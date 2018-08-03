Штаб ООС: Один український військовий загинув на Донбасі 8 серпня

Упродовж 8 серпня бойовики на Донбасі 44 рази порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення, ще з одним втрачено зв'язок під час бойового зіткнення. Про це вранці в четвер, 9 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається у повідомленні прес-центру в мережі Facebook, двічі бойовики вели обстріли із важкого озброєння, бойове зіткнення було зафіксоване поблизу Майорська. Український військовий загинув внаслідок бойових дій, пошуки солдата, з яким втрачено зв'зок, тривають.

Стосовно ситуації 9 серпня у повідомленні вказується, що вранці бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку КПВВ "Майорське", внаслідок чого призупинено пропуск громадян.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ (Alexander Hug) повідомляв, що у липні 2018 року зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком.