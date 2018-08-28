 Штаб ООС: Один український військовий загинув на Донбасі 1 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

Штаб ООС: Один український військовий загинув на Донбасі 1 вересня

Проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях 1 вересня, один військовий ЗСУ загинув і двоє були поранені.

1 вересня на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в штабі ООС

1 вересня на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в штабі ООС

Під час ведення бойових дій в зоні конфлікту на Сході України упродовж суботи, 1 вересня, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще двоє отримали поранення. Про це зранку у неділю, 2 вересня, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил (ООС).

Згідно із повідомленням, загалом у суботу ситуація в районі проведення операції "мала ознаки стабілізації і залишалася цілком контрольованою" силами ООС. При цьому проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У штабі ООС зауважили, що бойовики помітно зменшили кількість обстрілів після настання "шкільного перемир'я", проте не припинили їх повністю. "Підрозділи об'єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню", - наголошуються у повідомленні. При цьому у штабі ООС повідомили, що 1 вересня було вбито трьох і поранено двох бойовиків.

Нагадаємо, згідно з домовленостями, досягнутими Тристоронньою контактною групою у Мінську, 29 серпня на Донбасі вступило в силу відновлене зобов'язання щодо дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню в зв'язку з початком навчального року - так зване "шкільне перемир'я".

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