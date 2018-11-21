Штаб ООС: Українські військові взяли під контроль ще одне село на Донбасі

Українські військові у суботу, 24 листопада, встановили контроль над селом Розсадки на Донбасі. Про це повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що спецпризначенці готувалися до операції понад місяць, після того, як розвідка виявила в селі проросійських сепаратистів. Українські бійці раніше вже зачищали Розсадки, але через складність забезпечення і близькість бойовиків обладнати там повноцінні позиції було неможливо.

"Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоча і розташовувалися в "сірій зоні". Останнім часом знахабнілі бойовики проклали в селище "дорогу життя" і вели з села обстріли, а за день до зачистки використовували поблизу Розсадок протитанкові керовані ракети", - повідомили в штабі ООС.

Село Розсадки розташоване в Бахмутському районі Донецької області. До початку бойових дій там мешкали кілька десятків людей. Штаб ООС повідомив, що в період боїв за Дебальцеве на початку 2015 року поряд з Розсадками проходив один з маршрутів, яким українським бійцям підвозили провізію, медикаменти і боєприпаси.