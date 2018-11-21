 Штаб ООС: Українські військові взяли під контроль ще одне село на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Штаб ООС: Українські військові взяли під контроль ще одне село на Донбасі

Військовослужбовці Збройних сил України встановили контроль над селом Розсадки, що розташовувалося в "сірій зоні" на Донбасі.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Українські військові у суботу, 24 листопада, встановили контроль над селом Розсадки на Донбасі. Про це повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони так і не досягли конкретних домовленостей щодо відновлення обміну полоненими на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. (22.11.2018)

Вранці 17 листопада внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. (17.11.2018)

Повідомляється, що спецпризначенці готувалися до операції понад місяць, після того, як розвідка виявила в селі проросійських сепаратистів. Українські бійці раніше вже зачищали Розсадки, але через складність забезпечення і близькість  бойовиків обладнати там повноцінні позиції було неможливо.

"Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоча і розташовувалися в "сірій зоні". Останнім часом знахабнілі бойовики проклали в селище "дорогу життя" і вели з села обстріли, а за день до зачистки використовували поблизу Розсадок протитанкові керовані ракети", - повідомили в штабі ООС.

Село Розсадки розташоване в Бахмутському районі Донецької області. До початку бойових дій там мешкали кілька десятків людей. Штаб ООС повідомив, що в період боїв за Дебальцеве на початку 2015 року поряд з Розсадками проходив один з маршрутів, яким українським бійцям підвозили провізію, медикаменти і боєприпаси.

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