Штаб ООС: Один український військовий загинув на Донбасі 1 листопада

Під час ведення бойових дій в зоні конфлікту на Сході України упродовж четверга, 1 листопада, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще двоє отримали поранення. Про це зранку у п'ятницю, 2 листопада, повідомили у штабі операції об'єднаних сил (ООС).

Згідно із повідомленням, загалом у четвер ситуація в районі проведення операції "залишалася цілком контрольованою" силами ООС. При цьому проросійські бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Один раз вони застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Прицільний вогонь вівся з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність проросійські сили проявили на Маріупольському напрямку. За даними української розвідки, 1 листопада двох проросійських бойовиків було вбито та ще чотирьох - поранено.

У штабі ООС також повідомили, що від початку поточної доби, 2 листопада, противник тричі обстріляв позиції ЗСУ - поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.

У вересні президент України Петро Порошенко повідомляв, що від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських військових. За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у 2018 році на Донбасі загинули та дістали поранень 200 цивільних дорослих та 28 дітей.

Нагадаємо, що на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко 31 жовтня заявив, що незаконні вибори на території окремих районів Донецької та Луганської областей можуть стати новою відправною точкою збройної агресії Росії.