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